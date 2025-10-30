Nemzeti Sportrádió

Utolsó versenyére készül az F1-es világbajnok Jenson Button

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2025.10.30. 10:40
Jenson Button végleg elköszön a profi autóversenyzéstől (Fotó: Getty Images)
Címkék
Jenson Button visszavonulás autóversenyzés
Jenson Button hivatalosan is bejelentette, hogy nem folytatja szereplését az Endurance-világbajnokságban (WEC), mivel nem tudná a szükséges időt és energiát a sorozatra fordítani. A 2009-es Formula–1-es világbajnok idén a Jota csapat színeiben versenyzett, de most úgy érzi, eljött az ideje, hogy visszalépjen.

„Ezek az autók hihetetlenül bonyolultak. Rengeteg megbeszélés van, nagyon elfoglalttá teszi az embert. Nincs rá meg az a szabadidőm, amit a bajnokság megérdemelne. Ez nem lenne fair a csapatommal szemben” – magyarázta Jenson Button, aki nemcsak a WEC-től, hanem a profi autóversenyzéstől is visszavonul.

A brit pilóta hozzátette, hogy több más projekt és üzleti elfoglaltság is leköti, ezért nem tudná száz százalékban vállalni a versenyzést. „Mindig a legjobbat akarod kihozni magadból, és ehhez teljes elköteleződés kell. Ezt jövőre nem tudom megadni.”

Button köszönetet mondott a Jota csapatnak a lehetőségért, és azt is elárulta, hogy a döntése hasonló érzéseket kelt benne, mint amikor 2017-ben visszavonult az F1-től.

„Imádtam az F1-et, hatalmas része volt az életemnek, de amikor kicsit szabadabb lettem, az felszabadító érzés volt. Most, a WEC után is valami hasonlót érzek” – fogalmazott a 44 éves pilóta.

 

