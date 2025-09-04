Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna bejutott a negyeddöntőbe a guadalajarai tenisztornán

2025.09.04.
Udvardy Panna már a legjobb nyolc között jár Guadalajarában (Fotó: getty Images)
Udvardy Panna bejutott a negyeddöntőbe a Guadalajarában zajló 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású kemény pályás női challenger tenisztornán, miután szerdán egy szoros és egy sima játszmában búcsúztatta a cseh Nikola Bartunkovát (7:6, 6:2).

A WTA honlapja szerint a világranglista 134. helyén álló Udvardy Panna már 4:1-re is vezetett az első szettben, de ellenfele egyenlített, sőt a rövidítésben játszmalabdája is volt. A magyar játékos innen fordított, nagy csatában megnyerte a játszmát, majd utána a másodikat már könnyebben hozta.

Az 1 óra 43 perc alatt nyerő Udvardy a negyeddöntőben a negyedik helyen kiemelt brit Francesca Jones (89.) ellen játszik.

Guadalajara 125 Open (115 ezer dollár, kemény pálya)
Nyolcaddöntő
Udvardy Panna–Nikola Bartunková (cseh) 7:6 (9–7), 6:2

(MTI)

 

