Háromszettes meccsen búcsúzott a pekingi tornától Gálfi Dalma

Hatalmas csatát hozott a pekingi 1000-es tenisztorna 1. fordulójában a selejtezőből felkerült Gálfi Dalma és a Roland Garroson hatalmas meglepetésre szabadkártyásként az elődöntőig masírozó Lois Boisson mérkőzése. A magyar és a francia hölgy előtt az első gémtől kezdve több lehetőség adódott, hogy elvegyék egymás adogatását, ez először 3:3-nál Gálfinak sikerült, ám nem örülhetett sokáig, ellenfele ugyanis rögtön visszabrékelt. A következő négy játékban ismét hozta a saját adogatógémjét a két versenyző, így rövidítés következett, amelyben gyakorlatilag egymás hibáiból élt a két játékos, végül Boisson 8–6-ra megnyerte a tie breaket, s ezzel 7:6-ra a szettet.

Ahogyan az előző végződött, úgy indult Gálfi számára a második etap, ellenfele ugyanis rögtön az első gémben brékelt, ám 3:2-nél a magyar hölgy eltüntette a rivális előnyét. Teniszezőnőnknek 5:4-nél játszmalabdája is volt, ám ekkor még nem tudott élni az eséllyel. Nem úgy két gémmel később, ekkor második próbálkozásra sikerült elvennie Boisson szerváját, s 7:5-re megnyerte a szettet.

A döntő játszmában aztán kiderült: Gálfi az egyenlítéssel ellőtte a puskaporát. Boisson az első négy gém mindegyikét behúzta, így 5:2-nél már a mérkőzésért adogathatott, s a negyedik meccslabdáját értékesítve 7:6, 5:7, 6:2-re meg is nyerte a 3 óra 26 perces összecsapást.

WTA 1000-es TORNA, PEKING (8 963 700 dollár, kemény borítás)$8,9$8,963,70063,700$8,963,700

1. FORDULÓ

Lois Boisson (francia)–Gálfi Dalma 7:6 (8–6), 5:7, 6:2