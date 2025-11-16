Nemzeti Sportrádió

ATP-világbajnokság: finn, brit duó nyert a párosok között

2025.11.16. 17:13
Fotó: Getty Images
ATP-világbajnokság férfi tenisz férfi páros
A második helyen kiemelt finn Harri Heliövaara és a brit Henry Patten alkotta kettős győzött a férfi teniszezők torinói ATP-világbajnokságán a párosok vasárnapi döntőjében.

Mindkét duó hozta a saját adogatását, egész a tizenkettedik játékig, amikor a Joe Salisbury, Neal Skupski brit kettős elvesztette a saját szerváját és így elveszítette az első játszmát. A következő felvonásban a hatodik gémben brékelt a finn, brit duó, és előnyüket megtartották a játék végéig, ezzel megnyerték a találkozót és a világbajnoki címét.

A kétszeres páros világbajnok, a negyedik döntőjét játszó Salisburyt leszámítva csak abszolút újoncok jutottak a fináléba.

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG
Páros, döntő
Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 2.)–Joe Salisbury, Neal Skupski (brit, 5.) 7:5, 6:3
Később
Egyes, döntő
18.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Jannik Sinner (olasz, 2.) 

 

