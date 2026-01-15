Nemzeti Sportrádió

Tenisz: elkerülték a sztárokat a mieink az Australian Open első körében

GYŐRI FERENC
• Melbourne
2026.01.15. 06:39
Australian Open tenisz sorsolás Carlos Alcaraz Arina Szabalenka Fucsovics Márton Bondár Anna Marozsán Fábián Iga Swiatek Jannik Sinner
Helyi idő szerint délután fél háromra hirdették meg az Australian Open főtáblájának sorsolását a Grand Slam Oval nevű szabadtéri installációhoz.

Öt magyar játékos miatt izgulhattunk, meg persze kíváncsian vártuk, melyik sztár húz esetleg bele, vagyis kap keménynek tetsző első körös riválist. Pontosan kezdték a ceremóniát, Todd Woodbridge vezette fel az eseményt, aki legendás ausztrál párosjátékos volt. Craig Tiley versenyigazgatót is láthattuk a színen, Jannik Sinner pedig ekkor már úton volt és hozta a trófeát a színpadra. Váltottak néhány mondatot Sinnerrel a szerdai One Point Slamről, a sorsolások sajátosságairól, és arról, hogy Darren Cahill, az ausztrál edző vele maradt erre az évre is. 

A számítógépes sorsolás a női mezőnnyel vette kezdetét, a világelső fehérorosz Arina Szabalenka szabadkártyás franciával kezd, míg a lengyel Iga Swiatek selejtezőssel. Bondár Anna első ellenfele a szintén szabadkártyás amerikai Elizabeth Mandlik, Gálfi Dalma a 14. helyen kiemelt dán Clara Tausonnal csatázhat, míg Udvardy Panna az elsősorban párosban kiváló cseh Katerina Siniakovával mérkőzik – lehetett volna sokkal rosszabb is. 

A férfiaknál a világelső, korábban Melbourne-ben még a négybe sem jutó spanyol Carlos Alcaraz a hazai reménységgel, Adam Waltonnal csap össze, a címvédő olasz Sinner a francia Hugo Gastont kapta, a torna tízszeres győztese, a szerb Novak Djokovics ellenfele a spanyol Pedro Martínez lesz. 

A mieink közül Fucsovics Márton az argentin Camilo Ugo Carabelli mellé került (a folytatásban jöhet a kazah Alekszandr Bublik), Marozsán Fábián kiemeltet kapott, a 24.-ként jegyzett francia Arthur Rinderknech lesz a riválisa. Kezdés vasárnap!

 

