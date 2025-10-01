Nemzeti Sportrádió

Fucsovics máris búcsúzott Sanghajban

2025.10.01. 09:35
Fucsovics három szettben kapott ki (Fotó: Getty Images)
Az első forduló jelentette a végállomást Fucsovics Márton számára a sanghaji ATP-tenisztornán, miután három játszmában kikapott Jaume Munartól.

Fucsovics Márton és Jaume Munar is Tokióból érkezett a sanghaji tenisztornára. A magyar teniszező a japán fővárosban a sikeres selejtezők után Frances Tiafoe-t is legyőzte, ám a második fordulóban nem bírt Brandon Nakashimával. A spanyol játékosnak nem kellett selejtezőt vívnia, de az első körben alulmaradt Matteo Berrettinivel szemben.

Fucsovics a korábbi két meccsükön legyőzte Munart, legutóbb augusztus végén találkoztak Winston-Salemben. 

Sanghajban az első játékban Munarnak négy bréklabdája is volt, ám Fucsovics ezeket kivédekezte, és 2:2-nél elvette ellenfele adogatását, ez a brékelőny kitartott a játszma végéig.

A másodikban Fucsovics nem élt a bréklabdáival, Munar ellenben az egyetlen bréklehetőségét értékesítette 6:5-nél. Jöhetett a döntő felvonás, amelyben 1:1 után Fucsovics sorozatban öt játékot veszített, így búcsúzott a sanghaji tornától. Munar második fordulós ellenfele az olasz Flavio Cobolli lesz.

TENISZ, ATP-TORNA, SANGHAJ
Egyes, 1. forduló
Munar (spanyol)–Fucsovics (magyar) 4:6, 7:5, 6:1

 

 

