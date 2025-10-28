Nemzeti Sportrádió

Meglepetés: Alcaraz szettelőnyről kapott ki a párizsi mestertornán

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.28. 22:17
Fotó: Imago Images
Címkék
Carlos Alcaraz Cameron Norrie ATP Párizs
A világelső Carlos Alcaraz háromszettes vereséget szenvedett a párizsi ATP 1000-es kemény pályás tenisztorna második fordulójában a brit Cameron Norrie ellen.

Bár a spanyol játékos 6:4-re megnyerte az első játszmát kedden a brit Cameron Norrie ellen, utóbbi 6:3-ra, majd 6:4-re nyerte a második és a harmadik felvonást, így 2 óra 25 perc után továbbjutást ünnepelhetett.

Alcaraznak 54 ki nem kényszerített hibája volt, és az első szerváinak csak a 64 százalékát nyerte meg.

Amennyiben az olasz Jannik Sinner megnyeri a mestertornát a francia fővárosban, átveszi a vezetést a hatszoros Grand Slam-tornagyőztes Alcaraztól a világranglistán.

Tennis 2025: Rolex Paris Masters ATP
Cameron Norrie (Fotó: Imago Images)

„Vannak meccsek, amelyeket érdemes újra megnézni, ebből viszont nem fogok semmilyen fontos tanulságot levonni. Nagyon rossz érzéseim voltak, és nagyon csalódott vagyok a teljesítményem miatt. Nem találtam a megoldásokat, még az első szettben sem, és hiába nyertem meg, nem voltak jó érzéseim” – nyilatkozta a spanyol.

Hozzátette, sokat hibázott az első labdáknál és nagyon elhamarkodottan játszott. Nem érezte igazán a labdát, és hagyta, hogy ellenfele uralja a meccset.

„Az első szett megnyerése után is azt gondoltam, hogy javulnom kell, ehelyett a másodikban rosszabb lett a teljesítményem. Előfordulhat ilyesmi, de keményen fogok dolgozni azon, hogy ez ne történjen meg még egyszer” – szögezte le.

ATP 1000, ROLEX PARIS MASTERS, PÁRIZS (6 128 940 euró, kemény pálya)
2. FORDULÓ
Norrie (brit)–Alcaraz (spanyol, 1.) 4:6, 6:3, 6:4

 

Carlos Alcaraz Cameron Norrie ATP Párizs
Legfrissebb hírek

Marozsán tudja, miben kell fejlődnie a jövőben

Tenisz
7 órája

Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna

Tenisz
Tegnap, 15:57

Davis-kupa: Sinner kihagyja a szuperdöntőt, Alcaraz nem

Tenisz
2025.10.20. 18:06

Roger Federer szerint a nagy tenisztornák szervezői szándékosan „erőltetik” a Sinner–Alcaraz döntőket

Tenisz
2025.09.22. 17:44

Pekingi tenisztorna: sérülés miatt nem indul a világelső Szabalenka

Tenisz
2025.09.17. 16:50

Tenisz: továbbra is négy magyar a legjobb százban a világranglistákon

Tenisz
2025.09.15. 08:56

Videó: majdnem Jannik lett Carlosból – Szabalenka elszólta magát Alcaraz társaságában

Tenisz
2025.09.09. 12:05

Egyszerűen briliáns volt – sorra gratuláltak a sport nagyjai Alcaraznak a US Open-siker után

Tenisz
2025.09.08. 11:31
Ezek is érdekelhetik