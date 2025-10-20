Davis Kupa: Sinner kihagyja a szuperdöntőt, Alcaraz nem

Filippo Volandri, a címvédő olaszok szövetségi kapitánya hétfőn hozta nyilvánosságra a nevezett játékosok listáját, amelyen nem szerepel a korábbi világelső.

„A Davis Kupa ennek ellenére fontos a számára, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan ismét a rendelkezésünkre fog állni. Távollétében is bízom a csapatomban” – mondta a korábbi teniszező, aki így Matteo Berrettinivel, Simone Bolellivel, Flavio Cobollival, Lorenzo Musettivel és Andrea Vavassorival számol.

Sinnerrel ellentétben a világelső Carlos Alcaraz ott van a legutóbb 2019-ben győztes spanyolok keretében Jaume Munar, Pedro Martínez és Marcel Granollers társaságában.

A Davis Kupa nyolcas döntője november 18. és 23. között lesz.

A magyarok az osztrákoktól Debrecenben elszenvedett 3–2-es vereséggel maradtak le az évzáró viadalról.

A negyeddöntőben olasz–osztrák, francia–belga, spanyol–cseh és argentin–német párharcot rendeznek.