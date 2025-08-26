US Open: egy óra alatt elintézte kolumbiai ellenfelét a wimbledoni bajnoknő

Nemzeti Sportrádió

Nem okozott csalódást szurkolóinak a wimbledoni teniszbajnokság idei győztese, Iga Swiatek, aki könnyedén nyert a kolumbiai Emiliana Arango ellen, s egy lépést tett afelé, hogy 2022 után másodszor is megnyerje a US Opent.

Nem vacakolt sokat első US Open-meccsének első szettjében Wimbledon idei bajnoka, Iga Swiatek. A világranglista 2. helyezettje az első körben a kolumbiai Emiliana Arangóval mérkőzött meg, akinek csak első adogatójátéka megnyerésére futotta a nyitó játszmában, onnantól kezdve viszont a lengyelek nagymenője dominált, s mindössze kilenc pontot engedélyezett a világranglistán nála 82 hellyel hátrébb rangsorolt dél-amerikainak, tükörsimán hozta a szettet. A második felvonásban is érvényesítette tudásbeli fölényét a lengyel, s noha Arango némileg feljavult, még csak megszorítania sem sikerült a második US Open-címére hajtó riválist, aki első ízben 2022-ben diadalmaskodott a New York-i Grand Slam-tornán.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)
1. FORDULÓ
NŐK
Swiatek (lengyel, 2.)–Arango (kolumbiai) 6:1, 6:2
Joint (ausztrál)–Jiménez Kasintseva 6:4, 7:6 (8–6)
Kosztyuk (ukrán, 27.)–Boulter (brit) 6:4, 6:4
Lamens (holland)–Glozman (amerikai) 6:4, 6:2

 

Ezek is érdekelhetik