Australian Open: kiesett a női címvédő

2026.01.26. 09:13
Madison Keys búcsúzott (Fotó: Getty Images)
Australian Open Madison Keys Jessica Pegula
Ezúttal a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a női egyes tavalyi győztesének, Madison Keysnek az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A kilencedik helyen kiemelt amerikai játékos honfitársával és jó barátnőjével, a hatodikként rangsorolt Jessica Pegulával csapott össze hétfőn és két szettben, 1 óra 19 perc alatt szenvedett vereséget.

„Természetesen nem így akartam befejezni a tornát, ezzel együtt nagyon büszke vagyok magamra – mondta Keys. – Nagyon büszke vagyok arra, ahogy kezeltem a nyomást, ami a címvédő léttel járt. Azt hiszem, emelt fővel távozhatok.”

Pegula egy másik amerikaival, a negyedik helyen kiemelt Amanda Anisimovával találkozik majd a nyolc között, ő kínai ellenfelet búcsúztatott, míg Jelena Ribakina Elise Mertenst győzte le két szettben.

A férfiaknál az olasz Lorenzo Musetti három szettben verte az amerikai Taylor Fritzet, s a következő körben a 25. Grand Slam-diadalára hajtó, tízszeres melbourne-i győztes Novak Djokovics vár rá, aki játék nélkül jutott tovább a cseh Jakub Mensík visszalépése miatt.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
NYOLCADDÖNTŐ 
FÉRFI EGYES
Musetti (olasz, 5.)–Fritz (amerikai, 9.) 6:2, 7:5, 6:4
Djokovics (szerb, 4.)–Mensík (cseh, 16) – játék nélkül 
Később:
Shelton (amerikai, 8.)–Ruud (norvég, 12.)
Darderi (olasz, 22.)–Sinner (olasz, 2.)

NYOLCADDÖNTŐ 
NŐI EGYES
Pegula (amerikai, 6.)–Keys (amerikai, 9.) 6:3, 6:4
Anisimova (amerikai, 4.)–Vang Hszin-jü (kínai) 7:6 (7–4), 6:4
Ribakina (kazah, 5.)–Mertens (belga, 21.) 6:1, 6:3
Később:
Swiatek (lengyel, 2.)–Inglis (ausztrál)

 

Ezek is érdekelhetik