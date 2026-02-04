Milánó 2026: kényszerű csere a kanadai hokiválogatottban

Sérülés miatt kényszerű csere történt a kanadai férfi jégkorong-válogatottban, amely jövő héten kezdi meg szereplését a milánói téli olimpián.
A tampás Anthony Cirelli kikerült a csapatból, a helyére a Florida Panthersszel kétszeres Stanley Kupa-győztes Sam Bennettet válogatták be. Utóbbit a 2025-ös menetelés során az NHL-rájátszás legértékesebb játékosának választották.
A kanadai együttes jövő csütörtökön, a csehek ellen játssza első olimpiai meccsét Milánóban.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik