Férfi tenisz: Auger-Aliassime az első elődöntős Párizsban

Félix Auger-Aliassime volt az esélyese a párizsi kemény pályás ATP 1000-es torna első negyeddöntőjének: a 4. kiemelt kanadai Valentin Vacherot-val találkozott, aki a legjobb tizenhat között legyőzte az egy körrel korábban a világelső Carlos Alcarazt búcsúztató Cameron Norrie-t. Rögtön a meccs első gémjében hatalmas, 19(!) labdamenetes csatába bonyolódtak a felek, amiből végül az adogató monacói jött ki rosszul, így egyből brékhátrányba került. Ugyancsak ő húzta a rövidebbet a harmadik adogatójátékánál, ráadásul úgy, hogy egyetlen pontot sem tudott szerezni – Auger-Aliassime 6:2-vel be is húzta a játszmát, ráadásul úgy, hogy a szerváinál mindössze egy(!) pontot engedélyezett riválisának.

A kanadai kíméletlen „űrtenisze” miatt Vacherot csak az adogatásaira támaszkodhatott, hozta is az első két szervagémjét a második szettben, ám ellenfele pazar játéka akkora nyomást helyezett rá, hogy harmadjára már botlott, majd a következő szervajátékát sem tudta hozni. Az utolsó gémben aztán kicsit ráijesztett ellenfelére – addig példátlan módon bréklabdához is jutott –, ám Auger-Aliassime a kellő pillanatban összekapta magát, és 6:2, 6:2-re megnyerte a találkozót.

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS (6 128 940 euró, kemény pálya)

NEGYEDDÖNTŐ

Auger-Aliassime (kanadai, 9.)–Vacherot (monacói) 6:2, 6:2