Jégkorong: mindkét fiúválogatott győzött szerdán

2026.02.04. 17:52
jégkorong utánpótlás utánpótlássport
Az U17-es fiú jégkorong-válogatott Japánt verte Litvániában, az U16-os Litvánia ellen nyert Lengyelországban felkészülési tornán.

Két magyar fiú jégkorong-válogatott is felkészülési tornán vesz részt. Az U17-esek Litvániában játszanak, ahol kedden legyőzték 4–1-re a házigazdákat, míg szerdán a Japán U18-as nemzeti együttes múlták felül 6–5-re, pedig a rivális az első harmad után négygólos előnyben(!) volt. Az U16-osok Lengyelországban szerepelnek, és az egy évvel idősebbekhez hasonlóan megnyerték az első meccsüket, a litvánokat verték 4–3-ra. 

U17-ES FIÚ FELKÉSZÜLÉSI TORNA, KAUNAS (LITVÁNIA)
Magyarország–Japán 6–5 (0–4, 3–0, 3–1)

U16-OS FIÚ FELKÉSZÜLÉSI TORNA, TYCHY (LENGYELORSZÁG)
Magyarország–Litvánia 4–3 (1–0, 1–0, 2–3)

(Kiemelt képünk forrása: MJSZ)

