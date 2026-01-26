Australian Open: kiesett a női címvédő

A kilencedik helyen kiemelt amerikai játékos honfitársával és jó barátnőjével, a hatodikként rangsorolt Jessica Pegulával csapott össze hétfőn és két szettben, 1 óra 19 perc alatt szenvedett vereséget.

„Természetesen nem így akartam befejezni a tornát, ezzel együtt nagyon büszke vagyok magamra – mondta Keys. – Nagyon büszke vagyok arra, ahogy kezeltem a nyomást, ami a címvédő léttel járt. Azt hiszem, emelt fővel távozhatok.”

Pegula egy másik amerikaival, a negyedik helyen kiemelt Amanda Anisimovával találkozik majd a nyolc között, ő kínai ellenfelet búcsúztatott, míg Jelena Ribakina Elise Mertenst győzte le két szettben.

A férfiaknál az olasz Lorenzo Musetti három szettben verte az amerikai Taylor Fritzet, s a következő körben a 25. Grand Slam-diadalára hajtó, tízszeres melbourne-i győztes Novak Djokovics vár rá, aki játék nélkül jutott tovább a cseh Jakub Mensík visszalépése miatt.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NYOLCADDÖNTŐ

FÉRFI EGYES

Musetti (olasz, 5.)–Fritz (amerikai, 9.) 6:2, 7:5, 6:4

Djokovics (szerb, 4.)–Mensík (cseh, 16) – játék nélkül

Később:

Shelton (amerikai, 8.)–Ruud (norvég, 12.)

Darderi (olasz, 22.)–Sinner (olasz, 2.)

NYOLCADDÖNTŐ

NŐI EGYES

Pegula (amerikai, 6.)–Keys (amerikai, 9.) 6:3, 6:4

Anisimova (amerikai, 4.)–Vang Hszin-jü (kínai) 7:6 (7–4), 6:4

Ribakina (kazah, 5.)–Mertens (belga, 21.) 6:1, 6:3

Később:

Swiatek (lengyel, 2.)–Inglis (ausztrál)