Stollárék legyőzték Babosékat, elődöntősök Pekingben

2025.10.02. 08:43
Stollárék bejutottak a legjobb négy közé (Fotó: Getty Images)
tenisz Babos Tímea Stollár Fanny
Stollár Fanny és a japán Kato Miju két játszmában legyőzte Babos Tímeát és Luisa Stefanit a Pekingben zajló WTA-tenisztorna páros küzdelmeinek negyeddöntőjében.

Az már korábban biztossá vált, hogy lesz magyar érdekeltség a pekingi tenisztorna női páros elődöntőjében, ugyanis a legjobb nyolc között Stollár Fanny és Babos Tímea is érdekelt volt.

A 32 percig tartó első szett sima volt, miután Stollárék kétszer is elvették Babosék adogatását. A folytatásban ugyancsak egy brékkel már 4:1-re vezetett a magyar, japán duó, de a rivális innen egyenlített. 

A hajrá azonban Stolláréknak sikerült jobban, és lezárták az 1 óra 22 perces csatát. Az elődöntőben az Anna Danyilina, Alekszandra Krunics kazah, szerb vagy a Priscilla Hon, Karolina Muchova ausztrál, cseh kettős vár rájuk.

TENISZ, WTA-TORNA, PEKING
Női páros, negyeddöntő:
Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.) 6:2, 6:4

tenisz Babos Tímea Stollár Fanny
