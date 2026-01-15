Tenisz: elkerülték a sztárokat a mieink az Australian Open első körében

Öt magyar játékos miatt izgulhattunk, meg persze kíváncsian vártuk, melyik sztár húz esetleg bele, vagyis kap keménynek tetsző első körös riválist. Pontosan kezdték a ceremóniát, Todd Woodbridge vezette fel az eseményt, aki legendás ausztrál párosjátékos volt. Craig Tiley versenyigazgatót is láthattuk a színen, Jannik Sinner pedig ekkor már úton volt és hozta a trófeát a színpadra. Váltottak néhány mondatot Sinnerrel a szerdai One Point Slamről, a sorsolások sajátosságairól, és arról, hogy Darren Cahill, az ausztrál edző vele maradt erre az évre is.

A számítógépes sorsolás a női mezőnnyel vette kezdetét, a világelső fehérorosz Arina Szabalenka szabadkártyás franciával kezd, míg a lengyel Iga Swiatek selejtezőssel. Bondár Anna első ellenfele a szintén szabadkártyás amerikai Elizabeth Mandlik, Gálfi Dalma a 14. helyen kiemelt dán Clara Tausonnal csatázhat, míg Udvardy Panna az elsősorban párosban kiváló cseh Katerina Siniakovával mérkőzik – lehetett volna sokkal rosszabb is.

A férfiaknál a világelső, korábban Melbourne-ben még a négybe sem jutó spanyol Carlos Alcaraz a hazai reménységgel, Adam Waltonnal csap össze, a címvédő olasz Sinner a francia Hugo Gastont kapta, a torna tízszeres győztese, a szerb Novak Djokovics ellenfele a spanyol Pedro Martínez lesz.

A mieink közül Fucsovics Márton az argentin Camilo Ugo Carabelli mellé került (a folytatásban jöhet a kazah Alekszandr Bublik), Marozsán Fábián kiemeltet kapott, a 24.-ként jegyzett francia Arthur Rinderknech lesz a riválisa. Kezdés vasárnap!