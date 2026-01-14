Nemzeti Sportrádió

Egy amatőr teniszező nyerte meg az egymillió dollárt az amatőr-profi versenyen

Vágólapra másolva!
2026.01.14. 16:55
null
Címkék
Australian Open tenisz Jordan Smith 1 Point Slam
Egy amatőr teniszező, Jordan Smith nyerte meg a győztesnek járó egymillió ausztrál dolláros (221.5 millió forint) fődíjat az Australian Open keretében megrendezett amatőr-profi tornán, amelyen mindössze egy-egy pont döntött a továbbjutásról.

A „1 Point Slam”, azaz az Egypontos Slam keretében tíz helyi amatőr teniszező és további 14 híresség, illetve volt játékos, valamint 24 profi – élükön a világelső spanyol Carlos Alcarazzal, az olasz Jannik Sinnerrel és a német Alexander Zverevvel – versengett a végső diadalért. A nők és a férfiak egy mezőnyt alkottak. A kieséses tornán kő, papír, olló játékkal döntötték el, hogy az adott labdamenet előtt ki szervál, illetve ki fogad, s a továbbjutásról csupán egy (!) pont határozott.

A selejtezőket Ausztrália-szerte rendezték, a döntőnek pedig szerdán az ikonikus Rod Laver Aréna adott otthont. Az ausztrál Jordan Smith, akinek a legjobb helyezése az 1141. volt az ATP rangsorában, eddig mindössze 6388 amerikai dollárt keresett a tenisszel, most viszont megsokszorozta ezt az összeget.

A 29 éves játékos a döntőben a nők között világranglista-117. Joanna Garlanddal került szembe, de korábban – egy labdamenet erejéig – jobbnak bizonyult többek között Sinnernél is. A megnyert összegből a tervei szerint házat vesz majd.

 

Australian Open tenisz Jordan Smith 1 Point Slam
Legfrissebb hírek

Babosék közel álltak a bravúrhoz az adelaide-i tenisztornán

Tenisz
4 órája

Aus. Open: túl korán örült, kiesett a selejtezőben az osztrák teniszező – videó

Tenisz
6 órája

Udvardy Panna jobban van, elhagyta a kórházat

Tenisz
Tegnap, 11:27

Australian Open: Piros Zsombor a selejtező első körében búcsúzott

Tenisz
2026.01.12. 09:39

Babosék továbbjutottak az adelaide-i tenisztorna első fordulójából

Tenisz
2026.01.12. 07:02

Tenisz: Swiatek veresége is belefért, a lengyelek nyerték a United-kupát

Tenisz
2026.01.11. 16:33

Australian Open: Udvardy Panna ételmérgezéssel kórházba került

Tenisz
2026.01.11. 15:47

Australian Open: Piros Zsombor szlovák ellenfelet kapott a selejtező első fordulójában

Tenisz
2026.01.11. 11:25
Ezek is érdekelhetik