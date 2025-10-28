Nemzeti Sportrádió

Gálfi Dalma két játszmában kikapott, kiesett az 1. fordulóban Hongkongban

2025.10.28. 09:19
Gálfi Dalma búcsúzott (Fotó: Getty Images)
Magyar idő szerint kedd reggel Gálfi Dalma két játszmában kikapott a hetedik helyen kiemelt Sorana Cirsteától (7:5, 6:3), így számára az első fordulóval véget ért a hongkongi 250-es kemény pályás WTA-teniszverseny, legalábbis az egyéni része.

Bár az első gémet semmire elvesztette, a folytatásban Gálfi Dalma jelentős előnyt szerzett: kétszer is elcsente Sorana Cirstea adogatójátékát. Gálfi 4:1-es vezetésénél, egy roppant hosszúra nyúló játékban a román teniszező is brékelt, majd megtette ezt 5:4-nél, sőt sajnos harmadszor is – azzal már az övé lett az első játszma (7:5).

A második szettben sokáig mindkét játékos hozta a szerváit – Cirstea könnyebben, Gálfi nehezebben –, aztán a nyolcadik gémben megtörtént a döntő jelentőségű „lopás”: a román teniszező három bréklabdájából a másodikat érvényesítette, és az utolsó játékban már nem engedélyezett pontot a magyar játékosnak (6:3).

A másfél órás mérkőzés elvesztésével nem ért véget Gálfi hongkongi szereplése, szerdán a holland Suzan Lamens oldalán kezdi a párost egy ausztrál kettős ellen.

WTA 250-ES TORNA, HONGKONG (275 ezer dollár, kemény pálya)
1. FORDULÓ
Sorana Cirstea (román, 7.)–Gálfi Dalma 7:5, 6:3

 

