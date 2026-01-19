Szilágyi Zoltán: Edzői pályafutásom egyik legnagyobb sikerét arattuk

A vezetőedző a hit szerepét hangsúlyozta.

„A legfontosabb tényező a hit, bíztunk magunkban és csapatként működtünk. Önbizalmat adhat egy ilyen siker azon az úton, amelyen haladunk és építjük ezt a csapatot másfél éve, ez nagy mérföldkő. Nyilván nem verjük meg minden meccsen az ETO-t vagy hasonló erősségű csapatot, de mentálisan ez ad akkora pluszt, amely átsegít bennünket a nehézségeken.”

Az ETO mestere, Per Johansson méltatta az ellenfelet és kritikusan beszélt saját csapatáról. „Nagyon jól játszott a Debrecen, teher nélkül erős teljesítményt nyújtott. Mi viszont nem találtuk a védekezés kulcsát. Úgy gondolom, a győzelemhez elég helyzetet alakítottunk ki, de egyrészt Ryde kiválóan teljesített, másrészt a mi szintünkhöz képest alacsony volt az ambíciónk, ennek ellenére szereztünk harminc gólt.”

A vezetőedző szerint nem a klasszikus beállók hiányán múlt a siker.

„Nem gondolom, hogy a beálló hiánya lenne a vereségünk oka, hiszen Metzben megoldottuk, a legnehezebb idegenbeli meccsünkön nyertünk. Keressük a megfelelő a beállót, de bárkit nem hozunk. Remélem, tanulunk ebből a vereségből, sosem jó veszíteni, ezúttal az idény legfontosabb része előtt kaptunk leckét. Két év alatt ez a negyedik vereségem, furcsa érzés, de ez is mutatja, hogy a sport nem előre kiszámítható.”

A két együttes január 20-án a bajnokságban is összeméri erejét, míg a BL-ben az ETO Besztercére, a Loki Esbjergbe utazik a hét végén.

„Saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, sokat hibáztunk, nem tudtunk felszabadultan játszani. Ki kell tisztítani a fejeket, van két napunk kijavítani, amit elrontottunk, kedden pedig keményen nekik akarunk menni. Furcsán hangozhat, de a Bajnokok Ligájában még belefért a pofon, a bajnokságban egy hazai vereség viszont már nem” – a győriek kapusa. SZEMEREY ZSÓFI

BAJNOKOK LIGÁJA

A-CSOPORT, 10. FORDULÓ

GYŐRI AUDI ETO KC–DVSC SCHAEFFLER 30–31 (16–16), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–BVB Dortmund (német, Szikora Melinda) 22–25, Metz (francia, Albek Anna 2 gól, Vámos Petra 1)–Storhamar HE (norvég) 29–27 (17–16), Team Esbjerg (dán)–Gloria Bistrita (román) 32–28 (17–14)