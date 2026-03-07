Elátkozott ülés? Hadjar tökéletesen kezdett a Red Bull-lal

Az elmúlt években úgy tűnt, egyfajta átok sújtja a Red Bull második számú ülését, több pilóta pályafutása tört derékba Max Verstappen mellett. Tavaly először Liam Lawson, majd Cunoda Juki kapott lehetőséget a holland oldalán, ám míg az új-zélandi mindössze két versenyt élt meg, mielőtt visszafokozták volna a Racing Bullsba, a helyét átvevő japán végül ülés nélkül maradt 2026-ra.

A második évét kezdő Isack Hadjar lett az utód, akit már tavaly nemegyszer óva intettek a Red Bull-os lehetőségtől. A francia azonban nem kezdhetett volna jobban, az év első időmérőjén a harmadik rajthelyet szerezte meg az érinthetetlen Mercedes-páros mögött, miközben Verstappen a balesete miatt a huszadik pozícióból vághat neki az új éra első versenyének.

„Őszintén szólva, nagyon nyugodt kvalifikációm volt. Nem volt semmi dráma. A rövid F1-es pályafutásom alatt most először éreztem azt, hogy körről körre képes vagyok gyorsulni még használt gumikon is. Csak folyamatosan építkeztem. Remek munkát végeztünk, a kör során végig következetesek voltunk az energiahasználat tekintetében, pénteken még egyáltalán nem ez volt a helyzet, akkor elég rossz volt.”

„Karrierem folyamán a mostani az első alkalom, amikor könnyen be tudok jutni egy autóval a harmadik szakaszba. Ez az egész folyamatot megkönnyíti. Úgy építkezhetsz, ahogyan csak szeretnél, és megengedhetsz magadnak néhány hibát is. Nem nehezedett túl nagy nyomás rám, ami jó volt.”

Hadjar nem tudja, mi történt volna, ha nincs Verstappen technikai hibából fakadó törése. „Talán most harmadik vagyok, de ha Max végigment volna az időmérőn, akkor nem biztos, hogy itt lennék. Kár érte. A legjobbhoz akarom mérni magam, és ma nem volt erre lehetőségem. Majd Kínában sor kerül rá.”

Kissé azért meglepte, hogy sikerült megszereznie a harmadik rajtkockát. „Nem igazán vagyunk abban a pozícióban, hogy az első három helyért küzdjünk. Úgy éreztem, a Ferrari és a McLaren is távol van kissé, de az egész időmérőn építkeztünk, és nagyon jól sikerült az utolsó gyors köröm. Tisztában vagyunk a gyengeségeinkkel. Megbízható autónk van, ami pozitív, de jelenleg hiányzik a teljesítmény.”

Hadjar úgy érzi, nem is alakulhatott volna jobban a Red Bull-os bemutatkozása. „Nagyon boldog vagyok! Amikor átszeltem a vonalat, tudtam, hogy jó kört raktam össze, és talán meglehet a top 3, ami így is történt. Rendkívül örülök, hogy sima időmérőm volt. Ez tökéletes kezdet a Red Bull-os karrieremhez” – tette hozzá a pályafutása második dobogós helyezéséért küzdő pilóta.