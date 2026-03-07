Nemzeti Sportrádió

Elátkozott ülés? Hadjar tökéletesen kezdett a Red Bull-lal

2026.03.07. 17:19
Hadjar remek formában kezdett az új csapatánál (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Red Bull francia versenyzője, Isack Hadjar tökéletesen mutatkozott be Max Verstappen mellett.

Az elmúlt években úgy tűnt, egyfajta átok sújtja a Red Bull második számú ülését, több pilóta pályafutása tört derékba Max Verstappen mellett. Tavaly először Liam Lawson, majd Cunoda Juki kapott lehetőséget a holland oldalán, ám míg az új-zélandi mindössze két versenyt élt meg, mielőtt visszafokozták volna a Racing Bullsba, a helyét átvevő japán végül ülés nélkül maradt 2026-ra.

A második évét kezdő Isack Hadjar lett az utód, akit már tavaly nemegyszer óva intettek a Red Bull-os lehetőségtől. A francia azonban nem kezdhetett volna jobban, az év első időmérőjén a harmadik rajthelyet szerezte meg az érinthetetlen Mercedes-páros mögött, miközben Verstappen a balesete miatt a huszadik pozícióból vághat neki az új éra első versenyének.

„Őszintén szólva, nagyon nyugodt kvalifikációm volt. Nem volt semmi dráma. A rövid F1-es pályafutásom alatt most először éreztem azt, hogy körről körre képes vagyok gyorsulni még használt gumikon is. Csak folyamatosan építkeztem. Remek munkát végeztünk, a kör során végig következetesek voltunk az energiahasználat tekintetében, pénteken még egyáltalán nem ez volt a helyzet, akkor elég rossz volt.”

„Karrierem folyamán a mostani az első alkalom, amikor könnyen be tudok jutni egy autóval a harmadik szakaszba. Ez az egész folyamatot megkönnyíti. Úgy építkezhetsz, ahogyan csak szeretnél, és megengedhetsz magadnak néhány hibát is. Nem nehezedett túl nagy nyomás rám, ami jó volt.”

Hadjar nem tudja, mi történt volna, ha nincs Verstappen technikai hibából fakadó törése. „Talán most harmadik vagyok, de ha Max végigment volna az időmérőn, akkor nem biztos, hogy itt lennék. Kár érte. A legjobbhoz akarom mérni magam, és ma nem volt erre lehetőségem. Majd Kínában sor kerül rá.”

Kissé azért meglepte, hogy sikerült megszereznie a harmadik rajtkockát. „Nem igazán vagyunk abban a pozícióban, hogy az első három helyért küzdjünk. Úgy éreztem, a Ferrari és a McLaren is távol van kissé, de az egész időmérőn építkeztünk, és nagyon jól sikerült az utolsó gyors köröm. Tisztában vagyunk a gyengeségeinkkel. Megbízható autónk van, ami pozitív, de jelenleg hiányzik a teljesítmény.”

Hadjar úgy érzi, nem is alakulhatott volna jobban a Red Bull-os bemutatkozása. „Nagyon boldog vagyok! Amikor átszeltem a vonalat, tudtam, hogy jó kört raktam össze, és talán meglehet a top 3, ami így is történt. Rendkívül örülök, hogy sima időmérőm volt. Ez tökéletes kezdet a Red Bull-os karrieremhez” – tette hozzá a pályafutása második dobogós helyezéséért küzdő pilóta.

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.George RussellbritMercedes1:18.518
  2.Kimi AntonelliolaszMercedes1:18.811
  3.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:19.303
  4.Charles LeclercmonacóiFerrari1:19.327
  5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:19.380
  6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:19.475
  7.Lewis HamiltonbritFerrari1:19.478
  8.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:19.994
  9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:21.247
10.Gabriel BortoletobrazilAudi mért kör nélkül
11.Nico HülkenbergnémetAudi1:20.303
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:20.311
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:20.491
14.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:20.501
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:20.941
16.Franco Colapintoargentin Alpine-Mercedes1:21.270
17.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:21.969
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:22.605
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:23.244
20.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford-
21.Carlos Sainz Jr.spanyolWilliams-Marcedes-
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda-

 

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ ELSŐ KÉT SZAKASZÁNAK VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
  1.Russell1:19.5071.Russell1:18.934
  2.Piastri1:19.6642.Leclerc1:19.357
  3.Hamilton1:19.8113.Antonelli1:19.435
  4.Norris1:20.0104.Piastri1:19.525
  5.Hadjar1:20.0235.Hadjar1:19.653
  6.Antonelli1:20.1206.Norris1:19.882
  7.Leclerc1:20.2267.Hamilton1:19.921
  8.Lindblad1:20.4098.Lindblad1:19.971
  9.Lawson1:20.4919.Lawson1:20.144
10.Bortoleto1:20.49510.Bortoleto1:20.221
11.Ocon1:20.75911.Hülkenberg1:20.303
12.Hülkenberg1:21.02412.Bearman1:20.311
13.Albon1:21.05113.Ocon1:20.491
14.Gasly1:21.13814.Gasly1:20.501
15.Doohan1:21.20015.Albon1:20.941
16.Bearman1:21.24716.Colapinto1:21.270
17.Alonso1:21.969  
18.Pérez1:22.605  
19.Bottas1:23.244  
20.Verstappen-  
21.Sainz-  
22.Stroll-  

 

40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
MÁRCIUS 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:20.267
2. szabadedzés1. Piastri 1:19.729
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1.19.053
Időmérő1. Russell 1:18.518
MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
A verseny (58 kör, 306.124 km) rajtja5.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Kínai Nagydíj, Sanghajmárcius 15., 8.00
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Bahreini Nagydíj, Bahreináprilis 12., 17.00

 

 

