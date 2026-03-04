Megszületett Kari Brattset Dale második gyereke

„A legnagyobb örömmel osztjuk meg veletek, hogy csapatunk beállója, Kari Brattset Dale február 25-én életet adott második kisfiának, Martinnak, így egy aprócska ETO-szívvel lett gazdagabb a világ!” – írja Facebook-oldalán a Győri Audi ETO KC.

A győriek közül a közelmúltban Győri-Lukács Viktória ikreknek adott életet, és megszületett Sandra Toft gyereke is, hamarosan pedig Nze Minko következik.