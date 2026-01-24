Sinner megszenvedett a hőséggel, szettet vesztett, de továbbjutott az Australian Openen

Jannik Sinner, a világranglista második helyezettje elvesztette az első szettet Eliot Spizzirri ellen, majd keze és lába is elkezdett görcsölni, mígnem életbe lépett a hőségprotokoll, és behúzták a tetőt a Rod Laver Arenában. Innentől már magára talált az olaszok négyszeres Grand Slam-győztese, megfordította a mérkőzést, és készülhet a nyolcaddöntőben honfitársa, a szintén négyszettes csatát nyerő Luciano Darderi ellen. A 24 éves Sinner – aki az utóbbi 13 mérkőzésén először vesztett szettet – 2024-ben is győzött az Australian Openen, azaz sorozatban harmadik diadalára hajt.

Stan Wawrinka nagy csatára késztette Taylor Fritzet, de csupán egy játszmát tudott megnyerni, így a harmadik fordulóval véget ért számára élete utolsó ausztrál bajnoksága. A 40 éves svájci – aki annak idején Melbourne-ben nyert először Grand Slam-tornát (2014) – korábban bejelentette, hogy az idei a búcsúszezonja.

A tikkasztó kánikula miatt a külső pályákon beszüntették a játékot, így csak a fedett létesítményekben folytatódtak a meccsek. A múlt héten Adelaide-ben bajnok cseh Tomás Machác 4 óra 27 perces találkozón kapott ki az olasz Lorenzo Musettitől, míg a nyolcadik helyen kiemelt, legutóbb elődöntős amerikai Ben Shelton magabiztosan búcsúztatta a tavalyi év egyik meglepetésemberét, a monacói Valentin Vacherot-t.

(MTI)

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

3. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

Sinner (olasz, 2.)–Spizzirri (amerikai) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

Musetti (olasz, 5.)–Machác (cseh) 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2

Shelton (amerikai, 8.)–Vacherot (monacói, 30.) 6:4, 6:4, 7:6 (7–5)

Darderi (olasz, 22.)–Hacsanov (orosz, 15.) 7:6 (7–5), 3:6, 6:3, 6:4

Fritz (amerikai, 9.)–Wawrinka (svájci) 7:6 (7–5), 2:6, 6:4, 6:4

Djokovics (szerb, 4.)–Van de Zandschulp (holland) 6:3, 6:4, 7:6 (7–4)

Később

Mensík (cseh, 16.)–Quinn (amerikai)

Cilic (horvát)–Ruud (norvég, 12.)