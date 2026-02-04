Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda, vb-selejtező: Völgyi Péter húszfős keretet hirdetett

Vágólapra másolva!
2026.02.04. 17:22
null
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
Völgyi Péter női kosárlabda vb-selejtező magyar női kosárlabda-válogatott
Völgyi Péter, a magyar női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya húszfős bő keretet hirdetett a márciusi, isztambuli világbajnoki selejtezőtorna előtt.

A szerdán közzétett névsorban ezúttal is megtalálható a török Nesibe Aydint erősítő Turner Yvonne, továbbá a szintén amerikai állampolgársággal is rendelkező, decemberben honosított Kathryn Westbeld (DVTK HUNTHERM). A következő, 16 fős keretszűkítésre február 23-án kerül sor.

A nemzeti csapat novemberben négy felkészülési mérkőzést vívott a szövetség székesfehérvári edzőközpontjában, és valamennyit megnyerte a csehek, illetve az oroszok ellen.

A válogatott 2024 augusztusában megnyerte Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen kvalifikációba. A márciusi 11. és 17. között esedékes vb-selejtezőben Ausztrália, Kanada, Japán, Argentína és a házigazda Törökország ellen játssza csoportmérkőzéseit, a tornának Isztambul ad otthont. A hatos csoportból a már kijutott Ausztrália mellett a három legjobb együttes kvalifikálja magát a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re.

A magyar válogatott bő kerete
Aho Nina (DVTK-HUNTHERM), Dombai Réka (TARR KSC Szekszárd), Dubei Debóra (UNI Győr), Dúl Panka (NKA Universitas Pécs), Gereben Lívia (ACS Sepsi-SIC, román), Josepovits Kinga (NKA Universitas Pécs), Juhász Dorka (Galatasara – Törökország), Kányási Veronika (DVTK HUNTHERM), Lelik Réka (DVTK HUNTHERM), Mérész Beatrix (ACS Sepsi-SIC – Románia), Miklós Melinda (DVTK HUNTHERM), Rátkai Eszter (NKA Universitas Pécs), Studer Ágnes (NKA Universitas Pécs), Széki-Barnai Judit (VBW CEKK Cegléd), Takács-Kiss Virág (Perfumerías Avenida – Spanyolország), Toman Petra (DVTK HUNTHERM), Török Ágnes (NKA Universitas Pécs), Turner Yvonne (Nesibe Aydin – Törökország), Varga Alíz (NKA Universitas Pécs), Kathryn Westbeld (DVTK HUNTHERM)

 

Völgyi Péter női kosárlabda vb-selejtező magyar női kosárlabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Női kosárlabda évértékelő: van honnan visszatalálni a győztes útra

Kosárlabda
2025.12.30. 13:16

Kathryn Westbeldet boldogsággal tölti el, hogy Magyarországot képviselheti

Kosárlabda
2025.12.28. 10:19

Népsport: Galamb csendben jött, halkan ment

Népsport
2025.12.08. 09:32

Josepovits Kingát motiválja, hogy nagy ígéretnek tartják

Kosárlabda
2025.11.25. 09:01

Kirilenko: a magyar női kosárválogatott megérdemelten van ott a világ húsz legjobbja között

Kosárlabda
2025.11.20. 13:38

Völgyi Péter: Csak pár rutinos játékos helye biztos

Kosárlabda
2025.11.19. 10:47

A női kosárlabda-válogatott ismét legyőzte Oroszországot

Kosárlabda
2025.11.17. 19:05

A magyar női kosárlabda-válogatott felkészülési meccsen verte Oroszországot

Kosárlabda
2025.11.16. 19:45
Ezek is érdekelhetik