NB I: Paks–Zalaegerszeg 1–1

Superliga: Otelul–Csíkszereda

2026.03.14. 17:08
Otelul Csíkszereda Superliga
A Csíkszereda az alsóházi rájátszás első fordulójában az Otelul Galati otthonában lép pályára. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

SUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
Otelul Galati–Csíkszereda 1–3 – ÉLŐ
Galac, Otelul-stadion. Vezeti: Kovács Szabolcs
Otelul: Dur-Bozoanca – Conrado, D. Neicu (Zselev, 65.), Né Lopes, Kazu – Andrezinho, Lameira, Ciobanu (Patrick Fernandes, 65.) – Luan Campos, Debeljuh, Bordun (C. Neicu, 53.). Vezetőedző: Bálint László György
Kispadon: Popescu, Ursu, Zselev, Chira, Aftene, Postelnicu, Sandu, Bruno Paz, P. Fernandes, C. Neicu 
Csíkszereda: Pap – Pászka, Hegedűs, Palmes, Trif – Végh – Anderson Ceará (Gustavo Cabral, 74.), Veres (Tajti, 74.), Kleinheisler, Bödő – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert
Kispadon: Simon, Deáky, Bettini, Bloj, Kabashi, Tajti, Dusinszki, Bota, Szalay, Jebari, Nagy Z., Gustavo Cabral
Gólszerző: Né Lopes (15.), ill. Eppel (8.), Kleinheisler (50.), Jebari (62.)

 

 

Otelul Csíkszereda Superliga
