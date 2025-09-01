Nemzeti Sportrádió

Djokovics esélyt sem adott, nyolcadszor is legyőzte német ellenfelét

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.01. 07:15
Novak Djokovics könnyű győzelemmel jutott be a nyolc közé (Fotó: Getty Images)
Címkék
Novak Djokovics Arina Szabalenka US Open
Novak Djokovics pályafutása során 64. alkalommal jutott el egy Grand Slam-torna negyeddöntőjéig, miután három szettben könnyedén legyőzte a selejtezőből érkező Jan-Lennard Struffot a US Openen.
Tenisz
17 órája

Carlos Alcaraz Boris Becker rekordját megdöntve negyeddöntős a US Openen

Ha így folytatja az ötszörös Grand Slam-győztes, méltó kihívója lehet a címvédő Sinnernek.

Véget ért Jan-Lennard Struff menetelése, a selejtezőből érkezett, világranglista-144. helyezett teniszező Holger Rune és Frances Tiafoe legyőzése után Novak Djokoviccsal már nem bírt.

A szerb klasszis végig irányította a mérkőzést, és nyolcadszor is legyőzte Struffot, így az utolsó német teniszező is búcsúzott a US Open férfi egyéni küzdelmektől. Djokovics, aki pályafutása során 64. alkalommal jutott el egy Grand Slam-torna negyeddöntőjéig, azzal a Taylor Fritzcel találkozik a nyolc között, aki ellen szintén hibátlan a mérlege, mind a tíz egymás elleni meccsüket megnyerte.

Arina Szabalenka idén még nem nyert Grand Slam-tornát, de a US Open-trófeát még mindig elhódíthatja, és ezzel Serena Williams után az első női teniszező lehet, aki címet véd a tengerentúlon, az amerikai klasszis 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben emelhette magasba a serleget. A fehérorosz kiválóság Cristian Bucsát győzte le, és azzal, hogy eljutott a negyeddöntőbe, egészen biztosan megőrzi világelsőségét az év utolsó Grand Slam-tornája után is.

Szabalenka a legjobb nyolc között Markéta Vondrousovával találkozik.

Stollár Fanny a tajvani Vu Fang-hsziennel az oldalán két szettben legyőzte a japán Kato Mijut és a mexikói Renata Zarazúát, és készülhet a harmadik fordulóra, ahol a második helyen kiemelt olasz duó, Sara Errani és Jasmine Paolini vár rá.

A magyar szövetség közösségi oldalán közzétett értékelésében Stollár kiemelte: tajvani társa nagyon jól játszott és csapatként is jól teljesítettek.

„Nagyon sok energiával játszott, nagyon jól játszott az alapvonalról, nagyon jók voltunk a hálónál és magabiztosan játszottunk” – fogalmazott a 67 perces mérkőzés után Stollár, aki a sok közös edzésnek tulajdonítja a sikert. – „Ki tudtuk hozni magunkból, amit edzéseken gyakoroltunk.” Mint mondta, végig nagyon összeszedetten, fókuszáltan játszottak, a soron következő olasz kettős ellen – akik idén együtt diadalmaskodtak a Roland Garroson, Erraninak pedig összesen hat Grand Slam-tornagyőzelme van párosban – viszont még kevesebb hibával kell teljesíteniük meglátása szerint. „Taktikailag kell nagyon jól felkészülni ellenük és a saját játékunkra figyelni: nem az ellenfélre, hanem csak arra kell fókuszálni, amit mi játszunk” – tekintett előre. Kifejtette: az első adogatásokat magas százalékban kell jól ütni ahhoz, hogy valaki ilyen szintű versenyen hozni tudja a saját szerváját. – „Párosban szerintem akármi lehet, négy lány játszik, nem lehet tudni...” – szögezte le, hangsúlyozva: ha jó napjuk lesz és játszanak, beleteszik a munkát, bármi történhet.

TENISZ
US OPEN, NEW YORK
Férfi egyes, nyolcaddöntő
Fritz (amerikai, 4.)–Machac (cseh, 21.) 6:4, 6:3, 6:3
Djokovics (szerb, 7.)–Struff (német) 6:3, 6:3, 6:2

Női egyes
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Bucsa (spanyol) 6:1, 6:4
Vondrousová (cseh)–Ribakina (kazah, 9.) 6:4, 5:7, 6:2
Krejciková (cseh)–Townsend (amerikai) 1:6, 7:6 (15–13) 6:3

Novak Djokovics Arina Szabalenka US Open
Legfrissebb hírek

Nyolc év után megvált edzőjétől Danyiil Medvegyev

Tenisz
4 órája

Carlos Alcaraz Boris Becker rekordját megdöntve negyeddöntős a US Openen

Tenisz
17 órája

Meglepetés a US Openen, búcsúzott a harmadik kiemelt Zverev

Tenisz
Tegnap, 8:30

Sinner nem élete meccsét játszotta, de bejutott a US Open nyolcaddöntőjébe

Tenisz
2025.08.30. 22:44

Babosék legyőzték az amerikai tinédzsereket, bejutottak a legjobb 16 közé a US Openen

Tenisz
2025.08.30. 18:55

Djokovicsot ápolták, aztán hetedszer is legyőzte Norrie-t

Tenisz
2025.08.30. 07:56

Stollárék kiejtették a 16. helyen kiemelt orosz párost a US Openen

Tenisz
2025.08.29. 23:27

Alcarazt a térdfájdalma sem akadályozta meg a magabiztos győzelemben, ott van a nyolcaddöntőben

Tenisz
2025.08.29. 22:00
Ezek is érdekelhetik