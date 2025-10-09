Vuhani tenisztorna: Stollárék kétjátszmás győzelemmel a negyeddöntőben

A magyar, német duó szerdán, az első fordulóban a Nicole Melichar-Martinez, Ljudmila Szamszonova amerikai, orosz párost győzte le három szettben, s csütörtökön a 4. kiemelt Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer tandem ellen lépett pályára. Az első szettben rendkívül koncentráltan teniszeztek Stollárék, és egyetlen brék elegendő volt számukra a játszma megnyeréséhez, majd a folytatásban 5:2-ig is tökéletesen alakult a mérkőzés. Ekkor egy kisebb megingást követően az ellenfél felzárkózott, de a harmadik mérkőzéslabdával Stollárék 1 óra 14 perc alatt lezárták a kétjátszmás összecsapást.

A magyar, német páros a negyeddöntőben az Iva Jovic, Giuliana Olmos kettőssel játszik. Az amerikai, mexikói kettős szerdán a nyolcaddöntőben búcsúztatta a Babos Tímeát és brazil társát, Luisa Stefanit.

WTA 1000-es TORNA, VUHAN ( 3.65 millió dollár, kemény borítás)

PÁROS

NYOLCADDÖNTŐ

Stollár Fanny, Laura Siegemund (magyar, német)–Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (orosz, 4.) 6:4, 6:4