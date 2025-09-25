Nemzeti Sportrádió

Háromszettes meccsen búcsúzott a pekingi tornától Gálfi Dalma

2025.09.25. 14:12
Háromszettes meccsen kapott ki Lois Boissontól Gálfi Dalma (Fotó: Getty Images)
Lois Boisson WTA 1000 Peking Gálfi Dalma
Az idei Roland Garros legnagyobb szenzációját szolgáltató francia Lois Boisson 7:6, 5:7, 6:2-re nyert a selejtezőből érkező Gálfi Dalma ellen a pekingi WTA 1000-es női tenisztorna 1. fordulójában.

Hatalmas csatát hozott a pekingi 1000-es tenisztorna 1. fordulójában a selejtezőből felkerült Gálfi Dalma és a Roland Garroson hatalmas meglepetésre szabadkártyásként az elődöntőig masírozó Lois Boisson mérkőzése. A magyar és a francia hölgy előtt az első gémtől kezdve több lehetőség adódott, hogy elvegyék egymás adogatását, ez először 3:3-nál Gálfinak sikerült, ám nem örülhetett sokáig, ellenfele ugyanis rögtön visszabrékelt. A következő négy játékban ismét hozta a saját adogatógémjét a két versenyző, így rövidítés következett, amelyben gyakorlatilag egymás hibáiból élt a két játékos, végül Boisson 8–6-ra megnyerte a tie breaket, s ezzel 7:6-ra a szettet.

Ahogyan az előző végződött, úgy indult Gálfi számára a második etap, ellenfele ugyanis rögtön az első gémben brékelt, ám 3:2-nél a magyar hölgy eltüntette a rivális előnyét. Teniszezőnőnknek 5:4-nél játszmalabdája is volt, ám ekkor még nem tudott élni az eséllyel. Nem úgy két gémmel később, ekkor második próbálkozásra sikerült elvennie Boisson szerváját, s 7:5-re megnyerte a szettet. 

A döntő játszmában aztán kiderült: Gálfi az egyenlítéssel ellőtte a puskaporát. Boisson az első négy gém mindegyikét behúzta, így 5:2-nél már a mérkőzésért adogathatott, s a negyedik meccslabdáját értékesítve 7:6, 5:7, 6:2-re meg is nyerte a 3 óra 26 perces összecsapást.

WTA 1000-es TORNA, PEKING (8 963 700 dollár, kemény borítás)$8,9$8,963,70063,700$8,963,700
1. FORDULÓ
Lois Boisson (francia)–Gálfi Dalma 7:6 (8–6), 5:7, 6:2

 

