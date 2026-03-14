A DVSC 23 góllal verte a Dunaújvárost, a Ferencváros Budaörsön nyert a női kézilabda NB I-ben
A Ferencváros összes mezőnyjátékosa szerzett gólt, Hársfalvi Júlia és Emily Vogel egyaránt hatot, Mette Tranborg ötöt, Janurik Kinga pedig 11 védéssel zárt.
A Ferencvároshoz hasonlóan a Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójára készülő Debrecen 40–17-es sikerrel távozott a sereghajtó Dunaújváros otthonából. A DVSC-ben mind a tíz benevezett mezőnyjátékos lőtt legalább két gólt, Océane Sercien-Ugolin nyolc, Csernyánszki Liliána hét alkalommal talált be.
Az Európa-liga-negyeddöntős Esztergomnál Varga Emília hét, Kovács Anett hat góllal járult hozzá a sikerhez. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában Németh Zsuzsanna 14 védéssel zárt.
Az Alba Fehérvár hazai pályán végig vezetve 27–19-re nyert a Mosonmagyaróvár ellen. A horvát Katarina Pavlovic hét góllal járult hozzá a sikerhez, csapata három vereség után győzött ismét. Az Európa Liga-negyeddöntős óváriak legeredményesebb játékosa a válogatott Falusi-Udvardi Laura volt öt találattal.
KÉZILABDA
NŐI NB I
17. FORDULÓ
Esztergom–NEKA 35–23 (16–11)
Ld: Varga E. 7, Kovács A. 6, ill. Alaxai és Török 4-4
Fehérvár–Mosonmagyaróvár 27–19 (15–10)
Ld: Pavlovic 7, Zentai és Kocsis 5-5, ill. Falusi-Udvardi 5, Tomova 4
Dunaújvárosi KKA–Debreceni VSC 17–40 (5–18)
Ld: Sztanó 5, Kovács F. 4., ill. Sercien-Ugolin 8, Csernyánszki 7
Budaörs–Ferencvárosi TC 30–38 (13–17)
Ld: Szöllősi-Schatzl, Szekercés és Kármám 4-4, ill. Hársfalvi és Vogel 6-6
Később
18.00: Vác–Győri ETO
18.00: Kozármisleny–Kisvárda
18.00: Vasas–Szombathely
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|17
|17
|–
|–
|634–376
|+258
|34
|2. FTC
|17
|16
|–
|1
|588–410
|+178
|32
|3. Debrecen
|17
|15
|–
|2
|560–399
|+161
|30
|4. Esztergom
|17
|11
|2
|4
|552–441
|+111
|24
|5. Vác
|16
|10
|1
|5
|468–427
|+41
|21
|6. Székesfehérvár
|17
|10
|1
|6
|462–430
|+32
|21
|7. Szombathely
|16
|6
|2
|8
|438–516
|–78
|14
|8. Mosonmagyaróvár
|17
|6
|1
|10
|439–469
|–30
|13
|9. Vasas
|17
|5
|2
|10
|458–495
|–37
|12
|10. Budaörs
|17
|4
|3
|10
|444–499
|–55
|11
|11. Kisvárda
|16
|5
|–
|11
|401–476
|–75
|10
|12. NEKA
|17
|4
|–
|13
|427–533
|–106
|8
|13. Kozármisleny
|16
|1
|–
|15
|362–530
|–168
|2
|14. Dunaújváros
|17
|–
|2
|15
|378–610
|–232
|2