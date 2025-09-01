Djokovics esélyt sem adott, nyolcadszor is legyőzte német ellenfelét

Véget ért Jan-Lennard Struff menetelése, a selejtezőből érkezett, világranglista-144. helyezett teniszező Holger Rune és Frances Tiafoe legyőzése után Novak Djokoviccsal már nem bírt.

A szerb klasszis végig irányította a mérkőzést, és nyolcadszor is legyőzte Struffot, így az utolsó német teniszező is búcsúzott a US Open férfi egyéni küzdelmektől. Djokovics, aki pályafutása során 64. alkalommal jutott el egy Grand Slam-torna negyeddöntőjéig, azzal a Taylor Fritzcel találkozik a nyolc között, aki ellen szintén hibátlan a mérlege, mind a tíz egymás elleni meccsüket megnyerte.

Arina Szabalenka idén még nem nyert Grand Slam-tornát, de a US Open-trófeát még mindig elhódíthatja, és ezzel Serena Williams után az első női teniszező lehet, aki címet véd a tengerentúlon, az amerikai klasszis 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben emelhette magasba a serleget. A fehérorosz kiválóság Cristian Bucsát győzte le, és azzal, hogy eljutott a negyeddöntőbe, egészen biztosan megőrzi világelsőségét az év utolsó Grand Slam-tornája után is.

Szabalenka a legjobb nyolc között Markéta Vondrousovával találkozik.

Stollár Fanny a tajvani Vu Fang-hsziennel az oldalán két szettben legyőzte a japán Kato Mijut és a mexikói Renata Zarazúát, és készülhet a harmadik fordulóra, ahol a második helyen kiemelt olasz duó, Sara Errani és Jasmine Paolini vár rá.

A magyar szövetség közösségi oldalán közzétett értékelésében Stollár kiemelte: tajvani társa nagyon jól játszott és csapatként is jól teljesítettek.

„Nagyon sok energiával játszott, nagyon jól játszott az alapvonalról, nagyon jók voltunk a hálónál és magabiztosan játszottunk” – fogalmazott a 67 perces mérkőzés után Stollár, aki a sok közös edzésnek tulajdonítja a sikert. – „Ki tudtuk hozni magunkból, amit edzéseken gyakoroltunk.” Mint mondta, végig nagyon összeszedetten, fókuszáltan játszottak, a soron következő olasz kettős ellen – akik idén együtt diadalmaskodtak a Roland Garroson, Erraninak pedig összesen hat Grand Slam-tornagyőzelme van párosban – viszont még kevesebb hibával kell teljesíteniük meglátása szerint. „Taktikailag kell nagyon jól felkészülni ellenük és a saját játékunkra figyelni: nem az ellenfélre, hanem csak arra kell fókuszálni, amit mi játszunk” – tekintett előre. Kifejtette: az első adogatásokat magas százalékban kell jól ütni ahhoz, hogy valaki ilyen szintű versenyen hozni tudja a saját szerváját. – „Párosban szerintem akármi lehet, négy lány játszik, nem lehet tudni...” – szögezte le, hangsúlyozva: ha jó napjuk lesz és játszanak, beleteszik a munkát, bármi történhet.

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

Férfi egyes, nyolcaddöntő

Fritz (amerikai, 4.)–Machac (cseh, 21.) 6:4, 6:3, 6:3

Djokovics (szerb, 7.)–Struff (német) 6:3, 6:3, 6:2

Női egyes

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Bucsa (spanyol) 6:1, 6:4

Vondrousová (cseh)–Ribakina (kazah, 9.) 6:4, 5:7, 6:2

Krejciková (cseh)–Townsend (amerikai) 1:6, 7:6 (15–13) 6:3