ATP-világbajnokság: finn, brit duó nyert a párosok között

Mindkét duó hozta a saját adogatását, egész a tizenkettedik játékig, amikor a Joe Salisbury, Neal Skupski brit kettős elvesztette a saját szerváját és így elveszítette az első játszmát. A következő felvonásban a hatodik gémben brékelt a finn, brit duó, és előnyüket megtartották a játék végéig, ezzel megnyerték a találkozót és a világbajnoki címét.

A kétszeres páros világbajnok, a negyedik döntőjét játszó Salisburyt leszámítva csak abszolút újoncok jutottak a fináléba.

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG

Páros, döntő

Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 2.)–Joe Salisbury, Neal Skupski (brit, 5.) 7:5, 6:3

Később

Egyes, döntő

18.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Jannik Sinner (olasz, 2.)