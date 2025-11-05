Nemzeti Sportrádió

WTA-vb: Ribakina legyőzte a beugró Alekszandrovát

2025.11.05. 16:58
Fotó: Getty Images
Jekatyerina Alekszandrova WTA-vb Jelena Ribakina
A hatodik helyen kiemelt kazah Jelena Ribakina két játszmában legyőzte az orosz Jekatyerina Alekszandrovát a Rijádban zajló női tenisz-világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, szerdán.


Ribakina ellenfele eredetileg a hetedikként rangsorolt amerikai Madison Keys lett volna, de ő betegség miatt visszalépett. Döntése olyan szempontból nem befolyásolta a csoport végkimenetelét, hogy Ribakina már két kör után kiharcolta a továbbjutást az elődöntőbe, Keys pedig már biztosan nem léphetett tovább, ahogyan a beugró Alekszandrova sem.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD
EGYES, CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
Serena Williams-csoport
Jelena Ribakina (kazah, 6.)–Jekatyerina Alekszandrova (orosz) 6:4, 6:4
17.00 körül: Iga Swiatek (lengyel, 2.)–Amanda Anisimova (amerikai, 4.)

 

