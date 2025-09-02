Nemzeti Sportrádió

Babos Tímea: A sírból hoztam vissza saját magam...

2025.09.02. 10:32
Babos Tímeáék már a nyolc között (Fotó: AFP)
tenisz US Open Babos Tímea
Hullámvölgyekről és vitatott helyzetekről is beszélt Babos Tímea, miután a brazil Luisa Stefanival az oldalán bejutott a negyeddöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében.

A párosoknál négyszeres GS-tornagyőztes magyar játékos és brazil partnere – akiket a 11. helyen emeltek ki a szervezők – a hétfői nyolcaddöntőben 6:2, 4:6, 6:4-re verte a kínai Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszün kettőst 2 óra 26 perc alatt.

„Nem volt egyszerű meccs, többnyire én vagyok a vezéregyéniség a párosunkban, de Luisa ma nagyon kiegyensúlyozottan játszott” – nyilatkozta a párosban 17. Grand Slam-negyeddöntőjére készülő Babos Tímea a szövetség közösségi oldalán. „A sírból hoztam vissza saját magam, mert volt pár gém, amikor borzasztóan játszottam, de aztán elővettem a saját énemet, és a végén már szinte hibátlanul ütöttem. Nagy taktikai játszma volt az ellenfél részéről egy nem túl korrekt ápolási szünettel, emellett az egyik kínai a vécészünetben több mint öt percig nem jött vissza a pályától két méterre lévő mellékhelyiségből, szóval mindent bevetettek.”

A 32 éves teniszező kifejtette, egyre jobban ismerik egymást dél-amerikai partnerével, és hatékonyabban tudnak segíteni egymásnak.

„Nagy dolog ez a 17 Grand Slam-negyeddöntőm, más kérdés, hogy Novak Djokovics már 64-nél tart” – mondta nevetve. „Mivel a női páros döntőt előrehozták péntekre, innentől csütörtök kivételével minden nap lesz meccs remélhetőleg” – tette hozzá a soproni sportoló.

Az idén Wimbledonban is negyeddöntős Babos a US Openen legutóbb 2019-ben jutott nyolc közé, párosukra a következő körben a kanadai Gabriela Dabrowski és új-zélandi Erin Routliffe harmadik helyen rangsorolt kettőse vár magyar idő szerint 21 óra körül.

US OPEN
NŐI PÁROS
NYOLCADDÖNTŐ
Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 11.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszüan (kínai) 6:2, 4:6, 6:4

 

