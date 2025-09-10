Száznyolcvan fok – Szeleczki Róbert jegyzete

2024 SZEPTEMBERE. A magyar Davis-kupa-válogatott ismét osztályozón küzd azért, hogy a következő év elején újból az elitbe jutásért játszhasson – a rivális Egyiptom, a helyszín Kairó. Februárban az Alexander Zverev hiányában is bombaerős Németországgal szemben nem borítottuk a papírformát – a világdöntő selejtezőjének ismételt kiharcolása maradt a cél.

A páros után Egyiptom 2–1-re vezetett – akkor nem játszott nálunk Fucsovics Márton és Marozsán Fábián, akik közelmúltbéli apróbb sérüléseik mellett nem tudták beilleszteni a kemény pályás versenyeik közé a kairói salakos Dk-osztályozót. A Piros Zsomborral, Valkusz Mátéval, Fajta Péter és Madarász Gergely párosával kiálló nemzeti csapat úgy tűnt, bajba kerül – bennem még az is felsejlett: ha megégünk Egyiptom ellen (akkori első számú versenyzője, a kapitány-játékos Mohamed Szafvat 415. volt a világranglistán!), talán az is előfordul, hogy több időt töltünk a közeljövőben az alsóbb osztályokban, mint kellene, és nem jutunk vissza egyből a legmagasabb polcra vagy annak közelébe. Ám Piros és Valkusz a következő két egyesmérkőzésen fordított, Magyarország 3–2-re nyert, így ez a fejtegetés szerencsére maradt a „mi lett volna, ha…” kategóriában. A sportban pedig, ugye, ilyen nem létezik.

Majd jött a 180 fokos fordulat. Előbb idén februárban – a magyar Dk-csapat története során először idegenben harcolta ki a 16 közé jutást. A 2022-ben még Davis-kupa-győztes, de még a tavalyi világdöntőben is negyeddöntőig jutó Kanada nem bírta el Félix Auger-Aliassime és Denis Shapovalov hiányát, és meglepetésre 3–2-re kikapott a mieinktől – itt már szerepeltek legjobbjaink, Marozsán egy, Fucsovics két egyest nyert meg, köztük a sorsdöntő ötödik párharcot. Melléjük most csatlakozik Ausztria ellen a Kanadában hiányzó, ám a közelmúltban remek formába lendülő Piros Zsombor – egyszerre három ilyen erős, egyesben is bevethető játékosa nem mostanában volt a magyar csapatnak, amely Fajta Péterrel és Valkusz Mátéval száll harcba a hétvégén Ausztria legjobbjai ellen.

Bár nagyszerű volt a Kanada elleni diadal, és következő ellenfelünk papíron alacsonyabban van rangsorolva (a világranglista-94. Filip Misolic révén épphogy ad a legjobb százba versenyzőt), megszokhattuk, hogy a Davis-kupa más kávéház – erre éppen a mieink Kanadával szembeni sikere az egyik jó példa. Nem szabad elhinnünk, hogy a munka dandárját már elvégeztük, de mivel úgy tűnik, sem Bardóczky Kornél, sem a jó formában lévő játékosok nem így gondolják, minden meglehet ahhoz, hogy az óriási lehetőséget kihasználjuk, és először jussunk a nyolc közé a Davis-kupában, amióta 1981-ben létrehozták a világcsoportot.

Ahogy a szövetségi kapitány is fogalmazott: az esélyességet a pályán kell érvényesíteni!