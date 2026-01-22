Djokovics a második meccsén sem veszített szettet az Australian Openen

A 4. helyen kiemelt Novak Djokovics a torna 1. fordulójában gond nélkül jutott túl a spanyol Pedro Martínezen, és a papírforma szerint a 2. fordulóban is egyértelmű esélyes volt a világranglista 141. helyén álló, selejtezőből érkező olasz Francesco Maestrellivel szemben.

Az Australian Open tízszeres bajnoka az első játszmában rögtön az első fogadó játékban elnyerte 23 éves ellenfele szerváját a Rod Laver Arénában, és mivel ezután folyamatosan hozta a sajátját, ezzel simán be is húzta az első játszmát. A második szettben rögtön az első játékban brékelni tudott Djokovics, majd a folytatásban ismét stabilan hozta a saját adogatását, ráadásul 5:2-nél még egyszer elvette Maestrelli adogatását, így a második játszma is gyorsan az övé lett.

A harmadik szettre már nem maradt igazán nyitott kérdés: a korábbi szerb világelső újra gyorsan elvette ellenfele szerváját, majd ezt gyorsan megtette még egyszer, s ezután még az is belefért, hogy 4:1-nél váratlanul elbukja a sajátját. Djokovics azonban nem hagyta annyiban, ismét emelt játéka színvonalán és azonnal brékelte még egyszer ellenfelét, így a harmadik játszmát is megnyerte 6:2-re, és 2 óra 14 perc játék után nagyon magabiztosan jutott tovább, pályafutása 399. győzelmét aratva Grand Slam-tornán.

A torna harmadik körében Djokovics a holland Botic van de Zandschulppal találkozik.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, 2. FORDULÓ

Djokovics (szerb, 4.)–Maestrelli (olasz) 6:3, 6:2, 6:2

Van de Zandschulp (holland)–Csün-cseng (kínai) 7:6 (8–6), 6:2, 6:3

Quinn (amerikai)–Hurkacz (lengyel) 6:4, 7:6 (7–5), 6:1

Shelton (amerikai, 8.)–Sweeny (ausztrál) 6:3, 6:2, 6:2

Musetti (olasz, 5.)–Sonego (olasz) 6:3, 6:3, 6:4

Hacsanov (orosz, 15.)–Basavareddy (amerikai) 6:1, 6:4, 6:3

Vacherot (monacói, 30.)–Hijikata (ausztrál) 6:1, 6:3, 4:6, 6:2

Darderi (olasz, 22.)–Báez (argentin) 6:3, 1:6, 6:4, 6:3

Mensík (cseh, 16.)–Jodar (spanyol) 6:2, 6:4, 6:4

Cilic (horvát)–Shapovalov (kanadai, 21.) 6:4, 6:3, 6:2

KÉSŐBB

Cicipasz (görög, 31.)–Machac (cseh)

Wawrinka (svájci)–Gea (francia)

Vu (kínai)–Spizzirri (amerikai)

Fritz (amerikai, 9.)–Kopriva (cseh)

Sinner (olasz, 2.)–Duckworth (ausztrál)

Ruud (norvég, 12.)–Munar (spanyol)