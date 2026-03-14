A DVSC 23 góllal verte a Dunaújvárost, a Ferencváros Budaörsön nyert a női kézilabda NB I-ben

A Ferencváros összes mezőnyjátékosa szerzett gólt, Hársfalvi Júlia és Emily Vogel egyaránt hatot, Mette Tranborg ötöt, Janurik Kinga pedig 11 védéssel zárt.

A Ferencvároshoz hasonlóan a Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójára készülő Debrecen 40–17-es sikerrel távozott a sereghajtó Dunaújváros otthonából. A DVSC-ben mind a tíz benevezett mezőnyjátékos lőtt legalább két gólt, Océane Sercien-Ugolin nyolc, Csernyánszki Liliána hét alkalommal talált be.

Az Európa-liga-negyeddöntős Esztergomnál Varga Emília hét, Kovács Anett hat góllal járult hozzá a sikerhez. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában Németh Zsuzsanna 14 védéssel zárt.

Az Alba Fehérvár hazai pályán végig vezetve 27–19-re nyert a Mosonmagyaróvár ellen. A horvát Katarina Pavlovic hét góllal járult hozzá a sikerhez, csapata három vereség után győzött ismét. Az Európa Liga-negyeddöntős óváriak legeredményesebb játékosa a válogatott Falusi-Udvardi Laura volt öt találattal.

KÉZILABDA

NŐI NB I

17. FORDULÓ

Esztergom–NEKA 35–23 (16–11)

Ld: Varga E. 7, Kovács A. 6, ill. Alaxai és Török 4-4

Fehérvár–Mosonmagyaróvár 27–19 (15–10)

Ld: Pavlovic 7, Zentai és Kocsis 5-5, ill. Falusi-Udvardi 5, Tomova 4

Dunaújvárosi KKA–Debreceni VSC 17–40 (5–18)

Ld: Sztanó 5, Kovács F. 4., ill. Sercien-Ugolin 8, Csernyánszki 7

Budaörs–Ferencvárosi TC 30–38 (13–17)

Ld: Szöllősi-Schatzl, Szekercés és Kármám 4-4, ill. Hársfalvi és Vogel 6-6

Később

18.00: Vác–Győri ETO

18.00: Kozármisleny–Kisvárda

18.00: Vasas–Szombathely