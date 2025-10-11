Hatalmas meglepetés, Novak Djokovics a világranglista 204. helyezettjétől kapott ki

Hatalmas meglepetés született az első sanghaji elődöntőben, a selejtezőből érkező Valentin Vacherot ugyanis két szettben legyőzte Novak Djokovicsot.

A szerb klasszis a US Open óta az első tornáján versenyez, de már az első szett elejétől sérüléssel bajlódott, a csipőjével és a vádlijával voltak problémái. Az első játszmában ápolást is kért, de ez sem segített, nem döntőzhet hatodszor is a kínai nagyvárosban.

A 26 éves Vacherot a legalacsonyabban rangsorolt teniszező, aki ATP Masters-döntőbe jutott, jelenleg a 204. helyen áll a világranglistán.

„Már az is hihetetlen, hogy a háló második oldalán állhattam. Rengeteget tanulhatok tőle” – mondta Vacherot a mérkőzés után.

A döntőben akár az unokatestvére, Arthur Rinderknech lehet a monacói ellenfele, a francia teniszező vívja ugyanis a másik elődöntőt Danyiil Medvegyevvel.

TENISZ, ATP-MASTERS, SANGHAJ

Egyes, elődöntő:

Vacherot (monacói)–Djokovics (szerb, 4.) 6:3, 6:4