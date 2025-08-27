Zverev még nincs csúcsformában, de sikerrel vette az első akadályt a US Openen

Alexander Zverev nem játszott csúcsformában, de sikerrel vette az első akadályt a US Openen. A németek elsőszámú férfi teniszezője a világranglistán korábban 19. helyen is álló, most azonban a 122. helyre visszacsúszó Alejandro Tabilót győzte le. Zverev a wimbledoni gyenge szereplése után elég pesszimista nyilatkozatokat tett, most azonban elmondása szerint ismét élvezi a teniszt, és fontos volt számára, hogy három játszmában jutott tovább.

A harmadik kiemelt a második fordulóban készülhet Jacob Fearnley ellen, akit az idei Australian Openen már legyőzött.

A női mezőnyben Coco Gauff nagyon sok hibát vétett, így nehéz meccset vívott a nála tizenegy évvel idősebb Ajla Tomljanovic ellen. A harmadik helyen kiemelt játékos, aki 2023-ban már megnyerte a tengerentúli viadalt, a következő fordulóban Donna Vekiccsel csap össze.

A korábbi világelső Oszaka Naomi már a megjelenésével felhívta magára a figyelmet, hiszen talpig pirosban, nagy piros fejhallgatóval a fülén, és rózsákkal a hajában érkezett meg a mérkőzésére. A 23. helyen kiemelt japán, aki 2018-ban és 2020-ban is megnyerte a US Opent, két szettben legyőzte Greet Minnent, és készülhet Hailey Baptiste ellen.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

1. FORDULÓ

FÉRFIAK

Zverev (német, 3.)–Tabilo (chilei) 6:2, 7:6 (7–4), 6:4

De Minaur (ausztrál, 8.)–O'Connell (ausztrál) 6:3, 6:4, 6:4

Paul (amerikai, 14.)–Möller (dán) 6:3, 6:3, 6:1

Auger-Aliassime (kanadai, 25.)–Harris (brit) 6:4, 7:6 (10–8), 6:4

Cicipasz (görög, 26.)–Muller (francia) 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (7–5)

Mocsizuki (japán)–Gaston (francia) 6:4, 6:3, 6:4

Altmaier (német)–Medjedovics (szerb) 7:5, 6:7 (3–7), 7:6 (9–7), 6:7 (5–7), 6:4

Schoolkate (ausztrál)–Sonego (olasz) 6:3, 7:6 (10–8), 1:6, 1:6, 7:6 (10–6)

Borges (portugál)–Holt (amerikai) 6:4, 6:2, 6:3

Szaifullin (orosz)–Monfils (francia) 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4

Fearnley (brit)–Bautista (spanyol) 7:5, 6:2, 5:7, 6:4

NŐK

Gauff (amerikai, 3.)–Tomljanovic (ausztrál) 6:4, 6:7 (2–7), 7:5

Alekszandrova (orosz, 13.)–Sevastova (lett) 6:4, 6:1

Siegemund (német)–Snajder (orosz, 20.) 7:6 (7–3), 2:6, 6:3

Oszaka (japán, 23.)–Minnen (belga) 6:3, 6:4

Krueger (amerikai)–Kenin (amerikai, 26.) 5:7, 6:4, 6:2

Lys (német)–F. Jones (brit) 6:0, 7:5

Cirstea (román)–Sierra (argentin) 7:5, 6:0

Baptiste (amerikai)–Siniaková (cseh) 7:5, 6:3

Vekic (horvát)–Bouzas (spanyol) 3:6, 7:5, 6:3

Zaharova (orosz)–Avaneszjan (örmény) 6:3, 6:4