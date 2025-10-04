Nemzeti Sportrádió

Tenisz: nem jött össze az amerikai házidöntő Pekingben, Nosková rövidítés után nyert

M. B.
2025.10.04. 14:44
Fotó: Getty Images
WTA 1000 Peking női tenisz Linda Nosková WTA Peking Jessica Pegula
A cseh Linda Nosková jutott be másodikként a pekingi WTA 1000-es női tenisztorna döntőjébe, mivel a szombati elődöntőben három szettben búcsúztatta az ötödik helyen kiemelt Jessica Pegulát.

Az első játszma a papíron esélytelenebb Noskováé volt, aki 3:2-es vezetésnél brékelte Pegulát, majd ezt az előnyt megőrizve megnyerte a szettet. A második játékrészben egy másik arcát mutatta az amerikai, s csupán egy játékot engedett a csehnek, így jöhetett a döntő játszma.

A harmadik szett három egymást követő brékkel indult (Nosková kétszer vette el Pegula adogatását), majd 5:5-nél Pegula brékelt ismét, ám a cseh azonnal visszabrékelt, így a rövidítésre maradt a döntés, ahol ugyan szoros küzdelemben, de Nosková kerekedett felül, így ő jutott a döntőbe, ahol Amanda Anisimovával csap majd össze a trófeáért.

TENISZ
WTA 1000, PEKING
ELŐDÖNTŐ
Nosková (cseh, 26.)–Pegula (amerikai, 5.) 6:3, 1:6, 7:6 (8–6)

Korábban
Anisimova (amerikai, 3.)–Gauff (amerikai, 2.) 6:1, 6:2

Tenisz
4 órája

Tenisz: Amanda Anisimova három játékot engedett a címvédő Gauffnak Pekingben

Az idén két Grand Slam-tornán is döntőző 24 éves játékos a második mestertornáját nyerheti meg – februárban a dohai viadal fináléjában is diadalmaskodott.


 

Ezek is érdekelhetik