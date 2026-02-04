Női kosárlabda, vb-selejtező: Völgyi Péter húszfős keretet hirdetett

A szerdán közzétett névsorban ezúttal is megtalálható a török Nesibe Aydint erősítő Turner Yvonne, továbbá a szintén amerikai állampolgársággal is rendelkező, decemberben honosított Kathryn Westbeld (DVTK HUNTHERM). A következő, 16 fős keretszűkítésre február 23-án kerül sor.

A nemzeti csapat novemberben négy felkészülési mérkőzést vívott a szövetség székesfehérvári edzőközpontjában, és valamennyit megnyerte a csehek, illetve az oroszok ellen.

A válogatott 2024 augusztusában megnyerte Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen kvalifikációba. A márciusi 11. és 17. között esedékes vb-selejtezőben Ausztrália, Kanada, Japán, Argentína és a házigazda Törökország ellen játssza csoportmérkőzéseit, a tornának Isztambul ad otthont. A hatos csoportból a már kijutott Ausztrália mellett a három legjobb együttes kvalifikálja magát a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re.

A magyar válogatott bő kerete

Aho Nina (DVTK-HUNTHERM), Dombai Réka (TARR KSC Szekszárd), Dubei Debóra (UNI Győr), Dúl Panka (NKA Universitas Pécs), Gereben Lívia (ACS Sepsi-SIC, román), Josepovits Kinga (NKA Universitas Pécs), Juhász Dorka (Galatasara – Törökország), Kányási Veronika (DVTK HUNTHERM), Lelik Réka (DVTK HUNTHERM), Mérész Beatrix (ACS Sepsi-SIC – Románia), Miklós Melinda (DVTK HUNTHERM), Rátkai Eszter (NKA Universitas Pécs), Studer Ágnes (NKA Universitas Pécs), Széki-Barnai Judit (VBW CEKK Cegléd), Takács-Kiss Virág (Perfumerías Avenida – Spanyolország), Toman Petra (DVTK HUNTHERM), Török Ágnes (NKA Universitas Pécs), Turner Yvonne (Nesibe Aydin – Törökország), Varga Alíz (NKA Universitas Pécs), Kathryn Westbeld (DVTK HUNTHERM)