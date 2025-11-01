Visszavonult a teniszező Rohan Bopanna, aki a legidősebb világelső volt férfi párosban

A játékos több mint két évtizedes pályafutása során két Grand Slam-győzelmet aratott. Tavaly az ausztrál Matthew Ebdennel az oldalán megnyerte a férfi párost az Australian Openen, s ezzel nemcsak a legidősebb férfi GS-bajnok lett a profi éra 1968-as kezdete óta, hanem 43 évesen a páros világranglista élére is került.

A másik GS-sikerét 2017-ben aratta a Roland Garros vegyes páros versenyében, a kanadai Gabriela Dabrowski játékostársaként.

Férfi párosban összesen 26 trófeát nyert karrierje során, hazáját pedig a Davis Kupában, olimpián és az Ázsia Játékokon is képviselte.

Utolsó profi mérkőzését a most zajló párizsi tornán vívta, a legjobb 32 között esett ki a kazah Alekszandr Bublik oldalán.