Tenisz: nem jött össze az amerikai házidöntő Pekingben, Nosková rövidítés után nyert

Az első játszma a papíron esélytelenebb Noskováé volt, aki 3:2-es vezetésnél brékelte Pegulát, majd ezt az előnyt megőrizve megnyerte a szettet. A második játékrészben egy másik arcát mutatta az amerikai, s csupán egy játékot engedett a csehnek, így jöhetett a döntő játszma.

A harmadik szett három egymást követő brékkel indult (Nosková kétszer vette el Pegula adogatását), majd 5:5-nél Pegula brékelt ismét, ám a cseh azonnal visszabrékelt, így a rövidítésre maradt a döntés, ahol ugyan szoros küzdelemben, de Nosková kerekedett felül, így ő jutott a döntőbe, ahol Amanda Anisimovával csap majd össze a trófeáért.

TENISZ

WTA 1000, PEKING

ELŐDÖNTŐ

Nosková (cseh, 26.)–Pegula (amerikai, 5.) 6:3, 1:6, 7:6 (8–6)

Korábban

Anisimova (amerikai, 3.)–Gauff (amerikai, 2.) 6:1, 6:2