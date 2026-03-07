Nemzeti Sportrádió

Gyorskorcsolya: Stolz vezet az első nap után az összetett-vb-n

2026.03.07. 18:13
Jordan Stolz (Fotó: Getty Images)
A férfiaknál a kétszeres olimpiai bajnok Jordan Stolz vezet a gyorskorcsolyázók összetett világbajnokságának első, szombati napja után.

 

Az amerikai sztár az erősségének számító 500 méteren több mint másfél másodperccel diadalmaskodott, majd 5000 méteren csak a 11. időt érte el, de így fölényesen, majdnem egy ponttal vezet a hosszabb távon olimpiai bajnokként győztes norvég Sander Eitrem előtt. Harmadikként a szintén norvég Peder Kongshaug várja a vasárnapi folytatást, melynek során 1500 és 10 000 méteren mérik össze a gyorsaságukat az indulók.

A nőknél két szám után holtverseny van az élen a japán Takagi Miho és a norvég Ragne Wiklund között: előbbi 500-on, utóbbi 3000-en bizonyult a legjobbnak. A harmadik holland Marijke Groenewoud hátránya már több mint fél pont a vasárnapi 1500 és 5000 méter előtt.

(MTI)

 

