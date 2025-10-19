Ribakina Ningpóban, Fernandez Oszakában, Medvegyev Almatiban nyert

Karrierje tizedik győzelmét aratta az egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású ningpói kémény pályás WTA 500-as tornán Jelena Ribakina. A 3. helyen kiemelt, 2022-ben wimbledoni bajnok kazah játékos a fináléban ugyan szetthátrányba került az orosz Jekatyerina Alekszandrova ellen, de aztán ellenállhatatlanul játszott, a következő két játszmában mindössze két játékot veszítve 3:6, 6:0, 6:2-re nyert. A 26 éves Ribakina pályafutása 21. döntőjében tizedik tornagyőzelmét aratta.

A 275 ezer dollár összdíjazású oszakai versenyen pedig a 4. helyen kiemelt kanadai Leylah Fernandez diadalmaskodott, aki a selejtezőből indult és meglepetésre döntőig menetelő cseh Tereza Valentovát múlta felül három játszmában, 6:0, 5:7, 6:3.ra. A nyolcaddöntőben Gálfi Dalmát búcsúztató Fernandez karrierje ötödik trófeáját gyűjtötte be, míg a 18 esztendős Valentová első fináléját játszotta.

A férfiaknál az almati 250-es tornán játszottak döntőt, amelyben a Danyiil Medvegyev három játszmában múlta felül francia vetélytársát, Corentin Moutet-t. Az orosz teniszező az 7:5-re megnyert első játszmát követően a másodikat 6:4-re elvesztette, ám harmadikban már nem adott esélyt alacsonyabban rangsorolt riválisának, így 7:5, 4:6, 6:3-ra nyerte a mérkőzést.

ATP 250-ES TORNA, ALMATI

DÖNTŐ

Danyiil Medvegyev (orosz, 2.)–Corentin Moutet (francia, 8.) 7:5, 4:6, 6:3

WTA 500-AS TORNA, NINGPO (1 millió dollár, kemény pálya)

DÖNTŐ

Jelena Ribakina (kazah, 3.)–Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 4.) 3:6, 6:0, 6:2

WTA 250-ES TORNA, OSZAKA (275 ezer dollár, kemény pálya)

DÖNTŐ

Leylah Fernandez (kanadai, 4.)– Tereza Valentová (cseh) 6:0, 5:7, 6:3