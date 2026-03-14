Öttusa: Gulyás Michelle ötödször is országos bajnok, Koleszár Mihály sorozatban harmadik ob-címét szerezte meg

„A jó lovas katonának de jól vagyon dolga” – szombaton az 1848–1849-es szabadságharc alkalmából hagyományőrző családi napot tartottak az Orczy-kertben, a Ludovika Aréna szomszédságában. Ahol pedig az öttusázók nemzetközi fedett pályás versenyének, egyben magyar országos bajnokságának döntőjét rendezték meg. Bár egy teljes év már eltelt az akadálypályára váltó sportágban, mégis érdekes volt éppen ezt a népdalt hallani a hangszórókból, majd távolodni az eseménytől, miközben öttusaversenyre tart az ember – de nincs lehetőség elidőzni, az arénában nemsokára vívóruhában néznek szembe egymással először a női döntősök.

Kimondottan népes nézőközönség fogadta az öttusázókat a Ludovika Arénában, sokan voltak kíváncsiak az ob alakulásának sorsára, nem mellesleg szép számú magyar jelenlét volt a döntőkben, összesen tizenöten jutottak be a két nemnél a fináléba. A Viwa Openen mindkét nemnél 24-en juthattak döntőbe. A hölgyeknél tízen képviselték, a magyar színeket: Dulai Kinga, Erdős Rita, Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Herbák Emma, Nyerges Réka, Mészáros Emma, Rajncsák Diána, Varga Orsolya és Zemán Zóra.

Tíz hónap verseny nélkül ide vagy oda, már a táblavívásban körvonalazódtak Gulyás Michelle növekvő esélyei az ötödik országos bajnoki címére. A hetedikként kiemelt Gulyás két győzelemmel a legjobb négyig jutott, az ötödik legjobb időt teljesítette az akadálypályán (33.80), majd a hetedik időt tempózta a 100 méteres gyorsúszásban – végig az élmezőnyben volt tehát a részeredményei alapján, a kombinált szám előtt a második helyen állt. A záró számot jó pozícióból várta a hetedikként induló Zemán Zóra, a nyolcadikként startoló Rajncsák Diána és a kilencedik Guzi Blanka. Zemán jól szerepelt a vívásban, két sikerrel a legjobb nyolcig jutott; Rajncsák elsősorban a remek OCR-idejével (31.84, 3.) alapozta meg pozícióját; Guzi ugyan a 16 közé sem jutott be a vívásban, de utána jó OCR-időt (35.30, 8.) futott, majd még jobb úszóidőt (1:00.53, 3.) teljesített.

Gulyás Michelle (Fotó: Kovács Péter)

Az UTE olimpiai bajnoka azonban mintha nem esett volna ki hosszú időre tavaly júniusi karsérülése miatt – kiváló laser runnal koronázta meg teljesítményét. Az orosz Alisza Melihova 16 másodperc előnnyel rajtolt az élen – ő győzte le Gulyást a táblavívásban a négy között, csak a döntőben kapott ki, és a többi számban is erős volt. Egy darabig kitartott az előny, de a kombiban már nem volt ellenszere Gulyás ellen, aki folyamatosan csökkentette a hátrányt, a harmadik lövészetnél átvette a vezetést, és utána egyre csak növelte az előnyt. Gulyás Michelle 2021 és 2024 között sorozatban négy ob-címet szerzett, a tavalyi ezüstérem után visszaszerezte a hazai elsőséget.

Az éllovastól 53 másodpercre rajtoló Guzi szokásosan pazar kombit futott, övé lett a második legjobb idő a számban (11:08), és összesítésben is a harmadik helyig kapaszkodott fel, mindössze hét másodperccel Melihova mögött ért célba – a tavalyi országos bajnok ezüstérmes lett. A magyar különverseny harmadik helyén a még az U19-es korosztályban versenyző, tavaly Európa-bajnoki címet szerző 17 éves Rajncsák Diána végzett, aki a versenyen kilencedik lett.

A férfiaknál öt magyar szerepelt: Bőhm Csaba, Gáll András, Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tárkányi Zsombor. A jó vívás itt is sokat ért, Koleszár Mihály két győzelemmel az elődöntőig jutott. Második sikere a nyolc között különösen szépen alakult, ugyanis a kínai Ma Jüang kevesebb mint két másodperccel az asszó vége előtt bevitte a negyedik győztes tust, 4–3-ra vezetett, erre egy utolsó nagy rohamot indítva Koleszár egyenlített, ekkor négy századmásodperc fennmaradó időt mutatott az óra – és mivel Koleszár volt magasabban rangsorolva (6.), mint ellenfele (14.), ez továbbjutást ért. Az elődöntőben már kikapott a német Marvin Dogue-tól, így is értékes pontokat gyűjtött. Csakúgy, mint az akadálypályán, ahol óriási lendülettel a hatodik időt szerezte meg, az „ufónál” ráadásul maradt is benne egy-két másodperc, a másodikról a harmadik elemre nem tudott egyből átlendülni, de nem kockáztatta, hogy leessen. Úszásban sem adta alább, 55.44-gyel az ötödik lett a medencében, és mindössze öt másodpercre rajtolt az éllovas kínai Li Liu-csangtól. Végig üldözte riválisát, a negyedik lövészet után átmenetileg átvette a vezetést, az utolsó sorozat azonban a kínainak sikerült jobban. Stabil versenyzésével így is simán beért a második helyen, ezzel 2024-et és 2025-öt követően ismét országos bajnok lett a tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes Koleszár Mihály.

Gáll András űridőt futott a laserrunban, övé lett a legjobb kombiidő a döntőben 10:05 perccel – még úgy is, hogy a második sorozatánál alaposan beragadt a lőállásban. A többit viszont kiválóan teljesítette, és a 11. helyről rajtolva egészen az ötödik helyig jött fel – ami ob-ezüstöt is jelentett, mivel így megelőzte az előle rajtoló Bőhm Csabát és Tárkányi Zsombort is. Tárkányi szintén jól kombizott, a nyolcadik helyről feljött hatodiknak, míg a hetedikként startoló 2024-es világbajnok Bőhmnek nem sikerült jól a záró szám, 11. lett. Szép Balázs a 16. helyen ért célba.

A magyar öttusázók ezennel elindították a 2026-os idényt, és nemsokára következik egy még fontosabb viadal: nagyjából három és fél hét múlva, április 8-án kezdetét veszi az idei világkupasorozat Kairóban.

ÖTTUSA

VIWA OPEN FEDETT PÁLYÁS NEMZETKÖZI ÖTTUSABAJNOKSÁG ÉS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, LUDOVIKA ARÉNA

DÖNTŐ, FÉRFIAK

1. Li Liu-csang (kínai) 1596 pont, 2. Koleszár Mihály 1590, 3. Marvin Dogue (német) 1584, …5. Gáll András 1574, 6. Tárkányi Zsombor 1565, …11. Bőhm Csaba 1552, …16. Szép Balázs 1534. Országos bajnok. Egyéni: Koleszár Mihály (Csepel SC), 2. Gáll András (Trion SC), 3. Tárkányi Zsombor (Volán Fehérvár). Csapat: Trion SC (Gáll András, Vigassy Gergő, Csányi Péter) 4604, 2. Volán Fehérvár (Tárkányi Zsombor, Bognár Levente, Kiss Tibor) 4523, 3. Kőbánya SC (Bőhm Csaba, Tamás József, Simon Barnabás) 4481

B-DÖNTŐ, FÉRFIAK

1. Tim Leh (német) 1556, 2. Dominik Olejarz (német) 1546, 3. Karlos Puertas (spanyol) 1536, …6. Gyepessy Domonkos 1522, …12. Csányi Péter 1503, …20. Domján Bendegúz 1423, 21. Domján Bence 1170

DÖNTŐ, NŐK

1. Gulyás Michelle 1477, 2. Alisza Melihova (orosz) 1473, 3. Guzi Blanka 1466, …9. Rajncsák Diána 1429, 10. Zemán Zóra 1423, …13. Mészáros Emma 1397, 14. Varga Orsolya 1393, …17. Erdős Rita 1383, 18. Dulai Kinga 1383, …20. Herbák Emma 1373, …22. Nyerges Réka 1358. Országos bajnok. Egyéni: Gulyás Michelle (Újpesti TE), 2. Guzi Blanka (Diósgyőri VTK), 3. Rajncsák Diána (KSI). Csapat: BHSE A (Zemán Zóra, Erdős Rita, Dulai Kinga) 4189, 2. Újpesti TE (Gulyás Michelle, Herbák Emma, Herbák Hanna) 4094, 3. BHSE B (Nyerges Réka, Darányi Zora, Basa Lili) 4004