Tenisz: az U16-os fiúk megmutatták, hogy valóban az elitben a helyük

Nagy reményekkel utazott az U16-os fiú teniszválogatott a franciaországi Ronchinba, a fedett pályás csapat Európa-bajnokság nyolcas döntőjének helyszínére, miután a hollandiai selejtezőtornájáról három magabiztos sikerrel, csoportgyőztesként jutott tovább. Ezzel ráadásul a Mokán István Damján, Fazekas Vencel, Jóny Márk alkotta magyar együttes első kiemeltként várhatta a legjobbak viadalát.

A Nagy Zoltán vezette csapat rendkívül meggyőző teljesítménnyel rukkolt elő a nyolcas döntő első körében: szettveszteség nélkül 3:0-ra megnyerte a törökök elleni negyeddöntős párharcot (Fazekas és Mokán is győzött egyesben, és a tét nélküli párossikerrel lett makulátlan a mérleg). Az elődöntőben már nagyobb falat következett. A házigazda francia alakulat elleni találkozón Fazekas kikapott, majd Mokán egyenlített, így a páros döntött, amelyben az említett két fiú duója két szoros szettben vereséget szenvedett (1:2). Ezt követően a szlovénok elleni bronzcsatában ismét domináltak a magyar fiúk, 2:0-ra behúzták a meccset, és megszerezték a harmadik helyet a kontinensviadalon. A siker értékét növeli, hogy ezt megelőzően az U16-os fiúválogatott legutóbb 2008-ban (akkor aranyérmesként) állt dobogóra fedett pályás csapat Eb-n.

„Azzal a céllal vágtunk neki, hogy megnyerjük a nyolcas döntőt – nyilatkozta Mokán az Utánpótlássportnak. – Tisztában voltunk vele, hogy az esélyesek között tartanak számon minket, ugyanakkor az is látszott, hogy a házigazda francia csapat lehet majd a legnehezebb ellenfél a végső győzelemért folytatott harcban. Ez a jóslat végül be is igazolódott azzal, hogy tőlük kaptunk ki szoros csatában az elődöntőben.

Ettől függetlenül nagyon örülünk, hogy a harmadik helyet sikerült megszereznünk, és éremmel térhettünk haza. Összességében jó játékot nyújtottunk; én különösen élveztem, úgy érzem, életem talán legjobb formáját sikerült hoznom,

szinte végig fegyelmezetten teniszezve – még akkor is, amikor a kilátogató százötven-kétszáz francia szurkoló egytől egyig ellenem drukkolt. Mindent egybevéve, elégedettek vagyunk az elért eredménnyel, hiszen ez az Eb-bronz olyan nagy siker, amely mostanában ritkán fordult elő a hazai fiúutánpótlásban."

Mokán István Damján Forrás: Tennis Europe

Damján kirobbanó formában játszik az elmúlt hetekben: az Eb-selejtezőtornát, majd a nyolcas döntőt is veretlenül hozta le egyesben, míg a kettő között a dániai Frederiksbergben rendezett junior ITF-tornát (J60-as besorolású) is megnyerte, így jelenleg 11 meccses győzelmi szériánál jár.

Nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, így tényleg frissen, erőtől duzzadva kezdtem meg az idei versenyszezont.

Sokat edzettem, főleg a kondicionális részre nagy hangsúlyt fektettünk az edzőimmel, és úgy tűnik, ez a munka kezd is beérni. Már az idei első versenyem, a szlovéniai J30-as junior ITF-torna is remekül sikerült, ott döntőt játszottam, amely tökéletes felkészülési állomás volt egyben a hollandiai Eb-selejtezőtornára, ahol pedig igazán elkaptam a fonalat. Igyekszem ezt a jó formát átmenteni a szezon további részére is.”

(Kiemelt kép forrása: MTSZ)