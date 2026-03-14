NB I: DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC

LABDARÚGÓ NB I

26. FORDULÓ

DVSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC – élőben az NSO-n!

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19.30 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Bognár T.

♦ Március 12-én volt 124 éve, hogy megalapították a DVSC jogelődjét, az Egyetértés Football Clubot. Az évforduló alkalmából a klub születésnapi tortával, különféle játékokkal és sokszínű programokkal várja a szurkolókat a szombat esti mérkőzésre, amelyre az előzetes jegyeladások alapján ezúttal is több mint tízezren lesznek kíváncsiak a helyszínen.

♦ A két szomszédos keleti vármegyeszékhely csapatának párharcában továbbra is jelentős a Loki fölénye, hiszen 25 találkozó után az NB I-es örökmérlegük 14 debreceni siker, 5 döntetlen, 6 nyíregyházi győzelem.

♦ A legfelső osztályban legutóbb 2014 júliusában remiztek (1–1), azután egészen a tavalyi esztendőig rendre a soros házigazda győzött. Ebben a bajnokságban azonban változott a trend, mind a kétszer az aktuális vendégcsapat kerekedett felül: Debrecenben 2–1-re a Szpari, novemberben Nyíregyházán 3–0-ra a Loki.

♦ Az élvonalbeli meccseket tekintve a Nyíregyháza többnyire kikapni jár Debrecenbe, hiszen az eddigi 12 meccséből 10-et elveszített. Döntetlent csak egyszer, 1983 májusában tudott kiharcolni (0–0), az első idegenbeli sikerét pedig tavaly augusztusban, még Szabó István irányításával aratta, amikor Aboubakar Keita 90. percben összehozott góljával nyert 2–1-re.

♦ A tabellán 3. helyen álló DVSC 2026-ban csupán egyszer kapott ki az NB I-ben – február 13-án Újpesten 2–1-re –, és az előző 3 fordulóban veretlen maradt: 2 döntetlent követően legutóbb 3–0-ra győzte le Diósgyőrben a Barcikát.

♦ Bár a Nyíregyháza az előző hétvégén az FTC ellen elvesztette tavaszi veretlenségét (1–3), az idei 4 győzelmével és 2 döntetlenjével így is 14 pontot gyűjtött, ami 9-cel több, mint ősszel az első 7 fordulóban, amikor csak 5-öt szerzett.

♦ A Lokinál pályaválasztóként a forduló előtt csak két csapat – az ETO és a Kisvárda – szerzett több pontot, az otthoni mérlege 6–2–4, de idén még nem kapott ki a Nagyerdei Stadionban.

♦ A Szpari vendégként eddig abszolút közepesen teljesített, a mérlege 5 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség, 18–18-as gólkülönbség. Figyelemre méltó viszont, hogy tavasszal mind a három idegenbeli mérkőzését megnyerte, ráadásul eközben csupán egy gólt kapott.