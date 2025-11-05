WTA-vb: Ribakina legyőzte a beugró Alekszandrovát



Ribakina ellenfele eredetileg a hetedikként rangsorolt amerikai Madison Keys lett volna, de ő betegség miatt visszalépett. Döntése olyan szempontból nem befolyásolta a csoport végkimenetelét, hogy Ribakina már két kör után kiharcolta a továbbjutást az elődöntőbe, Keys pedig már biztosan nem léphetett tovább, ahogyan a beugró Alekszandrova sem.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD

EGYES, CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

Serena Williams-csoport

Jelena Ribakina (kazah, 6.)–Jekatyerina Alekszandrova (orosz) 6:4, 6:4

17.00 körül: Iga Swiatek (lengyel, 2.)–Amanda Anisimova (amerikai, 4.)