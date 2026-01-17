Szinte biztosan sporttörténelem íródik az Australian Openen
Jó eséllyel kizárhatjuk, hogy ugyanazok lesznek a győztesek az Australian Openen, akik tavaly. No nem az olasz Jannik Sinner miatt, aki – megismételve Novak Djokovics 2021-es bravúrját – triplázásra tör Melbourne-ben, sokkal inkább az amerikai Madison Keys újrázása tűnik lehetetlen küldetésnek. A harmincéves játékos idén is itt lesz az év első Grand Slam-viadalán, de csoda lenne a címvédése. Ebben sokan megakadályozhatják, elsősorban a fehérorosz világelső Arina Szabalenka, aki Brisbane-ben legyőzte Keyst, egyébként is elképesztően stabil kemény pályán, ezen a borításon a legutóbbi hat majortornán bejutott a döntőbe. Persze igyekszik levenni magáról a terhet, de ha hozza a szokásos energikus játékát és megfelelően fegyelmezi magát, nemigen lehet megverni, noha jelentős kihívója a lengyel Iga Swiatek, aki még finalista sem volt itt, továbbá az amerikai Coco Gauff (ő sem), esetleg másik két tengerentúli, Amanda Anisimova és Jessica Pegula vagy éppen az orosz Mirra Andrejeva (egyikőjük sem jutott eddig döntőbe az AO-n).
Aus. Open: Babosék és Bondárék is kiemelt ellenfelet kaptak párosban
A főtáblán három magyarnak szurkolhatunk, Bondár Anna és Gálfi Dalma korántsem esélytelen arra, hogy sikerrel vegye az első kört, Udvardy Pannának ehhez bravúrra lenne szüksége, de az ő küldetése sem lehetetlen.
A férfiaknál az egyetlen kérdés: megtörik-e a 2024-es Australian Opennel induló sorozat. Azóta Sinner és a spanyol világelső, Carlos Alcaraz is négy-négy Grand Slam-trófeát emelhetett a magasba, másoknak nem osztottak lapot. Rivalizálásuk gyakorlatilag már most a tenisztörténelem része, képességeik a valaha volt legnagyobbak közé emeli őket, noha még nagyon sok van hátra a karrierjükből. Ebbe az – nekik legalábbis – idilli képbe hárman piszkíthatnak bele reálisan. Melbourne tízszeres bajnoka, a rekord Grand Slam-győztes Novak Djokovics, aki tavaly mind a négy nagy tornán bejutott az elődöntőbe, igaz, addigra nagyjából az összes benzint el is használta a tankjából. Hiába, idén 39 éves lesz, most is óvatosan készül a tornára, Adelaide-től visszalépett, rebesgetik, hogy nincs százszázalékos fizikai állapotban, ám ez a Frances Tiafoe elleni bemutatómérkőzésén nem látszott. Ismerve őt, ez része lehet az altatásnak is, de ha minden idők legeredményesebb teniszezője megszerezné a 25. GS-címét is, hatalmas tett lenne az egyetemes sport történetében. Viccelődhetnénk, hogy nem kisebb bravúr, ha Alexander Zverev valaha majort nyer, azonban a német klasszis valahogy mindig bizonyítja, nem elég rátermett erre, sokszor bukott már el a siker kapujában, ugyanakkor sosem lehet leírni, tavaly is döntős volt az Australian Openen. Tavalyelőtt és korábban kétszer Danyiil Medvegyev játszott itt finálét, mindannyiszor veszített, ráadásul a legutóbbi két alkalommal kétjátszmás előnyből, szóval befejezetlen ügye van az ausztrál nagyvárosban. Brisbane-i győzelmével megmutatta, ragyogó formában van, minden idegszálával arra koncentrál, hogy az előző idénynél sokkal jobbat fusson, és ha valaki, hát ő megtréfálhatja Sinnert és Alcarazt, a stílusa igazából senkinek sem fekszik, minden tekintetben kiszámíthatatlan. Ha tehát nem a tuti befutó akarnánk tenni, őt választanánk.
Sinner a legutóbbi öt GS-en bejutott a döntőbe, megingathatatlanul kiegyensúlyozott, csakhogy szemben áll vele a sportág született zsenije, a 22 évesen már hat Grand Slamet myerő Alcaraz, aki az AO-n még csak a négy közé sem jutott korábban, noha csak a melbourne-i diadal hiányzik neki a karrier slamhez. Az elődöntő nélküli sorozata bizonyára megszakad, de azt nem sejthetjük, milyen hatással lesz rá a szakítás edzőjével, Juan Carlos Ferreróval, akinek neve egybeforrt Alcarazéval. Kelléktára szinte végtelen, a három nagyéból lett összegyúrva, igazi művész, de az elképesztő tavalyi Roland Garros-fordítása ellenére leírhatjuk, mentálisan egyelőre nem a legerősebb a mezőnyben.
Honfitársaink közül Fucsovics Márton formája javul, Marozsán Fábiáné meg egyenesen parádés, az elődöntőig menetelt az aucklandi 250-esen (karrierje második ATP-elődöntője volt ez, és az első kemény borításon), ott szettet nyert a jövő egyik nagy ígéretével, a cseh Jakub Mensíkkel szemben, úgyhogy oda neki az oroszlánt is! A francia Arthur Rinderknech kiváló fokmérő lesz az első körben.
Carlos Alcaraz, világelső spanyol játékos: – Jó formában várom a tornát, a végső győzelem a cél. Ha azt kérdezik, mit választanék, nyerek itt vagy a másik három Grand Slamen, gondolkodnom kell… Én lehetnék a legfiatalabb, aki eléri a karrier GS-t, de három majortrófea mégsem akármi… Juan Carlos Ferreróval hét évig dolgoztam együtt, nagyon sokat tanultam tőle, neki köszönhetem, hogy az vagyok most, aki, de úgy döntöttük, lezárjuk ezt a fejezetet, viszont a jó barátság természetesen megmarad.
Jannik Sinner, címvédő olasz játékos: – A holt szezonban dolgoztunk a hálójátékomon, a szervámon – a legmagasabb szinten apróságok jelentik a különbséget. Az első néhány meccsen igyekszem hozzáadni valamennyit ezekből a játékomhoz, meglátjuk, hogy sikerül és hogy milyen körülmények között kell teniszeznünk. Most nagyon szeles az idő, de lehet, hogy az esti sávban másként lesz. Idén sokkal jobb lelkiállapotban vágok neki a versenynek, mint tavaly, amikor bizonytalan volt a helyzetem a doppingügyem miatt.
Arina Szabalenka, világelső fehérorosz játékos: – Nem csak én és Iga Swiatek vagyunk a favoritok, itt van még Coco Gauff, Jelena Ribakina vagy éppen Jessica Pegula. Illetve Madison Keys, a tavalyi döntő ellene kemény volt, fantasztikusan játszott, kellett egy kis idő, hogy kiheverjem a vereséget. Voltak azóta meccseink, dolgoztam a hibáimon, közelítve a tornához már nem igazán foglalkozom az előző évi történésekkel, de persze próbálok egy kicsivel jobb lenni.
„A nőknél értelemszerűen Szabalenka az esélyes, de tavaly is így volt, mégsem nyert. Nem könnyű őt legyőzni, de az igazán nagy vetélytársak Gauffon és Pegulán kívül a másik ágon vannak, ahonnan Ribakina, Swiatek és Anisimova lehet a kihívója. Melbourne-ben gyakran előfordulnak meglepetések, legutóbb Keys győzött, de Szabalenka csak akkor nem jut majd a négy közé, ha nagyon rossz napot fog ki. A mieink közül Udvardy Panna betegeskedett, nem ő a favorit Siniaková ellen, aki régi, tapasztalt motoros, párosban világklasszis. Gálfi Dalma kiemelt ellenfele, Tauson Adelaide-ben feladta a meccsét, talán fizikai problémák vagy betegség lehet a háttérben. Bondár Anna csereszabadkártyás amerikai riválisa verhető, de az amerikaiak nem adnak szabadkártyát akárkinek. A férfiaknál Alcaraz még elődöntős sem volt az Australian Openen, első kiemeltként viszonylag jó a sorsolása, De Minaur, Zverev és Medvegyev lehetnek rá veszélyesek. Meglátjuk, megzavarja-e mentálisan, hogy Ferrero nincsen vele, össze tud-e rakni a stábja jó taktikát a nagy feladatokra, akár egy Sinner elleni döntőre. Djokovics tízszer nyert itt, de az elmúlt években akadtak gondjai, kicsit zsákbamacska ő, ha az első körökben belejön a játékba, magas szintet hozhat. Sinnertől nem félek, a legmegbízhatóbb játékos és a legnagyobb esélyes. Marozsán Fábi az átállás szempontjából furcsa utat járt be a felvezető tornákkal, kár, hogy a döntő szettet nem bírta jobban Mensík ellen Aucklandben. Rinderknech-sel szemben egy egy a mérlege, nem könnyű, de verhető ellenfél, előny oldalról jó vágott szervát üt középre, erre figyelni kell – mindent bele! Fucsovics Marcinak papíron könnyebb dolga lehet, argentin ellenfele nem full salakos, de ott sokkal jobb, a kemény pályás játéka és tapasztalata alapján Marci az esélyes.”
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
1. FORDULÓ (ÁGRAJZ SZERINT)
FÉRFI EGYES
FELSŐ ÁG
Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Adam Whalton (ausztrál)
Yannick Hanfmann (német)–Zachary Svajda (amerikai)
Michael Zheng (amerikai)–Sebastian Korda (amerikai)
Tristan Schoolkate (ausztrál)–Corentin Moutet (francia, 32.)
Tommy Paul (amerikai, 19.)–Aleksandr Kovacevic (amerikai)
Thiago Tirante (argentin)–Aleksandar Vukic (ausztrál)
Nicolai Budkov (norvég)–Reilly Opelka (amerikai)
Filip Misolic (osztrák)–Alejandro Davidovich (spanyol, 14.)
Alekszandr Bublik (kazah, 10.)–Jenson Brooksby (amerikai)
Camilo Ugo Carabelli (argentin)–Fucsovics Márton
Miomir Kecmanovics (szerb)–Tomás Etcheverry (argentin)
Arthur Fery (brit)–Flavio Cobolli (olasz, 20.)
Frances Tiafoe (amerikai, 29.)–Jason Kubler (amerikai)
Patrick Kypson (amerikai)–Francisco Comesana (argentin)
Mariano Navone (argentin)–Hamad Medjedovics (szerb)
Matteo Berrettini (olasz)–Alex De Minaur (ausztrál, 6.)
Alexander Zverev (német, 3.)–Gabriel Diallo (kanadai)
Alexei Poporyn (ausztrál)–Alexandre Müller (francia)
Emilio Nava (amerikai)–Kyrian Jacquet (francia)
Benjamin Bonzi (francia)–Cameron Norrie (brit, 26.)
Francisco Cerúndolo (18.)–Csang Cse-csen (kínai)
Liam Draxl (kanadai)–Damir Dzumhur (bosnyák)
Arthur Cazaux (francia)–Jaime Faria (portugál)
Matteo Arnaldi (olasz)–Andrej Rubljov (orosz, 13.)
Danyiil Medvegyev (orosz, 11.)–Jesper de Jong (holland)
Quentin Halys (francia)–Alejandro Tabilo (chilei)
Kamil Majchrzak (lengyel)–Jacob Fearnley (brit)
Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia, 24.)
Learner Tien (amerikai, 24.)–Marcos Giron (amerikai)
Elias Ymer (svéd)–Alekszandr Sevcsenko (kazah)
Juan Manuel Cerúndolo (argentin)–Jordan Thompson (ausztrál)
Nuno Borges (portugál)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 7.)
ALSÓ ÁG
Lorenzo Musetti (olasz, 5.)–Raphael Collignon (belga)
Lorenzo Sonego (olasz)–Carlos Taberner (spanyol)
Grigor Dimitrov (bolgár)–Tomás Machác (cseh)
Mocsizuki Sintaro (japán)–Sztefanosz Cicipasz (görög, 31.)
Jirí Lehecka (cseh, 17.)–Arthur Gea (francia)
Laszlo Djere (szerbiai)–Stan Wawrinka (svájci)
Vít Kopriva (cseh)–Jan-Lennard Struff (német)
Valentin Royer (francia)–Taylor Fritz (amerikai, 9.)
Jakub Mensík (cseh, 16.)–Pablo Carreno (spanyol)
Szakamoto Rei (japán)–Rafael Jódar (spanyol)
Hubert Hurkacz (lengyel)–Zizou Bergs (belga)
Ethan Quinn (amerikai)–Tallon Griekspoor (holland, 23.)
Brandon Nakashima (amerikai, 27.)–Botio van de Zandschulp (holland)
Sang Csün-cseng (kínai)–Roberto Bautista (spanyol)
Térence Atmane (francia)–Francesco Maestrelli (olasz)
Pedro Martínez (spanyol)–Novak Djokovics (szerb, 4.)
Ben Shelton (amerikai, 8.)–Ugo Humbert (francia)
Dane Sweeney (ausztrál)–Gael Monfils (francia)
Adrian Mannarino (francia)– Rinky Hijikata (ausztrál)
Martin Damm (amerikai)–Valentin Vacherot (monacói, 30.)
Denis Shapovalov (kanadai, 21.)–Pu Jün-csaokete (kínai)
Daniel Altmaier (német)–Marin Cilic (horvát)
Jaume Munar (spanyol)–Dalibor Svrcina (cseh)
Mattia Bellucci (olasz)–Casper Ruud (norvég, 12.)
Karen Hacsanov (orosz, 15.)–Alex Michelsen (amerikai)
Christopher O'Connell (amerikai)–Nishesh Basavareddy (amerikai)
Giovanni Mpetshi Perricard (francia)–Sebastián Báez (argentin)
Cristian Garín (chilei)–Luciano Darderi (olasz, 22.)
Joao Fonseca (brazil, 8.)–Eliot Spizzirri (amerikai)
Luca Nardi (olasz)–Vu Ji-ping (kínai)
James Duckworth (ausztrál)–Dino Prizmic (horvát)
Hugo Gaston (francia)–Jannik Sinner (olasz, 2.)
NŐI EGYES
FELSŐ ÁG
Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (francia)
Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz)–Paj Cso-hszüan (kínai)
Suzan Lamens (holland)–Anastasia Potapova (osztrák)
Manancsaja Szavangkev (thaiföldi)–Emma Raducanu (brit, 28.)
Victoria Mboko (kanadai, 17.)–Emerson Jones (ausztrál)
Caty McNally (amerikai)–Szakacume Himeno (japán)
Polina Kugyermetova (üzbég)–Guiomar Maristany (spanyol)
Gálfi Dalma–Clara Tauson (dán, 14.)
Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 11.)–Zeynep Sönmez (török)
Bondár Anna–Elizabeth Mandlik (amerikai)
Julija Putyinceva (kazah)–Beatriz Haddad Maia (brazil)
Elsa Jacquemot (francia)–Marta Kosztyuk (ukrán, 20.)
Iva Jovic (amerikai, 29.)–Katie Volynets (amerikai)
Priscilla Hon (ausztrál)–Marina Stakusic (kanadai)
Veronika Erjavec (szlovén)–Magdalena Frech (lengyel)
Aljakszandra Szasznovics (fehérorosz)–Jasmine Paolini (olasz, 7.)
Coco Gauff (amerikai, 3.)–Kamilla Rahimova (üzbég)
Olga Danilovics (szerb)–Venus Williams (amerikai)
Storm Hunter (ausztrál)–Jéssica Bouzas (spanyol)
Hailey Baptiste (amerikai)–Markéta Vondrousová (cseh, 32.)
Karolína Muchová (cseh, 19.)–Jaqueline Cristian (román)
Alycia Parks (amerikai)–Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki)
Ann Li (amerikai)–Camila Osorio (kolumbiai)
Magda Linette (lengyel)–Emma Navarro (amerikai, 15.)
Jelina Szvitolina (ukrán, 12.)–Cristina Bucsa (spanyol)
Linda Klimovicová (lengyel)–Francesca Jones (brit)
Talia Gibson (ausztrál)–Anna Blinkova (orosz)
Barbora Krejcíková (cseh)–Gyiana Snajgyer (orosz, 23.)
Dajana Jasztremszka (ukrán, 26.)–Elena-Gabriela Ruse (román)
Julija Sztarodubceva (ukrán)–Alja Tomljanovic (ausztrál)
Maria Szakkari (görög)–Léolia Jeanjean (francia)
Donna Vekic (horvát)–Mirra Andrejeva (orosz, 8.)
ALSÓ ÁG
Jessica Pegula (amerikai, 8.)–Anasztaszija Zaharova (orosz)
Emiliana Arango (kolumbiai)–McCartney Kessler (amerikai)
Okszana Szelekmetyeva (orosz)–Ella Seidel (német)
Zarina Diasz (kazah)–Paula Badosa (spanyol, 25.)
Leylah Fernandez (kanadai, 22.)–Janice Tjen (indonéz)
Karolína Plísková (cseh)–Sloane Stephens (amerikai)
Ashlyn Krüger (amerikai)–Sára Bejlek (cseh)
Olekszandra Olijnikova (ukrán)–Madison Keys (amerikai, 9.)
Linda Nosková (cseh, 13.)–Darja Semenistaja (lett)
Csang Suaj (kínai)–Taylah Preston (ausztrál)
Vang Hszin-jü (kínai)–Anhelina Kalinina (ukrán)
Rebecca Sramková (szlovák)–Jelena Ostapenko (lett, 24.)
Sofia Kenin (amerikai, 27.)–Peyton Stearns (amerikai)
Petra Marcinko (horvát)–Tatjana Maria (német)
Udvardy Panna–Katerina Siniaková (cseh)
Simona Waltert (svájci)–Amanda Anisimova (amerikai, 4.)
Jelena Ribakina (kazah, 5.)–Kaja Juvan (szlovén)
Varvara Gracheva (francia)–Viktorija Golubic (svájci)
Lulu Sun (új-zélandi)–Linda Fruhvirtová (cseh)
Tereza Valentová (cseh)–Maya Joint (ausztrál, 30.)
Elise Mertens (belga, 21.)–Lanlana Tararudi (thaiföldi)
Solana Sierra (argentin)–Ucsidzsima Mojuka (japán)
Daria Kasatkina (ausztrál)–Nikola Bartúnková (cseh)
Katie Boulter (brit)–Belinda Bencic (svájci, 10.)
Oszaka Naomi (japán, 16.)–Antonia Ruzic (horvát)
Sorana Cirstea (román)–Eva Lys (német)
Maddison Inglis (ausztrál)–Kimberly Birrell (ausztrál)
Laura Siegemund (német)–Ljudmila Szamszonova (orosz, 18.)
Anna Kalinszkaja (orosz, 31.)–Sonay Kartal (brit)
Julia Grabher (osztrák)–Elisabetta Cocciaretto (olasz)
Renata Zarazúa (mexikói)–Marie Bouzková (cseh)
Jüan Jüe (kínai)–Iga Swiatek (lengyel, 2.)