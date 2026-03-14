Férfi kézilabda NB I: egy nappal később rendezik a Veszprém–Szeged csúcsrangadót

2026.03.14. 17:04
A tervezettnél egy nappal később, április 13-án hétfőn rendezik meg a Veszprém–Szeged rangadót a férfi kézilabda NB I-ben.

A találkozót az országgyűlési választás miatt nem lehet az eredeti időpontban, április 12-én vasárnap lejátszani. A Szeged honlapja szerint a rangadó 18 órakor kezdődik a Veszprém Arénában.

Érdekesség, hogy azon a héten kétszer találkozik egymással a két együttes, ugyanis szombaton Győrben a Magyar Kupa elődöntőjében is megmérkőznek.

A Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában – a negyeddöntőbe jutásért – a Szeged a lengyel Industria Kielcével hazai pályán április 2-án, csütörtökön 18.45-től, idegenben április 8-án, szerdán 18.45-től játszik. A Veszprém a Paris Saint-Germainnel házigazdaként április 1-én, szerdán 18.45-től, a francia fővárosban pedig április 9-én, csütörtökön 20.45-től mérkőzik.

 

