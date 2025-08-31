Carlos Alcaraz Boris Becker rekordját megdöntve negyeddöntős a US Openen

A férfiaknál egy papíron esélyesnek számító teniszező, Alexander Zverev kiesett, Carlos Alcaraz viszont játszmaveszteség nélkül menetel tovább. A francia Arthur Rinderknech főként az első szettben méltó ellenfele volt a US Open 2022-es győztesének, az viszont végig szembeötlő volt, Alcaraz mennyire más koncentrációs szinten mozog, mint akár tavaly ugyanitt vagy az év elején az Australian Openen. Ha így folytatja az ötszörös Grand Slam-győztes, méltó kihívója lehet a címvédő Sinnernek (kettejük párharca, mint ismert, a világranglista első helyéért is zajlik), de a döntőhöz előbb persze sikerrel kell vennie a cseh Jirí Lehecka elleni negyeddöntőt, illetve az elődöntőt, amelyet valószínűleg Novak Djokoviccsal játszik majd. Alcaraz lett az open éra legfiatalabb játékosa, aki elérte a 13 Grand Slam-negyeddöntőt, letaszítva ezzel az élről a német Boris Beckert. Érdekes statisztikai adat, de olyan nagyon sok következtetést nem lehet belőle levonni.

Zverev búcsúja nehezen érthető, hiszen legyőzője, a kanadai Félix Auger-Aliassime mostanság semmi olyat nem mutatott, ami előjelezte volna diadalát. Játszmalabdát is kellett hárítania, hogy riválisa ne kerüljön kettő nullás előnybe, de miután a maga javára fordította a szettet, át is vette az irányítást, ennek köszönhetően a 2021-es elődöntője óta először éli meg a második hetet az év utolsó Grand Slam-tornáján. A hálónál remekül teljesített Auger-Aliassime, 27 pontból 24-et megnyert, és a nyolcaddöntőben sem lesz reménytelen a helyzete, hiszen a majortornákon kimagasló eredményt még sosem elérő orosz Andrej Rubljovval találkozik.

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

Férfi egyes, nyolcaddöntő

Alcaraz (spanyol, 2.)–Rinderknech (francia) 7:6 (7–3), 6:4, 6:4

Lehecka (cseh)–Mannarino (francia) 7:6 (7-4), 6:4 2:6, 6:2

Női egyes

Swiatek (lengyel)–Kalinszkaja (orosz) 7:6 (7–2), 6:4

Pegula (amerikai, 4.)–Li (amerikai) 6:1, 6:2

