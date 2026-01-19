Tenisz: Bondár Anna szabadkártyás amerikain jutott túl Melbourne-ben

Kötelező győzelem nemigen létezik egy Grand Slamen, pláne két nyert szettig tartó összecsapáson, de azért erősen bíztunk benne, hogy az elmúlt időszakban jól teljesítő, ellenfelénél sokkal jobb formában lévő játékosunk, Bondár Anna túljut a szabadkártyás amerikai Elizabeth Mandlikon az Australian Open második napjának egyik első programpontjaként, a nyolcas pályán. Az emberek hömpölyögtek a Melbourne Park felé, de akik egy kicsit késtek, simán lemaradhattak ennek a találkozónak az első szettjéről. A világranglistán 75. Bondár négy nullával kezdett, pontos tenyeresekkel operált, remekül és nagy sebességgel adogatott, nem hibázott sokat. Mivel a következő két játék is az övé lett, alaposan helybenhagyta Mandlikot.

Aki a második szett elején igyekezett állítani ütései irányzékán, sokkal precízebb lett, és Bondár csacska ütése következtében breaklabdához jutott, amit második szervából érvényesített is. Első megnyert játéka tehát rögtön break volt, aztán hozta az adogatását is, Bondár Anna kisebb hullámvölgybe került. Szerencsére Mandlik feltámadása is csupán pillanatnyi volt, semmire visszabreakelt a szeghalmi teniszező, és visszatérhetett a győzelem felé vezető útra. Három háromnál a meccs addigi legszebb s talán leghosszabb labdamenetét nem Bondár nyerte meg, a hálóba küldte a labdát, a game viszont az övé lett. Öt négyes magyar vezetésnél az amerikai a mérkőzésben maradásért szervált, meggyűlt vele a baja, semmi harminccal rajtolt, viszont ezt két Bondár-rontás, majd egy finom Mandlik-rövidítés követte. Hiába, könnyű tévesztését követően mérkőzéslabdához jutott Bondár, Mandlik pedig a hálóba vágta a fonákot. Hat nulla, hat négy lett a vége, nem panaszkodhatunk.

Bondár Anna második fordulós ellenfele a 23 éves, selejtezőből érkező török Zeynep Sönmez lesz, aki vasárnap a világranglista-11. orosz Jekatyerina Alekszandrovát búcsúztatta, minden meccsen lelkesen buzdítják honfitársai, és mivel Bondár is megkapja majd a támogatást a mieinktől, jó hangulatú találkozóra számíthatunk szerdán. Egymás elleni mérlegük egyébként 1–1, mindkétszer tavaly csaptak össze.

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

Bondár Anna–Elizabeth Mandlik (amerikai) 6:0, 6:4