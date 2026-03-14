A DVSC 23 góllal verte a Dunaújvárost, a Ferencváros Budaörsön nyert a női kézilabda NB I-ben

R. P.
2026.03.14. 18:22
Emily Vogel (Fotó: Czinege Melinda, archív)
FTC Győr Esztergom Budaörs női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I szombati játéknapján a DVSC 23 góllal verte a Dunaújvárost, és az FTC-Rail Cargo Hungaria is simán verte a Budaörsöt. Az Esztergom házigazdaként 35–23-ra nyert a NEKA ellen, az Alba Fehérvár hazai pályán végig vezetve 27–19-re nyert a Mosonmagyaróvár ellen.

A Ferencváros összes mezőnyjátékosa szerzett gólt, Hársfalvi Júlia és Emily Vogel egyaránt hatot, Mette Tranborg ötöt, Janurik Kinga pedig 11 védéssel zárt.

A Ferencvároshoz hasonlóan a Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójára készülő Debrecen 40–17-es sikerrel távozott a sereghajtó Dunaújváros otthonából. A DVSC-ben mind a tíz benevezett mezőnyjátékos lőtt legalább két gólt, Océane Sercien-Ugolin nyolc, Csernyánszki Liliána hét alkalommal talált be.

Az Európa-liga-negyeddöntős Esztergomnál Varga Emília hét, Kovács Anett hat góllal járult hozzá a sikerhez. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában Németh Zsuzsanna 14 védéssel zárt.

 Az Alba Fehérvár hazai pályán végig vezetve 27–19-re nyert a Mosonmagyaróvár ellen. A horvát Katarina Pavlovic hét góllal járult hozzá a sikerhez, csapata három vereség után győzött ismét. Az Európa Liga-negyeddöntős óváriak legeredményesebb játékosa a válogatott Falusi-Udvardi Laura volt öt találattal.

Esztergom–NEKA 35–23 (16–11)
Ld: Varga E. 7, Kovács A. 6, ill. Alaxai és Török 4-4

Fehérvár–Mosonmagyaróvár 27–19 (15–10)
Ld: Pavlovic 7, Zentai és Kocsis 5-5, ill. Falusi-Udvardi 5, Tomova 4

Dunaújvárosi KKA–Debreceni VSC 17–40 (5–18)
Ld: Sztanó 5, Kovács F. 4., ill. Sercien-Ugolin 8, Csernyánszki 7

Budaörs–Ferencvárosi TC 30–38 (13–17)
Ld: Szöllősi-Schatzl, Szekercés és Kármám 4-4, ill. Hársfalvi és Vogel 6-6

Később
18.00: Vác–Győri ETO
18.00: Kozármisleny–Kisvárda
18.00: Vasas–Szombathely

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Győr1717634–376+258 34 
2. FTC17161588–410+178 32 
3. Debrecen17152560–399+161 30 
4. Esztergom171124552–441+111 24 
5. Vác161015468–427+41 21 
6. Székesfehérvár171016462–430+32 21 
7. Szombathely16628438–516–78 14 
8. Mosonmagyaróvár176110439–469–30 13 
9. Vasas175210458–495–37 12 
10. Budaörs174310444–499–55 11 
11. Kisvárda16511401–476–75 10 
12. NEKA17413427–533–106 
13. Kozármisleny16115362–530–168 
14. Dunaújváros17215378–610–232 

 

 

