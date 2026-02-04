Kézilabda: Nagy Benedek visszatér a spanyol élvonalba

A spanyol klub honlapjának szerdai beszámolója szerint a 24 éves kapus szerződése két idényre szól.

Nagy korábban a Veszprém, a Gyöngyös és a Tatabánya játékosa volt, majd 2024 tavaszán nyolc mérkőzésen erősítette a Valladolidot, amely ekkor érte el eddigi legjobb eredményét a spanyol bajnokságban, ugyanis hetedik lett. Azon a nyolc találkozón a magyar játékos átlagosan 12 védéssel zárt, ami harminc százalék feletti hatékonyságot jelentett.

„Visszatekintve azt mondhatom, hogy életem és eddigi karrierem egyik legjobb élménye volt az a néhány hónap. Imádtam ott játszani, így amikor lehetőségem nyílt visszatérni, nem volt nehéz meghozni a döntést” – mondta.

David Pisonero vezetőedző úgy fogalmazott: Nagy Benedek biztos befektetés nekik, hiszen már ismerik, látták a teljesítményét, és élvezték a játékát.