Utolsó versenyére készül az F1-es világbajnok Jenson Button

„Ezek az autók hihetetlenül bonyolultak. Rengeteg megbeszélés van, nagyon elfoglalttá teszi az embert. Nincs rá meg az a szabadidőm, amit a bajnokság megérdemelne. Ez nem lenne fair a csapatommal szemben” – magyarázta Jenson Button, aki nemcsak a WEC-től, hanem a profi autóversenyzéstől is visszavonul.

A brit pilóta hozzátette, hogy több más projekt és üzleti elfoglaltság is leköti, ezért nem tudná száz százalékban vállalni a versenyzést. „Mindig a legjobbat akarod kihozni magadból, és ehhez teljes elköteleződés kell. Ezt jövőre nem tudom megadni.”

Button köszönetet mondott a Jota csapatnak a lehetőségért, és azt is elárulta, hogy a döntése hasonló érzéseket kelt benne, mint amikor 2017-ben visszavonult az F1-től.

„Imádtam az F1-et, hatalmas része volt az életemnek, de amikor kicsit szabadabb lettem, az felszabadító érzés volt. Most, a WEC után is valami hasonlót érzek” – fogalmazott a 44 éves pilóta.