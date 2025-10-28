Meglepetés: Alcaraz szettelőnyről kapott ki a párizsi mestertornán

Bár a spanyol játékos 6:4-re megnyerte az első játszmát kedden a brit Cameron Norrie ellen, utóbbi 6:3-ra, majd 6:4-re nyerte a második és a harmadik felvonást, így 2 óra 25 perc után továbbjutást ünnepelhetett.

Alcaraznak 54 ki nem kényszerített hibája volt, és az első szerváinak csak a 64 százalékát nyerte meg.

Amennyiben az olasz Jannik Sinner megnyeri a mestertornát a francia fővárosban, átveszi a vezetést a hatszoros Grand Slam-tornagyőztes Alcaraztól a világranglistán.

Cameron Norrie (Fotó: Imago Images)

„Vannak meccsek, amelyeket érdemes újra megnézni, ebből viszont nem fogok semmilyen fontos tanulságot levonni. Nagyon rossz érzéseim voltak, és nagyon csalódott vagyok a teljesítményem miatt. Nem találtam a megoldásokat, még az első szettben sem, és hiába nyertem meg, nem voltak jó érzéseim” – nyilatkozta a spanyol.

Hozzátette, sokat hibázott az első labdáknál és nagyon elhamarkodottan játszott. Nem érezte igazán a labdát, és hagyta, hogy ellenfele uralja a meccset.

„Az első szett megnyerése után is azt gondoltam, hogy javulnom kell, ehelyett a másodikban rosszabb lett a teljesítményem. Előfordulhat ilyesmi, de keményen fogok dolgozni azon, hogy ez ne történjen meg még egyszer” – szögezte le.

ATP 1000, ROLEX PARIS MASTERS, PÁRIZS (6 128 940 euró, kemény pálya)

2. FORDULÓ

Norrie (brit)–Alcaraz (spanyol, 1.) 4:6, 6:3, 6:4