NB III: két mesternégyes egy csoportban; Lisztes duplázott, gól és gólpassz Komantól
Jó néhány nagy különbségű győzelem tarkította a fordulót, és kimagasló csatárteljesítményekből sem volt hiány: Burzi Alex négy góllal járult hozzá az ESMTK 5–0-s győzelméhez a Vasas II ellen, és ugyancsak négyszer talált a kapuba a gyulai Dan-Marius Constantinescu – utóbbi mesternégyese ráadásul már a szünetre megszületett.
Tarcsi Róbert és Hornyák Marcell egyaránt duplázott a hatot vágó Nyíregyháza II-ben, Doktor Zsolt hármat szerzett a szintén hatig jutó DVSC II-ben, míg Lisztes Krisztián kétszer (a 9. és a 10. percben) talált a kapuba a Dombóváron nyerő FTC II színeiben.
A Dorog és a III. Kerületi TVE is a hajrában fordított: az 52. perctől, Kiss Ákos kapus kiállításától emberelőnyben játszó dorogiak Koman Vladimir (81. perc) révén egyenlítettek, majd az ő kiugratásából Tischler Patrik (92. perc) a győztes gólt is berúgta Pápán, míg az óbudaiak a 74. percben még kétgólos hátrányban voltak, aztán három fejes góllal 3–2-re mégis legyűrték idegenben a Dabast.
LABDARÚGÓ NB III
20. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II F4R–Gödöllői SK 0–0
Kisvárda Master Good II–Füzesabony SC 1–0
Nyíregyháza Spartacus FC II–Eger SE 6–0
Debreceni VSC II–Ózd-Sajóvölgye 6–3
Tarpa SC–Tiszafüredi VSE 0–0
FC Hatvan–Sényő FC-ZMB Building 2–3
Putnok FC–Debreceni EAC 2–3
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Bacsó Beton-Cigánd SE 3–2
|1. Kisvárda II.
20
13
4
3
39–16
+23
43
|2. Cigánd
20
12
5
3
43–21
+22
41
|3. DEAC
20
11
6
3
33–17
+16
39
|4. DVSC II.
20
10
6
4
42–25
+17
36
|5. Tiszafüred
20
9
7
4
37–24
+13
34
|6. Tarpa
20
8
8
4
28–19
+9
32
|7. Eger
20
8
4
8
31–46
–15
28
|8. DVTK II.
20
7
4
9
31–37
–6
25
|9. Tiszaújváros
20
7
4
9
29–41
–12
25
|10. Gödöllő
20
6
6
8
29–27
+2
24
|11. Sényő
20
6
6
8
24–41
–17
24
|12. Nyíregyháza II.
20
6
4
10
38–34
+4
22
|13. Putnok
20
6
3
11
27–32
–5
21
|14. Füzesabony
20
5
6
9
17–26
–9
21
|15. Ózd
20
4
6
10
36–48
–12
18
|16. Hatvan
20
2
1
17
26–56
–30
7
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Újpest FC II–Opus Tigáz Tatabánya 1–3
Puskás Akadémia FC II–Komárom VSE 1–2
FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár 0–2
Budaörs–Balatonfüredi FC 3–0
Ikoba Beton Zsámbék–ETO Akadémia 2–2
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Dorogi FC 1–2
VSC 2015 Veszprém–Bicskei TC 3–0
17.00: Szombathelyi Haladás–Gyirmót FC Győr
|1. Gyirmót
19
18
–
1
68–16
+52
54
|2. Dorog
20
14
1
5
37–24
+13
43
|3. Puskás Akadémia II.
20
13
–
7
41–21
+20
39
|4. Tatabánya
20
12
1
7
34–26
+8
37
|5. Mosonmagyaróvár
20
11
4
5
36–19
+17
37
|6. Komárom
20
10
4
6
34–31
+3
34
|7. Bicske
20
8
5
7
34–27
+7
29
|8. Veszprém
20
8
5
7
23–21
+2
29
|9. Budaörs
20
8
3
9
30–37
–7
27
|10. Sopron
20
7
4
9
26–34
–8
25
|11. ETO Akadémia
20
7
2
11
35–43
–8
23
|12. Szombathelyi Haladás
19
6
4
9
24–25
–1
22
|13. Újpest II.
20
3
5
12
26–41
–15
14
|14. Balatonfüred
20
3
5
12
13–40
–27
14
|15. Zsámbék
20
3
4
13
27–60
–33
13
|16. Pápa
20
3
3
14
30–53
–23
12
DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Hódmezővásárhelyi FC 0–0
Vasas FC II–ESMTK 0–5
Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE 2–3
Dunaharaszti MTK–BKV Előre 2–1
Martfűi LSE–Budapest Honvéd FC II 1–3
Szegedi VSE–Gyulai Termál FC 0–4
Csepel SC–Tiszaföldvár SE 4–0
Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre II 4–0
|1. Monor
20
13
6
1
41–18
+23
45
|2. ESMTK
20
13
2
5
38–16
+22
41
|3. Gyula
20
12
4
4
52–19
+33
40
|4. III. kerületi TVE
20
10
6
4
41–25
+16
36
|5. Csepel
20
10
2
8
30–22
+8
32
|6. Vasas II.
20
8
8
4
37–25
+12
32
|7. Dunaharaszti
20
9
3
8
30–35
–5
30
|8. Honvéd II.
20
7
8
5
29–22
+7
29
|9. Szeged VSE
20
8
4
8
30–34
–4
28
|10. Hódmezővásárhely
20
7
5
8
34–32
+2
26
|11. Dabas
20
7
4
9
30–28
+2
25
|12. BKV Előre
20
6
4
10
30–43
–13
22
|13. Békéscsaba
20
6
2
12
20–38
–18
20
|14. Martfű
20
5
2
13
15–43
–28
17
|15. Szeged-Csanád II.
20
4
5
11
24–40
–16
17
|16. Tiszaföldvár
20
2
1
17
18–59
–41
7
DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–MTK Budapest II 2–1
Dombóvári FC–Ferencvárosi TC II 0–3
PTE-PEAC–Dunaújváros FC 0–0
Iváncsa KSE–Pécsi MFC 0–1
FC Nagykanizsa–Szekszárdi UFC 2–1
Greenplan Balatonlelle SE–Majosi SE 0–1
Érdi VSE–Pénzügyőr SE 1–0
Pénteken játszották
Siófok–Kaposvár 1–3
|1. Kaposvár
20
14
3
3
43–22
+21
45
|2. Nagykanizsa
20
14
3
3
37–22
+15
45
|3. Pécsi MFC
20
13
5
2
48–16
+32
44
|4. Majosi SE
20
13
2
5
52–26
+26
41
|5. FTC II.
20
12
2
6
42–24
+18
38
|6. Dunaújváros
20
10
8
2
46–23
+23
38
|7. MTK II.
20
10
2
8
48–28
+20
32
|8. Érd
20
8
6
6
28–25
+3
30
|9. Iváncsa
20
7
3
10
31–35
–4
24
|10. Szekszárd
20
7
3
10
29–46
–17
24
|11. Paks II.
20
7
1
12
26–40
–14
22
|12. Siófok
20
6
2
12
20–42
–22
20
|13. PTE-PEAC
20
4
5
11
25–35
–10
17
|14. Balatonlelle
20
4
5
11
17–35
–18
17
|15. Pénzügyőr
20
2
5
13
19–41
–22
11
|16. Dombóvár
20
–
3
17
15–66
–51
3