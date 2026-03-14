NB I: Paksi FC–ZTE FC

LABDARÚGÓ NB I

26. FORDULÓ

PAKSI FC–ZTE FC – élőben az NSO-n!

Paks, Fehérvári úti Stadion, 17 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Csonka

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Az NB I-ben 32-szer csaptak össze, és az örökmérleg az elmúlt években sikeresebb vendég zalaiak felé billen: 9 paksi siker, 12 iksz, 11 ZTE-győzelem. Ebben a párosításban általában nem fukarkodnak a csapatok a találatokkal, az átlag ugyanis kiemelkedően magas, 3.7 gól meccsenként.

♦ 2023-ban a Paks veretlen maradt a ZTE-vel szemben (2 győzelem, 1 döntetlen), 2024-ben viszont megfordult a trend, és azóta 7-ből egyszer sem tudta legyőzni a zalai csapatot (4 iksz, 3 vereség). A 2007 és 2011 közötti időszak után ez a tolnaiak második leghosszabb nyeretlenségi sorozata ebben a párharcban. Novemberben Szendrei Norbert 92. percben lőtt gólja döntött a zalaiak javára (1–0).

♦ Tizennégyszer meccseltek úgy, hogy a tolnai zöld-fehérek voltak a házigazdák, ebből 6 találkozó zárult a Paks győzelmével. Öt döntetlen mellett a ZTE csak 3-szor tudott nyerni, 2008-ban Pécsen 3–0-ra, Pakson pedig 2010-ben 2–1-re, majd 2024 februárjában 1–3-ról fordítva 4–3-ra. Pakson az előző 2 alkalommal úgy játszottak fordulatos 2–2-t, hogy a ZTE a mérkőzés jelentős részében emberhátrányban volt. 2024 novemberében Várkonyi Bencét a 36., tavaly augusztusban Dénes Vilmost a 72. percben állították ki: a Paks előbb Böde Dániel góljával a 82., majd utóbb Tóth Barna találatával a 93. percben egyenlített.

♦ Az előző hétvégén Újpesten megszakadt ugyan a Paks 5-ös bajnoki vereségsorozata (0–0), de Bognár György együttese így is nyeretlen az előző 6 fordulóban, 4 pontjával utolsó előtti a tavaszi tabellán.

♦ A ZTE az előző héten hátrányból verte meg a tabellát akkor még vezető ETO-t (2–1), véget vetve ezzel a győriek 11 bajnoki meccses veretlenségének. Így most már a zalai csapat az, amely a leghosszabb ideje nem kapott ki az NB I-ben. Legutóbb február 1-jén otthon a Nyíregyházával szemben maradt alul (0–1), azóta 3-szor nyert, 2-szer ikszelt, feljött a 4. helyre tabellán, ilyen elöl még sosem állt a mostani bajnokságban.

♦ A tolnai zöld-fehérek 5–3–4-es mutatóval a középmezőnyben vannak a hazai táblázaton, s a legutóbbi 3 otthoni bajnokijukat rendre egy góllal elbukták.

♦ A Zalaegerszeg 5–4–3-as mérleggel hatodik a vendégtabellán, az előző 6 idegenbeli fellépésén nem kapott ki, sőt, 2 döntetlen mellett 4-szer győzött. Legutóbb november 2-án Debrecenből tért haza vesztesen (1–2).