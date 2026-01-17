Szinte biztosan sporttörténelem íródik az Australian Openen

A főtáblán három magyarnak szurkolhatunk, Bondár Anna és Gálfi Dalma korántsem esélytelen arra, hogy sikerrel vegye az első kört, Udvardy Pannának ehhez bravúrra lenne szüksége, de az ő küldetése sem lehetetlen.

A férfiaknál az egyetlen kérdés: megtörik-e a 2024-es Australian Opennel induló sorozat. Azóta Sinner és a spanyol világelső, Carlos Alcaraz is négy-négy Grand Slam-trófeát emelhetett a magasba, másoknak nem osztottak lapot. Rivalizálásuk gyakorlatilag már most a tenisztörténelem része, képességeik a valaha volt legnagyobbak közé emeli őket, noha még nagyon sok van hátra a karrierjükből. Ebbe az – nekik legalábbis – idilli képbe hárman piszkíthatnak bele reálisan. Melbourne tízszeres bajnoka, a rekord Grand Slam-győztes Novak Djokovics, aki tavaly mind a négy nagy tornán bejutott az elődöntőbe, igaz, addigra nagyjából az összes benzint el is használta a tankjából. Hiába, idén 39 éves lesz, most is óvatosan készül a tornára, Adelaide-től visszalépett, rebesgetik, hogy nincs százszázalékos fizikai állapotban, ám ez a Frances Tiafoe elleni bemutatómérkőzésén nem látszott. Ismerve őt, ez része lehet az altatásnak is, de ha minden idők legeredményesebb teniszezője megszerezné a 25. GS-címét is, hatalmas tett lenne az egyetemes sport történetében. Viccelődhetnénk, hogy nem kisebb bravúr, ha Alexander Zverev valaha majort nyer, azonban a német klasszis valahogy mindig bizonyítja, nem elég rátermett erre, sokszor bukott már el a siker kapujában, ugyanakkor sosem lehet leírni, tavaly is döntős volt az Australian Openen. Tavalyelőtt és korábban kétszer Danyiil Medvegyev játszott itt finálét, mindannyiszor veszített, ráadásul a legutóbbi két alkalommal kétjátszmás előnyből, szóval befejezetlen ügye van az ausztrál nagyvárosban. Brisbane-i győzelmével megmutatta, ragyogó formában van, minden idegszálával arra koncentrál, hogy az előző idénynél sokkal jobbat fusson, és ha valaki, hát ő megtréfálhatja Sinnert és Alcarazt, a stílusa igazából senkinek sem fekszik, minden tekintetben kiszámíthatatlan. Ha tehát nem a tuti befutó akarnánk tenni, őt választanánk.

Sinner a legutóbbi öt GS-en bejutott a döntőbe, megingathatatlanul kiegyensúlyozott, csakhogy szemben áll vele a sportág született zsenije, a 22 évesen már hat Grand Slamet myerő Alcaraz, aki az AO-n még csak a négy közé sem jutott korábban, noha csak a melbourne-i diadal hiányzik neki a karrier slamhez. Az elődöntő nélküli sorozata bizonyára megszakad, de azt nem sejthetjük, milyen hatással lesz rá a szakítás edzőjével, Juan Carlos Ferreróval, akinek neve egybeforrt Alcarazéval. Kelléktára szinte végtelen, a három nagyéból lett összegyúrva, igazi művész, de az elképesztő tavalyi Roland Garros-fordítása ellenére leírhatjuk, mentálisan egyelőre nem a legerősebb a mezőnyben.

Honfitársaink közül Fucsovics Márton formája javul, Marozsán Fábiáné meg egyenesen parádés, az elődöntőig menetelt az aucklandi 250-esen (karrierje második ATP-elődöntője volt ez, és az első kemény borításon), ott szettet nyert a jövő egyik nagy ígéretével, a cseh Jakub Mensíkkel szemben, úgyhogy oda neki az oroszlánt is! A francia Arthur Rinderknech kiváló fokmérő lesz az első körben.