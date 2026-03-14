NB III: két mesternégyes egy csoportban; Lisztes duplázott, gól és gólpassz Komantól

Jó néhány nagy különbségű győzelem tarkította a fordulót, és kimagasló csatárteljesítményekből sem volt hiány: Burzi Alex négy góllal járult hozzá az ESMTK 5–0-s győzelméhez a Vasas II ellen, és ugyancsak négyszer talált a kapuba a gyulai Dan-Marius Constantinescu – utóbbi mesternégyese ráadásul már a szünetre megszületett.

Tarcsi Róbert és Hornyák Marcell egyaránt duplázott a hatot vágó Nyíregyháza II-ben, Doktor Zsolt hármat szerzett a szintén hatig jutó DVSC II-ben, míg Lisztes Krisztián kétszer (a 9. és a 10. percben) talált a kapuba a Dombóváron nyerő FTC II színeiben.

A Dorog és a III. Kerületi TVE is a hajrában fordított: az 52. perctől, Kiss Ákos kapus kiállításától emberelőnyben játszó dorogiak Koman Vladimir (81. perc) révén egyenlítettek, majd az ő kiugratásából Tischler Patrik (92. perc) a győztes gólt is berúgta Pápán, míg az óbudaiak a 74. percben még kétgólos hátrányban voltak, aztán három fejes góllal 3–2-re mégis legyűrték idegenben a Dabast.

LABDARÚGÓ NB III

20. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Diósgyőri VTK II F4R–Gödöllői SK 0–0

Kisvárda Master Good II–Füzesabony SC 1–0

Nyíregyháza Spartacus FC II–Eger SE 6–0

Debreceni VSC II–Ózd-Sajóvölgye 6–3

Tarpa SC–Tiszafüredi VSE 0–0

FC Hatvan–Sényő FC-ZMB Building 2–3

Putnok FC–Debreceni EAC 2–3

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Bacsó Beton-Cigánd SE 3–2

1. Kisvárda II. 20 13 4 3 39–16 +23 43 2. Cigánd 20 12 5 3 43–21 +22 41 3. DEAC 20 11 6 3 33–17 +16 39 4. DVSC II. 20 10 6 4 42–25 +17 36 5. Tiszafüred 20 9 7 4 37–24 +13 34 6. Tarpa 20 8 8 4 28–19 +9 32 7. Eger 20 8 4 8 31–46 –15 28 8. DVTK II. 20 7 4 9 31–37 –6 25 9. Tiszaújváros 20 7 4 9 29–41 –12 25 10. Gödöllő 20 6 6 8 29–27 +2 24 11. Sényő 20 6 6 8 24–41 –17 24 12. Nyíregyháza II. 20 6 4 10 38–34 +4 22 13. Putnok 20 6 3 11 27–32 –5 21 14. Füzesabony 20 5 6 9 17–26 –9 21 15. Ózd 20 4 6 10 36–48 –12 18 16. Hatvan 20 2 1 17 26–56 –30 7

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Újpest FC II–Opus Tigáz Tatabánya 1–3

Puskás Akadémia FC II–Komárom VSE 1–2

FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár 0–2

Budaörs–Balatonfüredi FC 3–0

Ikoba Beton Zsámbék–ETO Akadémia 2–2

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Dorogi FC 1–2

VSC 2015 Veszprém–Bicskei TC 3–0

17.00: Szombathelyi Haladás–Gyirmót FC Győr

1. Gyirmót 19 18 – 1 68–16 +52 54 2. Dorog 20 14 1 5 37–24 +13 43 3. Puskás Akadémia II. 20 13 – 7 41–21 +20 39 4. Tatabánya 20 12 1 7 34–26 +8 37 5. Mosonmagyaróvár 20 11 4 5 36–19 +17 37 6. Komárom 20 10 4 6 34–31 +3 34 7. Bicske 20 8 5 7 34–27 +7 29 8. Veszprém 20 8 5 7 23–21 +2 29 9. Budaörs 20 8 3 9 30–37 –7 27 10. Sopron 20 7 4 9 26–34 –8 25 11. ETO Akadémia 20 7 2 11 35–43 –8 23 12. Szombathelyi Haladás 19 6 4 9 24–25 –1 22 13. Újpest II. 20 3 5 12 26–41 –15 14 14. Balatonfüred 20 3 5 12 13–40 –27 14 15. Zsámbék 20 3 4 13 27–60 –33 13 16. Pápa 20 3 3 14 30–53 –23 12

DÉLKELETI CSOPORT

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Hódmezővásárhelyi FC 0–0

Vasas FC II–ESMTK 0–5

Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE 2–3

Dunaharaszti MTK–BKV Előre 2–1

Martfűi LSE–Budapest Honvéd FC II 1–3

Szegedi VSE–Gyulai Termál FC 0–4

Csepel SC–Tiszaföldvár SE 4–0

Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre II 4–0

1. Monor 20 13 6 1 41–18 +23 45 2. ESMTK 20 13 2 5 38–16 +22 41 3. Gyula 20 12 4 4 52–19 +33 40 4. III. kerületi TVE 20 10 6 4 41–25 +16 36 5. Csepel 20 10 2 8 30–22 +8 32 6. Vasas II. 20 8 8 4 37–25 +12 32 7. Dunaharaszti 20 9 3 8 30–35 –5 30 8. Honvéd II. 20 7 8 5 29–22 +7 29 9. Szeged VSE 20 8 4 8 30–34 –4 28 10. Hódmezővásárhely 20 7 5 8 34–32 +2 26 11. Dabas 20 7 4 9 30–28 +2 25 12. BKV Előre 20 6 4 10 30–43 –13 22 13. Békéscsaba 20 6 2 12 20–38 –18 20 14. Martfű 20 5 2 13 15–43 –28 17 15. Szeged-Csanád II. 20 4 5 11 24–40 –16 17 16. Tiszaföldvár 20 2 1 17 18–59 –41 7

DÉLNYUGATI CSOPORT

Paksi FC II–MTK Budapest II 2–1

Dombóvári FC–Ferencvárosi TC II 0–3

PTE-PEAC–Dunaújváros FC 0–0

Iváncsa KSE–Pécsi MFC 0–1

FC Nagykanizsa–Szekszárdi UFC 2–1

Greenplan Balatonlelle SE–Majosi SE 0–1

Érdi VSE–Pénzügyőr SE 1–0

Pénteken játszották

Siófok–Kaposvár 1–3