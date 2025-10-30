Nemzeti Sportrádió

Tenisz: eddig tartott az Alcarazt verő britnek a párizsi 1000-es torna

2025.10.30. 13:21
Valentin Vacherot búcsúztatta a világelsőt verő Cameron Norrie-t (Fotó: Getty Images)
A világelső legyőzése után a következő akadályban elbukott Cameron Norrie: a világranglista-31. brit teniszező két szettben vereséget szenvedett a monacói Valentin Vacherot-tól a párizsi ATP 1000-es torna nyolcaddöntőjében.

A Carlos Alcaraz kiejtésével a párizsi ATP 1000-es viadal eddigi legnagyobb meglepetését okozó Cameron Norrie ezúttal Valentin Vacherot-val nézett farkasszemet a francia fővárosban. A brit versenyzőnek csakúgy, mint a spanyol ellen, ezúttal sem sikerült megnyernie a játékosoknak mindössze egy bréklehetőséget hozó első játszmát, amely tie-breakben lett a világranglista 40. helyén álló monacóié.

A második etapban némelyest megváltozott a játék képe, megszületett ugyanis az első brék, ami az összecsapás kimenetelét tekintve döntőnek bizonyult. Norrie ugyanis 2:2-es állásnál elbukta a saját adogatását, ami elegendőnek is bizonyult a szervajátékait magabiztosan hozó monacóinak, aki 5:4-nél a továbbjutásért adogatott, s a második meccslabdáját értékesítve 7:6, 6:4-re megnyerte a találkozót.

ATP 1000-es TORNA, PÁRIZS (6 128 940 euró, kemény borítás)
NYOLCADDÖNTŐ
Vacherot (monacói)–Norrie (brit) 7:6 (7–4), 6:4

 

