Hatalmas meglepetés, Novak Djokovics a világranglista 204. helyezettjétől kapott ki

2025.10.11. 13:32
Novak Djokovics monacói ellenféltől kapott ki (Fotó: Getty Images)
tenisz Valentin Vacherot Novak Djokovics Sanghaj
Elsőként a monacói Valentin Vacherot jutott be a Sanghajban zajló ATP-tenisztorna döntőjébe, miután hatalmas meglepetésre két szettben legyőzte a korábbi világelső Novak Djokovicsot.

Hatalmas meglepetés született az első sanghaji elődöntőben, a selejtezőből érkező Valentin Vacherot ugyanis két szettben legyőzte Novak Djokovicsot.

A szerb klasszis a US Open óta az első tornáján versenyez, de már az első szett elejétől sérüléssel bajlódott, a csipőjével és a vádlijával voltak problémái. Az első játszmában ápolást is kért, de ez sem segített, nem döntőzhet hatodszor is a kínai nagyvárosban.

A 26 éves Vacherot a legalacsonyabban rangsorolt teniszező, aki ATP Masters-döntőbe jutott, jelenleg a 204. helyen áll a világranglistán.

„Már az is hihetetlen, hogy a háló második oldalán állhattam. Rengeteget tanulhatok tőle” – mondta Vacherot a mérkőzés után.

A döntőben akár az unokatestvére, Arthur Rinderknech lehet a monacói ellenfele, a francia teniszező vívja ugyanis a másik elődöntőt Danyiil Medvegyevvel.

TENISZ, ATP-MASTERS, SANGHAJ
Egyes, elődöntő:
Vacherot (monacói)–Djokovics (szerb, 4.) 6:3, 6:4

 

