Tenisz: Stockholmban és Brüsszelben is az esélyesebb nyert

2025.10.19. 19:45
Felix Auger-Aliassime három szettben nyert Brüsszelben (Fotó: Getty Images)
Felix Auger-Aliassime ATP 250-es torna Casper Ruud Stockholm Brüsszel
A svéd fővárosban Casper Ruud két sima játszmában, 6:2, 6:3-ra győzött a francia Ugo Humbert ellen, a belgiumi verseny fináléjában Felix Auger-Aliassime már jobban megszenvedett a cseh Jirí Lehecka ellen, de 7:6, 6:7, 6:2-re ő is nyerni tudott.

Két brék az első szettben, egy a másodikban – ez volt Casper Ruud sikerreceptje a stockholmi ATP 250-es torna döntőjében. A másodikként kiemelt norvég teniszező az első felvonásban 2:1-nél és 5:2-nél is elvette a francia Ugo Humbert adogatását, s játszmagyőzelmével megalapozta 6:2, 6:3-as sikerét, amely különösen remek szerváinak köszönhetően nem igazán forgott veszélyben.

Felix Auger-Aliassime és Jirí Lehecka személyében a 2. és a 3. kiemelt vívta a brüsszeli ATP 250-es viadal fináléját. Az első játszmában egyik versenyző sem tudta elvenni a másik adogatását, egészen a rövidítésig, ahol a kanadai egyből csinált egy dupla minibréket, és ezt a fórt sikerült is megtartania a tie-break végéig. Nem alakult másképp a második játszma sem, 6:6-ig fej fej mellett haladtak a felek, aztán a rövidítésben a cseh játékos egyből elbukta az első szerváját, Auger-Aliassime el is ment meccslabdáig, ám elvesztette az adogatópontját. Ez annyira megzavarta a kanadait, hogy még egy minibréket „adományozott” Leheckának – jöhetett a döntő szett. A harmadik játszmában a kanadai összekapta magát, és 2:1-es vezetésnél brékelt, majd 5:2-nél is, így 7:6, 6:7, 6:2-vel övé lett a meccs.

ATP 250-es TORNA, STOCKHOLM
DÖNTŐ
Casper Ruud (norvég, 2.)–Ugo Humbert (francia, 4.) 6:2, 6:3
ATP 250-es TORNA, BRÜSSZEL
DÖNTŐ
Felix Auger-Aliassime (kanadai, 2.)–Jirí Lehecka (cseh, 3.) 7:6 (7–2), 6:7 (6–8), 6:2

 

