Milánó 2026: kényszerű csere a kanadai hokiválogatottban

2026.02.04. 16:48
Sam Bennett (Fotó: Getty Images)
téli olimpia Anthony Cirelli Sam Bennett Milánó 2026 kanadai jégkorong-válogatott
Sérülés miatt kényszerű csere történt a kanadai férfi jégkorong-válogatottban, amely jövő héten kezdi meg szereplését a milánói téli olimpián.

A tampás Anthony Cirelli kikerült a csapatból, a helyére a Florida Panthersszel kétszeres Stanley Kupa-győztes Sam Bennettet válogatták be. Utóbbit a 2025-ös menetelés során az NHL-rájátszás legértékesebb játékosának választották.

A kanadai együttes jövő csütörtökön, a csehek ellen játssza első olimpiai meccsét Milánóban.

 

