Superliga: Otelul–Csíkszereda

SUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

Otelul Galati–Csíkszereda 1–3 – ÉLŐ

Galac, Otelul-stadion. Vezeti: Kovács Szabolcs

Otelul: Dur-Bozoanca – Conrado, D. Neicu (Zselev, 65.), Né Lopes, Kazu – Andrezinho, Lameira, Ciobanu (Patrick Fernandes, 65.) – Luan Campos, Debeljuh, Bordun (C. Neicu, 53.). Vezetőedző: Bálint László György

Kispadon: Popescu, Ursu, Zselev, Chira, Aftene, Postelnicu, Sandu, Bruno Paz, P. Fernandes, C. Neicu

Csíkszereda: Pap – Pászka, Hegedűs, Palmes, Trif – Végh – Anderson Ceará (Gustavo Cabral, 74.), Veres (Tajti, 74.), Kleinheisler, Bödő – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert

Kispadon: Simon, Deáky, Bettini, Bloj, Kabashi, Tajti, Dusinszki, Bota, Szalay, Jebari, Nagy Z., Gustavo Cabral

Gólszerző: Né Lopes (15.), ill. Eppel (8.), Kleinheisler (50.), Jebari (62.)