Újabb elképesztő feltámadást hozott a Bears, de hosszabbításban a Rams jutott az NFC döntőjébe – videó

NEW ENGLAND PATRIOTS–HOUSTON TEXANS 28–16

A New Engalnd és a Houston is a védekezésének köszönhetően került a konferencia-elődöntőbe. A Patriots három pontot engedett a Los Angeles Chargersnek, míg a Texans hatot a Steelersnek, ráadásul a védelem két TD-t is szerzett a Pittsburgh otthonában. Ráadásul a hó és a csapadék dominált magyar idő szerint vasárnap este Foxborough-ban, ami szintén a támadók dolgát nehezítette. Ennek ellenére a Patriots az első negyed közepén DeMario Douglas 28 yardos elkapott TD-jével vezetést szerzett, amire egy hosszú drive végén mezőnygóllal válaszolt a Texans.

Ezt követően viszont felléptek a védelmek, a félidőig hátra lévő 14 drive-ból hat punttal végződött (ebből négy 3&out), kétszer szerzett a támadócsapat touchdownt, továbbá hat alkalommal labdavesztés okozta a támadók vesztét. Drake Maye egy fumble-t vétett és egy interceptiont dobott, míg CJ Stroud négyszer is eladta a labdát az első félidőben, ebből egyet Marcus Jones 26 yardon át a célterületig vitt vissza. A vendégek TD-jét a labdaszerzés után Christian Kirk szerezte, míg a Patriots Stefon Diggs révén növelte pontjainak számát. A szünetben közel azonos támadóyardja (132–133) volt a két csapatnak, de a labdaszerzések csatáját uralta a New England, így 21–10-es eredménnyel mehettek pihenni a csapatok.

Elképesztő elkapás után szerzett TD-t a New England (Fotó: Getty Images)

A második félidőt egy 11 játékból álló több mint ötperces drive-val nyitotta a Texans, amely végén Ka'imi Faribarin értékesített egy 25 yardos mezőnygólt. Ráadásul Drake Maye újabb fumble-t vétett, így támadhatott az egyenlítésért a vendég csapat, azonban a New England védelme egy újabb labdaszerzéssel válaszolt, ezúttal nem Stroud adta el, hanem Woody Marks kezéből ütötte ki Christian Gonzalez. A Texans védelme fellépett, és kedvező mezőnypozícióból indulva újabb mezőnygóllal zárkózott a Texans. A negyedik negyed elején viszont ismét megvillant a Drake Maye vezette Patriots támadósor, Kayshon Boutte egészen elképesztő mozdulattal, egy kézzel húzta be az irányító 32 yardos passzát. Ugyan még lett volna ideje a vendégeknek ledolgozni a két labdabirtoklásos hátrányt, de a támadók annak is örültek, ha nem adták el a labdát. A megadást az jelentette, amikor bő négy perccel a mérkőzés vége előtt puntolt a Texans, a Patriots 28–16-os győzelemmel bejutott a döntőbe, azaz sorozatban 15. évben is ott lesz vagy a Patriots vagy a Chiefs az AFC döntőjébe.

CJ Stroud első évében az első rájátszásmérkőzésén közel tökéletes irányítómutatóval zárt, azóta viszont hat interceptiont dobott és átlagosan 70-es irányítómutatóval rendelkezik. A Patriots elleni mérkőzés teljes mélypont volt karrierjében, 47-ből 20 passza volt sikeres 212 yardért és egy touchdownért, négy eladott labda mellett. A 28-as irányítómutatója a legutóbbi tíz év legrosszabbja. Stroud az NFL elős játékosa, aki egy rájátszás során legalább öt interceptiont és öt fumble-t tudhat magáénak. A Texans sorozatban harmadszor veszített a konferencia-elődöntőben DeMeco Ryans irányítása alatt, a franchise már 0–7-es mérleggel áll ebben a körben, tehát még sosem jutott AFC-döntőbe. Ebben az évezredben a Houstont leszámítva csak a Cleveland, a Miami és a Dallas nem jutot konferencia-döntőbe. Érdekesség, hogy a Houston a New England, Kansas City, Baltimore hármas ellen 0–8-as mutatóval áll a rájátszásban, minden más csapat ellen pedig 7–1-essel. A Houston védelmére ezúttal sem lehetett panasz, négy fumble-t erőszakolt ki, ebből kettőt megszerzett (mindkettőt Azeez Al-Shaair), továbbá Ja'Marcus Ingram interceptiont jegyzett. A védelem legjobbja Will Anderson Jr. volt, aki három sackkel, és két fumble kiharcolásával segítette a vendégeket.

A hazaiak részéről Drake Maye sem volt makulátlan. Ugyan passzolt 179 yardot és három touchdownt, volt egy interceptionje és négy fumble-je, szerencséjére utóbbiból kettőt Will Campbell támadófalember szedett össze. Két meccs után már hat fumble-je van a rájátszásban, amivel az örökranglista 13. helyén áll. Az elkapók közül DeMario Douglas, Stefon Diggs és Kayshon Bouttle is jegyzett elkapott TD-t, míg Rhamondre Stevenson 70 yardot futott.

A Patriots 16. alkalommal vesz részt a konferencia-döntőben, és ez az első azóta, hogy Bill Belichick vezetésével a 2018-as szezonban elért hatodik Super Bowl-címük óta újra bejutott a döntőbe. A New England az utolsó kilenc konferencia-elődöntőjét megnyerte, a 16. AFC-döntővel pedig beállítja a Pittsburgh NFL-rekordját. A Patriots az NFL egyetlen csapata, amely veretlen idegenben, vasárnap 21 órakor a ligaelső Denver otthonában a Super Bowlért lép pályára.

CHICAGO BEARS–LOS ANGELES RAMS 17–20

Mindkét csapat az előző héten egy végletekig kiélezett mérkőzésen jutott tovább. Matthew Stafford mérlege ráadásul 1–8 volt a mérkőzés előtt, amikor mínusz fokokban játszott, a Rams a negyedik konferencia-döntőben a történelmének egyik leghidegebb mérkőzését játszotta Chicagóban.

Ehhez képest az első támadósorozat végén Caleb Williams eladta a labdát. A labdaszerzést egy 14 játékból, 85 yardból álló támadósorozattal büntette a Rams, amelyet Kyren Williams négyyardos TD-futása zárt le. A Chicago nem illetődött meg, válaszul hat és fél perc alatt nyolcvan yardot megtéve DJ Moore elkapott hatpontosával egyenlítettek a hazaiak. A gyors TD-váltás után négy punt és egy sikertelen negyedik kísérlet következett, Ben Johnson ugyanis ezúttal sem hazudtolta meg agresszív, támadó felfogású játékstílusát. A félidőt egy-egy sikeres mezőnygóllal zárták a csapatok, így 10–10-es állással mehettek a szünetre.

A harmadik negyed négy puntot, és Calew Williams második interceptionjét hozta, de pontot egyik csapat szerzett. A negyedik negyedben aztán egy 91 yardos támadósorozattal megtörte a védelmi dominanciát a Rams, ismét Kyren Williams futott be a célterületre. A Bears eljutott a kétyardos vonalig, de ott negyedik kísérletre sem sikerült a touchdown. De a Los Angeles nem tudta lepörgetni az időt, Sean McVay konzervatív játékhívásai révén a Chicagónak maradt szűk két perce egy újabb csodára. Caleb Williamsék az idény során már hétszer nyertek meg, vagy egyenlítettek ki mérkőzést úgy, hogy a kétperces figyelmeztetéskor hátrányban voltak. A vörös zónában negyedik és négyszer kényszerült a Bears, négyen is megkergették Williamst, aki közel húsz yardot menekült a saját célterülete felé, majd hátrafelé futva egy elképesztő passzal találta meg Cole Kmetet a célterületen belül. Johnson ezúttal a kétpontos helyett a biztosra ment és az extraponttal egyenlített a Bears.

A demoralizált Rams már meg se próbált mezőnygól távolságig eljutni, jöhetett a hosszabbítás. A Los Angeles érezhetően az utolsó másodperces engedett touchdown hatása alatt volt, ennek következményekén egy 3&outig jutott. A felhők fölött járó Bearsnek egy mezőnygól is elég volt a győzelemhez, hatperces drive során megtett 36 yardot, de Caleb Williams ártalmatlan szituációban eladta a labdát. A vendégek hirtelen magukhoz tértek, Sean McVay játékhívása sem volt egysíkú, a támadógépezet beindult, Harrison Mevis egy 42 yardos mezőnygóllal megnyerte a mérkőzést a Los Angelesnek.

Caleb Williams 42 passzából 23 volt pontos, 257 yardot, két touchdownt és három interceptiont dobott, ami 59.3-as irányítómutatót ért. A legtöbb elkapott yardja Colston Lovelandnek (56) volt a hazaiak közül, míg D'Andre Swift 76 futott yarddal zárt. A Ramsben Matthew Stafford is 42-szer passzolt, ebből 20 volt pontos 258 yardért. TD-je nem volt, de nem is adta el a labdát, ami ez esetben többet ért. A vendég támadósor legjobbja a 87 futott yarodt és két hatpontost jegyző Kyren Williams volt, míg a védelemben Cobie Durant kettő, Kam Curl pedig egy interceptiont jegyzett.

Győzelmével a Los Angeles Rams bejutott az NFC-döntőbe, ahol a csoportrivális Seattle-höz látogatnak. Az alapszakaszban 1-1 meccset nyertek a csapatok, a két találkozó alapján pontok (58–57) és yardok (830–829) terén is nagyon közel van egymáshoz a két együttes. A Bears kiesésével biztossá vált, hogy sorozatban 15 éve nem jut be a Super Bowlba csapat az NFC Északi divíziójából, ellen a legutóbbi 14 döntőből nyolcnál is nyugatról érkezik az NFC képviselője.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

Konferencia-elődöntő

AFC

New England Patriots–Houston Texans 28–16 (7–3, 14–7, 0–6, 7–0)

NFC

Chicago Bears–Los Angeles Rams 17–20 (0–7, 10–3, 0–0, 7–7, 0–3) – hosszabbítás után

KORÁBBAN

AFC

Denver Broncos–Buffalo Bills 33–30 (3–7, 17–3, 3–7, 7–13, 3–0)

NFC

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 41–6 (17–0, 7–6, 10–0, 7–0)

KONFERENCIA-DÖNTŐ

AFC

Vasárnap, 21.00: Denver Broncos–New England Patriots (Tv: Arena4)

NFC

Hétfő, 0.30: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)