NB III: két mesternégyes egy csoportban; Lisztes duplázott, gól és gólpassz Komantól

2026.03.14. 18:24
Burzi Alex (középen, a Honvéd elleni februári kupameccsen) négy góllal vezette győzelemre az ESMTK-t (Fotó: Kovács Péter)
A Nagykanizsa és a PMFC is győzött a labdarúgó NB III 20. fordulójának szombati játéknapján, így mindketten az éllovas Kaposvár nyomában maradtak a Délnyugati csoportban. Az Északkeleti csoportban a Cigánd kikapott, a Kisvárda II győzött, így ismét utóbbi vezeti a tabellát, míg a Délkeleti csoportban az első három helyezett (Monor, ESMTK, Gyula) egyaránt gólzáporos győzelmet aratott, így maradt közöttük az eddigi sorrend. Az Északnyugati csoportban a Dorog pápai győzelemmel lépett közelebb a tekintélyes előnyben lévő Gyirmóthoz, amely esti mérkőzést játszik Szombathelyen.

Jó néhány nagy különbségű győzelem tarkította a fordulót, és kimagasló csatárteljesítményekből sem volt hiány: Burzi Alex négy góllal járult hozzá az ESMTK 5–0-s győzelméhez a Vasas II ellen, és ugyancsak négyszer talált a kapuba a gyulai Dan-Marius Constantinescu – utóbbi mesternégyese ráadásul már a szünetre megszületett.

Tarcsi Róbert és Hornyák Marcell egyaránt duplázott a hatot vágó Nyíregyháza II-ben, Doktor Zsolt hármat szerzett a szintén hatig jutó DVSC II-ben, míg Lisztes Krisztián kétszer (a 9. és a 10. percben) talált a kapuba a Dombóváron nyerő FTC II színeiben.

A Dorog és a III. Kerületi TVE is a hajrában fordított: az 52. perctől, Kiss Ákos kapus kiállításától emberelőnyben játszó dorogiak Koman Vladimir (81. perc) révén egyenlítettek, majd az ő kiugratásából Tischler Patrik (92. perc) a győztes gólt is berúgta Pápán, míg az óbudaiak a 74. percben még kétgólos hátrányban voltak, aztán három fejes góllal 3–2-re mégis legyűrték idegenben a Dabast.

LABDARÚGÓ NB III
20. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II F4R–Gödöllői SK 0–0
Kisvárda Master Good II–Füzesabony SC 1–0
Nyíregyháza Spartacus FC II–Eger SE 6–0
Debreceni VSC II–Ózd-Sajóvölgye 6–3
Tarpa SC–Tiszafüredi VSE 0–0
FC Hatvan–Sényő FC-ZMB Building 2–3
Putnok FC–Debreceni EAC 2–3
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Bacsó Beton-Cigánd SE 3–2

  1. Kisvárda II.

20

13

4

3

39–16

+23 

43 

  2. Cigánd

20

12

5

3

43–21

+22 

41 

  3. DEAC

20

11

6

3

33–17

+16 

39 

  4. DVSC II.

20

10

6

4

42–25

+17 

36 

  5. Tiszafüred

20

9

7

4

37–24

+13 

34 

  6. Tarpa

20

8

8

4

28–19

+9 

32 

  7. Eger

20

8

4

8

31–46

–15 

28 

  8. DVTK II.

20

7

4

9

31–37

–6 

25 

  9. Tiszaújváros

20

7

4

9

29–41

–12 

25 

10. Gödöllő

20

6

6

8

29–27

+2 

24 

11. Sényő

20

6

6

8

24–41

–17 

24 

12. Nyíregyháza II.

20

6

4

10

38–34

+4 

22 

13. Putnok

20

6

3

11

27–32

–5 

21 

14. Füzesabony

20

5

6

9

17–26

–9 

21 

15. Ózd

20

4

6

10

36–48

–12 

18 

16. Hatvan

20

2

1

17

26–56

–30 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Újpest FC II–Opus Tigáz Tatabánya 1–3
Puskás Akadémia FC II–Komárom VSE 1–2
FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár 0–2
Budaörs–Balatonfüredi FC 3–0
Ikoba Beton Zsámbék–ETO Akadémia 2–2
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Dorogi FC 1–2
VSC 2015 Veszprém–Bicskei TC 3–0
17.00: Szombathelyi Haladás–Gyirmót FC Győr

  1. Gyirmót

19

18

1

68–16

+52 

54 

  2. Dorog

20

14

1

5

37–24

+13 

43 

  3. Puskás Akadémia II.

20

13

7

41–21

+20 

39 

  4. Tatabánya

20

12

1

7

34–26

+8 

37 

  5. Mosonmagyaróvár

20

11

4

5

36–19

+17 

37 

  6. Komárom

20

10

4

6

34–31

+3 

34 

  7. Bicske

20

8

5

7

34–27

+7 

29 

  8. Veszprém

20

8

5

7

23–21

+2 

29 

  9. Budaörs

20

8

3

9

30–37

–7 

27 

10. Sopron

20

7

4

9

26–34

–8 

25 

11. ETO Akadémia

20

7

2

11

35–43

–8 

23 

12. Szombathelyi Haladás

19

6

4

9

24–25

–1 

22 

13. Újpest II.

20

3

5

12

26–41

–15 

14 

14. Balatonfüred

20

3

5

12

13–40

–27 

14 

15. Zsámbék

20

3

4

13

27–60

–33 

13 

16. Pápa

20

3

3

14

30–53

–23 

12 

DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Hódmezővásárhelyi FC 0–0
Vasas FC II–ESMTK 0–5
Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE 2–3
Dunaharaszti MTK–BKV Előre 2–1
Martfűi LSE–Budapest Honvéd FC II 1–3
Szegedi VSE–Gyulai Termál FC 0–4
Csepel SC–Tiszaföldvár SE 4–0
Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre II 4–0

  1. Monor

20

13

6

1

41–18

+23 

45 

  2. ESMTK

20

13

2

5

38–16

+22 

41 

  3. Gyula

20

12

4

4

52–19

+33 

40 

  4. III. kerületi TVE

20

10

6

4

41–25

+16 

36 

  5. Csepel

20

10

2

8

30–22

+8 

32 

  6. Vasas II.

20

8

8

4

37–25

+12 

32 

  7. Dunaharaszti

20

9

3

8

30–35

–5 

30 

  8. Honvéd II.

20

7

8

5

29–22

+7 

29 

  9. Szeged VSE

20

8

4

8

30–34

–4 

28 

10. Hódmezővásárhely

20

7

5

8

34–32

+2 

26 

11. Dabas

20

7

4

9

30–28

+2 

25 

12. BKV Előre

20

6

4

10

30–43

–13 

22 

13. Békéscsaba

20

6

2

12

20–38

–18 

20 

14. Martfű

20

5

2

13

15–43

–28 

17 

15. Szeged-Csanád II.

20

4

5

11

24–40

–16 

17 

16. Tiszaföldvár

20

2

1

17

18–59

–41 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–MTK Budapest II 2–1
Dombóvári FC–Ferencvárosi TC II 0–3
PTE-PEAC–Dunaújváros FC 0–0
Iváncsa KSE–Pécsi MFC 0–1
FC Nagykanizsa–Szekszárdi UFC 2–1
Greenplan Balatonlelle SE–Majosi SE 0–1
Érdi VSE–Pénzügyőr SE 1–0
Pénteken játszották
Siófok–Kaposvár 1–3

  1. Kaposvár

20

14

3

3

43–22

+21 

45 

  2. Nagykanizsa

20

14

3

3

37–22

+15 

45 

  3. Pécsi MFC

20

13

5

2

48–16

+32 

44 

  4. Majosi SE

20

13

2

5

52–26

+26 

41 

  5. FTC II.

20

12

2

6

42–24

+18 

38 

  6. Dunaújváros

20

10

8

2

46–23

+23 

38 

  7. MTK II.

20

10

2

8

48–28

+20 

32 

  8. Érd

20

8

6

6

28–25

+3 

30 

  9. Iváncsa

20

7

3

10

31–35

–4 

24 

10. Szekszárd

20

7

3

10

29–46

–17 

24 

11. Paks II.

20

7

1

12

26–40

–14 

22 

12. Siófok

20

6

2

12

20–42

–22 

20 

13. PTE-PEAC

20

4

5

11

25–35

–10 

17 

14. Balatonlelle

20

4

5

11

17–35

–18 

17 

15. Pénzügyőr

20

2

5

13

19–41

–22 

11 

16. Dombóvár

20

3

17

15–66

–51 

 

 

labdarúgó NB III Gyirmót FC Győr NB III
Ezek is érdekelhetik