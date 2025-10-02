Stollárék legyőzték Babosékat, elődöntősök Pekingben

Az már korábban biztossá vált, hogy lesz magyar érdekeltség a pekingi tenisztorna női páros elődöntőjében, ugyanis a legjobb nyolc között Stollár Fanny és Babos Tímea is érdekelt volt.

A 32 percig tartó első szett sima volt, miután Stollárék kétszer is elvették Babosék adogatását. A folytatásban ugyancsak egy brékkel már 4:1-re vezetett a magyar, japán duó, de a rivális innen egyenlített.

A hajrá azonban Stolláréknak sikerült jobban, és lezárták az 1 óra 22 perces csatát. Az elődöntőben az Anna Danyilina, Alekszandra Krunics kazah, szerb vagy a Priscilla Hon, Karolina Muchova ausztrál, cseh kettős vár rájuk.

TENISZ, WTA-TORNA, PEKING

Női páros, negyeddöntő:

Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.) 6:2, 6:4