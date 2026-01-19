Szilágyi Zoltán: Edzői pályafutásom egyik legnagyobb sikerét arattuk
Szombaton 11–7-es győri vezetésnél úgy látszott, működik az ETO játéka beálló nélkül is, a kapuban Szemerey Zsófi jól védett, hatékonyak voltak a gyors indítások, Emilie Hovden negyedóra alatt hatszor talált be. Csakhogy a Loki megrázta magát, jól használta ki az emberelőnyös helyzeteket, felállt védelemmel szemben meg már küszködött a győri támadógépezet, így a szünet előtti utolsó másodpercben Szabó Nina góljával döntetlenre álltak a felek. Jessica Ryde jól teljesített a vendégek kapujában, míg a Loki jobbszélsője, Alicia Toublanc szórta a gólokat, a negyvenedik percre fordulva hárommal vezetett a vendégcsapat. Ugyan visszakapaszkodott az ETO, a végjátékot a Loki irányította. A döntetlenért még támadhatott a Győr, de Ryde hárított, így 2024 októbere után kapott ki ismét hazai környezetben a BL-ben a kisalföldi együttes.
„Edzői pályafutásom egyik legnagyobb sikere ez a győzelem – értékelt lapunknak a lefújást követően Szilágyi Zoltán, a debreceniek mestere. – Kevesen számítottak erre, a csapatom bízott magában, és élt a lehetőséggel. Nyilván kellett a végén a szerencse, nem sok csapat és nem sok edző mondhatja el magáról, hogy Győrben nyert. Mi viszont felnőttünk a feladathoz, mentálisan erősek voltunk a sorsdöntő szituációkban.”
A vezetőedző a hit szerepét hangsúlyozta.
„A legfontosabb tényező a hit, bíztunk magunkban és csapatként működtünk. Önbizalmat adhat egy ilyen siker azon az úton, amelyen haladunk és építjük ezt a csapatot másfél éve, ez nagy mérföldkő. Nyilván nem verjük meg minden meccsen az ETO-t vagy hasonló erősségű csapatot, de mentálisan ez ad akkora pluszt, amely átsegít bennünket a nehézségeken.”
Az ETO mestere, Per Johansson méltatta az ellenfelet és kritikusan beszélt saját csapatáról. „Nagyon jól játszott a Debrecen, teher nélkül erős teljesítményt nyújtott. Mi viszont nem találtuk a védekezés kulcsát. Úgy gondolom, a győzelemhez elég helyzetet alakítottunk ki, de egyrészt Ryde kiválóan teljesített, másrészt a mi szintünkhöz képest alacsony volt az ambíciónk, ennek ellenére szereztünk harminc gólt.”
A vezetőedző szerint nem a klasszikus beállók hiányán múlt a siker.
„Nem gondolom, hogy a beálló hiánya lenne a vereségünk oka, hiszen Metzben megoldottuk, a legnehezebb idegenbeli meccsünkön nyertünk. Keressük a megfelelő a beállót, de bárkit nem hozunk. Remélem, tanulunk ebből a vereségből, sosem jó veszíteni, ezúttal az idény legfontosabb része előtt kaptunk leckét. Két év alatt ez a negyedik vereségem, furcsa érzés, de ez is mutatja, hogy a sport nem előre kiszámítható.”
A két együttes január 20-án a bajnokságban is összeméri erejét, míg a BL-ben az ETO Besztercére, a Loki Esbjergbe utazik a hét végén.
|„Saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, sokat hibáztunk, nem tudtunk felszabadultan játszani. Ki kell tisztítani a fejeket, van két napunk kijavítani, amit elrontottunk, kedden pedig keményen nekik akarunk menni. Furcsán hangozhat, de a Bajnokok Ligájában még belefért a pofon, a bajnokságban egy hazai vereség viszont már nem” – a győriek kapusa.
BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT, 10. FORDULÓ
GYŐRI AUDI ETO KC–DVSC SCHAEFFLER 30–31 (16–16), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–BVB Dortmund (német, Szikora Melinda) 22–25, Metz (francia, Albek Anna 2 gól, Vámos Petra 1)–Storhamar HE (norvég) 29–27 (17–16), Team Esbjerg (dán)–Gloria Bistrita (román) 32–28 (17–14)
|AZ ÁLLÁS
|1. GYŐR
|10
|9
|–
|1
|339–258
|+81
|18
|2. Metz
|10
|8
|–
|2
|312–265
|+47
|16
|3. Esbjerg
|10
|6
|1
|3
|325–291
|+34
|13
|4. Gloria Bistrita
|10
|6
|–
|4
|306–318
|–12
|12
|5. DEBRECEN
|10
|4
|–
|6
|286–304
|–18
|8
|6. Borussia Dortmund
|10
|3
|–
|7
|281–318
|–37
|6
|7. Storhamar
|10
|2
|–
|8
|252–279
|–27
|4
|8. Buducsnoszt
|10
|1
|1
|8
|244–312
|–68
|3
