Djokovics két szetten át tartotta a lépést, de nem tudta megállítani Alcarazt a US Open elődöntőjében

US OPEN, NEW YORK (90 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ

Alcaraz (spanyol, 2.)–Djokovics (szerb, 7.) 6:4, 7:6 (7–4), 6:2

Bár kemény pályán még Novak Djokovics sosem kapott ki Carlos Alcaraztól (3–0 volt a mérleg), és összességében is jobb volt a statisztikája a riválisával szemben (5–3), így is a 16 évvel fiatalabb spanyol volt a mérkőzés esélyese. Nem segítette a szerb klasszist, hogy nehezen lendült játékba a meccsen, ami az első játszmába került, ugyanis az első szervagémjét a rontásai miatt elveszítette, a brékhátrányból pedig nem tudott visszajönni. Sőt, Alcaraz közelebb járt ahhoz, hogy másodszor is elvegye ellenfele adogatását, bréklabdát sem engedélyezett Djokovicsnak. 6:4

A második játszmában a 38 esztendős szerb emelni tudott a játéka színvonalán, miközben a spanyol teljesítménye kissé visszaesett, ennek köszönhetően Djokovics 3:0-val indított. Sokáig nem tartott a hullámvölgy Alcaraznak, visszabrékelt, amihez az is kellett, hogy a 24-szeres Grand Slam-bajnok már ennyi idősen nem tud hosszú ideig olyan szinten teniszezni, hogy felvegye a versenyt a jelenkor egyik legjobbjával. Ebben a szettben azért még hitt a győzelemben a szerb, és eljutott tie-breakig, ott viszont adogatóként csak egy pontot tudott nyerni, így el is veszítette a játszmát. 7:6

Novak Djokovics mindent megtett a győzelemért pályafutása 53. Grand Slam-elődöntőjében (Fotó: Getty Images)

Látszott, hogy Djokovics eléggé elkészült erejével. Valószínűleg a második játszma behúzásával még előszedte volt az utolsó tartalékait is, így viszont már nem is nagyon hitt a fordításban. A szerb fontos pillanatokban rontott, 2:1-es hátrányban kettős hibával juttatta két bréklabdához ellenfelét, majd a másodiknál ismét vétett egyet. Innentől már csak az volt a kérdés, hogy az ötszörös GS-győztes spanyol mekkora különbséggel nyeri meg a szettet, és végül egy újabb brékkel zárta le a 2 óra 26 perces mérkőzést, pedig ehhez olyan nagyon már nem kellett megerőltetnie magát. 6:2

Novak Djokovics ennyi idősen is megpróbálta elhódítani ötödik US Open-trófeáját, de Carlos Alcaraz bizonyította, hogy Jannik Sinnerrel jelenleg mindenkinél magasabb szintet képvisel. A fiatal spanyol a 2022-es New York-i győzelme után ismét döntőt játszhat a tornán, és ha nyer, biztosan újra világelső lesz – az ellenfél kilétére hajnalban derül fény, miután véget ér a Sinner–Auger-Aliassime elődöntő.