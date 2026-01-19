Szilágyi Zoltán: Edzői pályafutásom egyik legnagyobb sikerét arattuk

Nemzeti Sportrádió

A győri győzelemmel Szilágyi Zoltán csapata nagy lépést tett a továbbjutás felé (Fotó: Árvai Károly)
Parázs meccset hozott a Bajnokok Ligája A-csoportjában a győri és a debreceni együttes összecsapása, amelyen az indiszponált ETO egy pontot megmenthetett volna a hittel és lelkesedéssel kézilabdázó Loki ellen, de 31–30-ra kikapott.
Szombaton 11–7-es győri vezetésnél úgy látszott, működik az ETO játéka beálló nélkül is, a kapuban Szemerey Zsófi jól védett, hatékonyak voltak a gyors indítások, Emilie Hovden negyedóra alatt hatszor talált be. Csakhogy a Loki megrázta magát, jól használta ki az emberelőnyös helyzeteket, felállt védelemmel szemben meg már küszködött a győri támadógépezet, így a szünet előtti utolsó másodpercben Szabó Nina góljával döntetlenre álltak a felek. Jessica Ryde jól teljesített a vendégek kapujában, míg a Loki jobbszélsője, Alicia Toublanc szórta a gólokat, a negyvenedik percre fordulva hárommal vezetett a vendégcsapat. Ugyan visszakapaszkodott az ETO, a végjátékot a Loki irányította. A döntetlenért még támadhatott a Győr, de Ryde hárított, így 2024 októbere után kapott ki ismét hazai környezetben a BL-ben a kisalföldi együttes.

„Edzői pályafutásom egyik legnagyobb sikere ez a győzelem – értékelt lapunknak a lefújást követően Szilágyi Zoltán, a debreceniek mestere. – Kevesen számítottak erre, a csapatom bízott magában, és élt a lehetőséggel. Nyilván kellett a végén a szerencse, nem sok csapat és nem sok edző mondhatja el magáról, hogy Győrben nyert. Mi viszont felnőttünk a feladathoz, mentálisan erősek voltunk a sorsdöntő szituációkban.”

null
fotó 2026.01.17.

Női kézilabda BL, Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 30–31 (Fotó: Árvai Károly)

A vezetőedző a hit szerepét hangsúlyozta.

„A legfontosabb tényező a hit, bíztunk magunkban és csapatként működtünk. Önbizalmat adhat egy ilyen siker azon az úton, amelyen haladunk és építjük ezt a csapatot másfél éve, ez nagy mérföldkő. Nyilván nem verjük meg minden meccsen az ETO-t vagy hasonló erősségű csapatot, de mentálisan ez ad akkora pluszt, amely átsegít bennünket a nehézségeken.”

Az ETO mestere, Per Johansson méltatta az ellenfelet és kritikusan beszélt saját csapatáról. „Nagyon jól játszott a Debrecen, teher nélkül erős teljesítményt nyújtott. Mi viszont nem találtuk a védekezés kulcsát. Úgy gondolom, a győzelemhez elég helyzetet alakítottunk ki, de egyrészt Ryde kiválóan teljesített, másrészt a mi szintünkhöz képest alacsony volt az ambíciónk, ennek ellenére szereztünk harminc gólt.”

A vezetőedző szerint nem a klasszikus beállók hiányán múlt a siker.

„Nem gondolom, hogy a beálló hiánya lenne a vereségünk oka, hiszen Metzben megoldottuk, a legnehezebb idegenbeli meccsünkön nyertünk. Keressük a megfelelő a beállót, de bárkit nem hozunk. Remélem, tanulunk ebből a vereségből, sosem jó veszíteni, ezúttal az idény legfontosabb része előtt kaptunk leckét. Két év alatt ez a negyedik vereségem, furcsa érzés, de ez is mutatja, hogy a sport nem előre kiszámítható.”

A két együttes január 20-án a bajnokságban is összeméri erejét, míg a BL-ben az ETO Besztercére, a Loki Esbjergbe utazik a hét végén.

„Saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, sokat hibáztunk, nem tudtunk felszabadultan játszani. Ki kell tisztítani a fejeket, van két napunk kijavítani, amit elrontottunk, kedden pedig keményen nekik akarunk menni. Furcsán hangozhat, de a Bajnokok Ligájában még belefért a pofon, a bajnokságban egy hazai vereség viszont már nem” – a győriek kapusa.
SZEMEREY ZSÓFI

BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT, 10. FORDULÓ
GYŐRI AUDI ETO KC–DVSC SCHAEFFLER 30–31 (16–16), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–BVB Dortmund (német, Szikora Melinda) 22–25, Metz (francia, Albek Anna 2 gól, Vámos Petra 1)–Storhamar HE (norvég) 29–27 (17–16), Team Esbjerg (dán)–Gloria Bistrita (román) 32–28 (17–14)

    
AZ ÁLLÁS       
1. GYŐR1091339–258+8118
2. Metz1082312–265+4716
3. Esbjerg10613325–291+3413
4. Gloria Bistrita1064306–318–1212
5. DEBRECEN1046286–304–188
6. Borussia Dortmund1037281–318–376
7. Storhamar1028252–279–274
8. Buducsnoszt10118244–312–683

 

Ezek is érdekelhetik