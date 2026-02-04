Jégkorong: mindkét fiúválogatott győzött szerdán

Két magyar fiú jégkorong-válogatott is felkészülési tornán vesz részt. Az U17-esek Litvániában játszanak, ahol kedden legyőzték 4–1-re a házigazdákat, míg szerdán a Japán U18-as nemzeti együttes múlták felül 6–5-re, pedig a rivális az első harmad után négygólos előnyben(!) volt. Az U16-osok Lengyelországban szerepelnek, és az egy évvel idősebbekhez hasonlóan megnyerték az első meccsüket, a litvánokat verték 4–3-ra.

U17-ES FIÚ FELKÉSZÜLÉSI TORNA, KAUNAS (LITVÁNIA)

Magyarország–Japán 6–5 (0–4, 3–0, 3–1)



U16-OS FIÚ FELKÉSZÜLÉSI TORNA, TYCHY (LENGYELORSZÁG)

Magyarország–Litvánia 4–3 (1–0, 1–0, 2–3)

(Kiemelt képünk forrása: MJSZ)