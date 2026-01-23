Tenisz: kettő nullás hátrányból fordított Medvegyev Marozsán Fábián ellen Melbourne-ben

A délelőtti program elején, de a harmadik legnagyobb arénában, a Margaret Courtban szólították pályára az Australian Open egyetlen versenyben lévő magyar egyesjátékosát, Marozsán Fábiánt. Világranglista-47. teniszezőnk ellenfele a korábbi orosz világelső, Danyiil Medvegyev volt, Melbourne korábbi háromszoros finalistája, aki remek formában van. Korábbi két mérkőzésüket egyaránt kemény pályán Medvegyev nyerte meg, szettet sem veszített.

Hosszú labdamenettel indult a találkozó, ami alapvetően nem kedvez a mi fiunknak, el is vesztette, aztán a következő kettőt is, noha egyaránt beütötte az első szerváját. Azonnali breakkel startolt Medvegyev, aztán a második game-re megérkezett Marozsán is, visszavette a bukott szervát.

Egyből ismét bajba került, kettő breklabdát hárított, csakhogy Medvegyev tűpontos átemelésével lett egy harmadik is, azt finom rövidítéssel védte ki. Óriási mázlival összejött a negyedik sansz is az orosznak, válaszul jött rá egy bitang adogatás.

Marozsán karrierje harmadik Australian Openjén is bejutott a harmadik fordulóba, és ő lehetett volna a harmadik magyar Baranyi Szabolcs és Fucsovics Márton után, aki bekerül a negyedikbe is. A harmadik adogatógame-jét sem úszta meg breaklabda nélkül, baj nem lett belőle. Lett viszont gondja az orosznak, három fogadóesély, a harmadikat megragadta legjobbunk, miután nem jött az ellenfél első szervája (4:2). Nagy lehetőséghez jutott Marozsán, de képtelen volt hozzátenni a sajátját, love breakkel jött vissza a 11. kiemelt. Medvegyev pompás adogatásokkal kiegyenlített, aztán 4:5-nél játszmában maradt. Huszonnyolc ütéses labdamenetet zárt le nyerő tenyeressel Marozsán, és haladt is tovább ezen az úton, így biztossá vált, eljut a tie-breakig. És akkor itt kellett mindent beleadni, Medvegyev beleadott egy tökéletes fonák elütést, minibreak. Vissza is jöttünk egy túlhúzott fonák miatt, mi több, kettős hibával fordult a kocka. Három egynél ki is nézett Medvegyev Thomas Johansson vezette stábjára – aztán elbukott egy maratoni labdamenetet. Kellettek a jó Marozsán-szervák, 4–3-nál ritkán látható, a saját térfelére visszapörgő röptével lett Marozsáné a pont, a következőt is megoldotta, három szettlabda! Az elsőt ásszal hárította Medvegyev, majd Marozsán ütött hosszúra egy fonákot. Nem baj, a következő pillanatokban már annak örülhettünk, hogy Marozsán Fábián megnyerte élete első játszmáját az egyszeres Grand Slam-győztessel szemben!

Medvegyev kiment mosdószünetre, tegyük hozzá, egy körrel korábban a francia Quentin Halysszal szemben is elbukta az első felvonást rövidítésben, aztán a következő három szett az övé lett.

Ezúttal viszont egy egynél három breaklabdához jutott a pontos Marozsán, Medvegyev a hálóba vágta a labdát, alakult a helyzet. Ingatta a fejét az orosz klasszis, kissé hitehagyottnak tűnt, ezt a rövidzárlatot ki kellett használni. Duplabreak, nem akartuk elhinni, amit látunk. Agresszívabb lett Medvegyev, de elrontotta a fogadóesélyét, majd egy újabbat, a harmadikat viszont nem (4:2). Marozsán nem csüggedt, újra breakelt, első alkalommal viszont elmaradt a játszma kiszerválása. Másodszorra muszáj volt megtennie, jó lecsapással kezdett, Medvegyev out ritörnnel folytatott. Szép megoldással két játszmalabdához jutott, az elsőt hárította a rivális. A másodiknál meg kiütötte a labdát, 6;4 ide!

Ekkor csendben hátradőltünk (kicsit korán), mert korábban nem volt olyan főtáblás Grand Slam-mérkőzés, amelyet elveszített Marozsán Fábián, ha már megnyert két szettet. Ennek szellemében negyven semmi volt a javára Medvegyev adogatásánál a harmadik játszma nyitányán, sikerült is megoldani a második labdamenetet. Lássuk be, az adogatásai azért nem voltak világverőek Marozsánnak, 173 kilométeres átlagsebessége mellett nem csoda, hogy egyből visszamászott Medvegyev. Őt sem dicsérhettük a műfajban, két kettős hibát ütött, de megnyerte a következő game-et (2:1 oda). Az első Marozsán-hullámvölgyet regisztrálhattuk, sorban ütötte a hálóba vagy hosszúra a labdákat, viszont nagyon megdolgozott a pontokért, az eddig megszokottnál masszívabb szervákkal megmentette a game-et. Konzisztensebb lett az orosz, tud olyan lenni, ezt bizonyította a karrierje során, óriási küzdő. Négy négynél slamasztikába került, ám semmi harminc után sorban négy pontot hozott. Két csúnya rontással játszmalabdája lett Medvegyevnek, ő viszont a hálóba vágta a labdát. Aztán ismét hibázott hosszú labdamenet végén, 5:5. Marozsán öt hatnál megnehezítette a saját dolgát azzal, hogy elmért egy lecsapást, ennek következtében is újabb két szettlabda lett Medvegyev jutalma, necces ütésével értékesítette már az elsőt.

A lejtmenet tovább folytatódott, jött a sokadik orosz breaklabda, majd egy nyerő fonák – az Aucklandből hozott vállfájdalom a jelek szerint alaposan letette a névjegyét. Totális összeomlás szemtanúi lehettünk, az okát viszont nehezen értettük. Hat nullával kiegyenlített Medvegyev, Marozsán mosdószünetet kért. Rendbe kellett tenni belül sok mindent, mert ez a Medvegyev nem ugyanaz volt már, amelyik az első másfél órában játszott.

Nulla egynél behúzott egy maratoni szervagame-et, ebből lehetett erőt meríteni. Ugyanezt megcsinálta még egyszer, miközben Medvegyev játszi könnyedséggel intézte el adogatójátékait. Következett a szokásos semmi harminc, majd két szép röpte meg egy brutális tenyeres – továbbá egy kettős hiba és egy elrontott, nem túl könnyű röpte. Breaklabda, sikerült hárítani, csakhogy Medvegyev mindent visszaadott, teljesen elérte az üzemi hőfokot. Hárított még egyet Marozsán, sőt, előnyhöz jutott. Hiába, idegtépő volt ez a játék is, de valahogyan meg kellett nyerni. Harmadik breaklabda, az is ment a levesbe hála az égnek. Eltalálta a vonalat az orosz, negyedik esélyhez jutott, amivel már élt is. Valahogy vele voltak a vonalak, ami persze furcsán hangzik, ettől még jobban jött ki az alapvonalközeli ütésekből. Négy kettő oda, azonban hosszú idő után váratlanul adódott egy sansz a visszabreakre, és ezt ki is használta teniszezőnk (4:3 oda). Nem nyugodhattunk meg, következett a nyolcszázadik (na jó, csak a 28.) Medvegyev-breaklabda, Marozsán kiütötte a labdát, itt elment a meccs.

Medvegyev megőrizte idei veretlenségét, Marozsán Fábián pedig először bukott el ötszettest Grand Slam főtábláján.

Női párosban Stollár Fanny óriási küzdelemben kiharcolta a továbbjutást a japán Kato Miju oldalán cseh ellenféllel szemben, jöhet az első helyen kiemelt Katerina Siniaková, Taylor Townsend kettős a nyolcaddöntőben!

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

Férfiak. Egyes. 3. forduló: Medvegyev (orosz, 11. kiemelt)–Marozsán Fábián 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3. Nők. Páros. 2. forduló: Stollár Fanny, Kato (magyar, japán, 15.)–Malecková, Skoch (cseh) 2:6, 7:5, 7:6